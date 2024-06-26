若那時做下去 可能今天就看不到鈺寶了…竹科IC設計業者為何放棄1億技術投資？

【撰文‧王子承】

老牌音訊傳輸IC老廠鈺寶，目前在全球聲霸傳輸IC市占率高達三成，它究竟是如何做到的？

舉凡Sony、LG、Vizio、Panasonic等家庭劇院使用的「聲霸」（SoundBar），以及Bose音響、知名電競品牌，這些影視聽產品能做到低延遲、穩定連線，裡頭都少不了鈺寶的無線音訊傳輸IC助攻。

即將在今年6月底創新板上市的鈺寶，早期專攻日本盛行的個人手持式電話系統（PHS）手機用射頻（RF）IC，後來轉攻Sony家庭劇院用專屬耳機，自此一頭栽進音響世界。鈺寶去年營收2.19億元，目前在全球聲霸傳輸IC市占率高達3成，僅次於美國Skyworks。

與供應鏈合作

幫客戶做晶片模組

與市面上藍牙、Wi-Fi等主流通訊協議規格不同，鈺寶通訊技術採私有協議，是當初創業團隊認為能在通訊同業裡做出差異化，所選擇的路徑。

鈺寶總經理黃良駿接受《今周刊》專訪時解釋，私有協議特性不容易受到其他無線訊號干擾，且只有5毫秒的訊號延遲，遠低於藍牙的50毫秒，雖屬利基市場，卻讓鈺寶在重視低延遲的家庭劇院場景中，得以搶下訂單。

不過因為技術特殊，推廣產品的過程中，仍遇到不小阻礙。「你如果沒有量產過，客戶就不太敢用。」黃良駿坦言，尤其早期無線傳輸IC主要由美商供應，要讓品牌客戶採用台灣IC，「它們確實會有很多疑慮。」

為了進入客戶的供應鏈，鈺寶開始做了一些傳統IC設計公司不會做的事情，比方找外部廠商合作，幫忙客戶做晶片模組。受惠產品能做到超低延遲，再加上各種客製化服務，鈺寶在2004年陸續打入正朝無線化的Sony、Pioneer、JVC、LG等音響廠牌；後續公司又用自家傳輸技術，2010年開發出第二產品線——智慧遙控器晶片，切進海爾、阿里巴巴的智慧電視，負責控制眼鏡、鍵盤、無線喇叭，並於同年登錄興櫃。

2013年，身為IC設計同業的安國，看中鈺寶在中國電視市場的潛力決定投資，想不到，鈺寶卻開始由盛轉衰。

身兼安國、鈺寶兩家公司副董事長的蔡玲君坦言，公司曾對切入智慧電視遙控器寄予厚望，但後來並未變成主流，相關產品猶如曇花一現，鈺寶隔年就陷入虧損，加上公司當時又耗資上億元，投資藍牙晶片新產品，原有的大客戶LG認為公司服務不佳，一度想要轉單。

當時被派來協助鈺寶度過難關的蔡玲君，除決定減資、打銷庫存，更正式叫停已耗費1億元投資的藍牙IC，她坦言，「把新產品線停掉，是很痛苦的決定，但如果說那時候繼續做下去，可能今天就看不到鈺寶了。」

不只如此，蔡玲君從2016年開始，找來不少好手加入鈺寶，比如黃良駿、副總經理任宗輝。黃良駿上任後，重新聚焦私有協議音訊傳輸IC，並加大軟、硬體投入，才讓LG回心轉意。

經3年調整後，鈺寶自2018年起轉虧為盈，再經過幾年的技術推進，在2022年成功開發出樂器、電競耳機等新市場。黃良駿透露，音響品牌Bose的演出用音響，其實是主動找上鈺寶，「因為市面上沒有能滿足它低延遲需求的產品。」

但這項產品並不容易做，除了延遲不能超過5毫秒，整顆IC又不能太大，最後公司透過重新設計模組才達成要求，2023年開始正式出貨。此外，也因為玩遊戲的低延遲、多裝置連結要求，讓鈺寶再打進電競市場。

由於業務穩健成長，讓鈺寶去年申請創新板上市，同一年卻也因疫情期間宅經濟發威，民眾大舉購買視聽產品，解封後卻因市場庫存過多，造成鈺寶2023年及今年第一季陷入虧損，但隨著庫存現已逐漸去化，黃良駿也預期，公司今年有望轉虧為盈。

依市場需求應變

藍牙、低延遲晶片都投入

為了更好掌握技術，鈺寶已重新回頭開發藍牙IC，積極瞄準最新一代藍牙規格。新一代藍牙部分需要大頻寬、低延遲，與過去公司私有協議技術有所重疊，黃良駿透露，「我們現在朝向Hybrid（混合）方向發展，需要藍牙的時候就切換過去；需要低延遲，就使用本來的晶片，與同業做出差異化。」

人工智慧物聯網（AIoT）家電應用，是鈺寶鎖定的市場。隨著神盾2021年併購安國，鈺寶也加入神盾集團，包括集團互相介紹客戶，或從既有客戶洽談其他產品線合作，都是它未來挺進藍牙戰場的切入機會點。

一名IC設計同業分析，做私有協議晶片的挑戰，主要是無法與手機、電腦等標準設備連線，也因此過去鈺寶需要整合藍牙進入晶片，現在公司回頭進軍藍牙，應該也是考量與標準設備的兼容性。

展望後市，黃良駿希望新一代藍牙晶片問世後，能帶領鈺寶切入更多元的家電市場，「不只在利基型市場，而是在標準規格上，也有我們的機會。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1436期)

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