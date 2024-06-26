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鮑爾的遲疑、鬼牌般的川普、習近平的頑固…馬丁沃夫：有理由擔心另一場金融風暴

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／石震達
攝影／石震達

【撰文‧今周刊編輯團隊】

受邀於今年「台灣大未來國際高峰會」發表演說，國際知名經濟評論家馬丁‧沃夫坦言，關於下半年，自己可以列出一籮筐的風險，但若論最擔心的事，他把矛頭對準了地緣政治，以及被他稱為「鬼牌」的川普。

「情況或許會令人滿意，但仍難以預測。」接受《今周刊》專訪時，《金融時報》（Financial Times）副主編及首席經濟評論家馬丁．沃夫（Martin Wolf）以這句話總結他對2024下半年的看法。

「或許令人滿意……，是因為大環境應該會持續朝著『正常化』前進，貨幣環境也會漸漸正常化。」他預期：「名目利率約4%到5%、通膨維持在2%」可能會是新常態。

至於所謂的「不可預測」，「我現在就能列出一大堆下半年可能發生的風險……。」馬丁．沃夫隨口舉例，在全球債務升高，利率也處在高檔的環境下，「我有絕對的理由，擔心另一場金融風暴可能發生。」

擔憂一、降息不是單行道 過度謹慎反而耽誤時機

隨著美國通膨明顯降溫，各項經濟數據也朝著「軟著陸」發展，從目前能掌握的指標來看，「換作是我，會更早開始降息。」他說。

馬丁．沃夫表示，目前可見的經濟數據大多是「舒服的」，甚至顯示貨幣政策可能過於緊繃，「降息過慢的風險，遠大於降息過快。」但比起單純經濟的風險，現在更讓他擔心的是地緣政治。

擔憂二、大國高築貿易壁壘 新一輪貿易戰一觸即發？

「川普是一張鬼牌（wildcard），我不知道他會如何對付中俄，也不知道他會怎麼處理西方聯盟。」他分析，川普揚言對所有中國輸美商品徵收60%的關稅，中國勢必會報復。

接下來，美國企業可能被迫撤出中國，而川普則會向歐洲和日本盟友施壓，要求其效法。如此一來，貿易戰將蔓延全球。

擔憂三、房地產泡沫破裂 習近平仍不願刺激消費

對於中國經濟，馬丁．沃夫直指有4大問題。首先，是人口減少造成勞動力不足；第二是生產力成長放緩；第三是地緣政治局勢；最後則是中國經濟在投資和儲蓄方面的困境。

「中國正經歷我過去30年一直在討論的、發生在快速發展的亞洲國家身上的問題。」他分析，過往中國經濟以每年10%以上速度增長時，高儲蓄率和高投資率的模式可以順利運作，但隨著投資需求和投資報酬率下降，無法匹配高儲蓄率，就產生了問題。

如今，大部分房地產投資都無利可圖，於是政府讓泡沫破裂，「我認為讓泡沫破裂是正確的。」馬丁．沃夫說。

少了「房地產投資」這條路，馬丁．沃夫認為，還可透過提振消費來解決高儲蓄問題。他分析，目前中國國內消費占GDP比率不及4成，主要原因是多數收入屬於企業，人民的收入占比低，但習近平似乎不願意改變收入結構，把錢放到真正有消費需求的人手中，「他擔心會把中國變成像歐洲一樣的福利國家，而人民變得懶惰。我認為這是個錯誤。」

習近平的固執，使中國面對當前宏觀經濟挑戰時作繭自縛，但作為世界第二大經濟體，占全球GDP比重逾1成5，中國經濟的好壞對於全球的影響不容小覷。

最後，馬丁．沃夫總結表示：「我可以列出很長的風險清單，但我無法告訴你每一項的發生機率和時機。我們不是上帝，保持彈性、隨機應變才是上策。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1436期)

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