蛋價崩跌…他警告：變質臭蛋流竄中！買零售散蛋怎挑？1招確認保鮮期

【文．翁申霖整理】

雞蛋價格賣壓沉重，儘管蛋價不斷下跌，買氣依然是冷冷清清，蛋商庫存紛紛爆倉，市場呈現供需嚴重失調的窘境；據了解，目前產地價跌到每斤27.5元、批發價每斤37元，更有市場傳出「營業用20斤箱蛋只要300元」，遠低於行情價，而零售價也出現每斤30元的低價。對此，有業者示警，因天氣炎熱雞蛋保存不易，加上流動性差的緣故，消費者近期要小心買到臭雞蛋。

據了解，本周雞蛋產地價和批發價分別為每斤27.5元、37元；依農業部彙整大運輸等資料顯示，國內雞蛋日產量約12.15萬箱（每箱200顆），高於國人日需求量的12萬箱，近來雞蛋生產過剩，蛋商面臨龐大的囤貨壓力。

由於天氣炎熱影響買氣，且也不利於雞蛋保存，許多蛋商和市場零售商無奈降價求售，周一（6/24）甚至有市場傳出，市場營業用20台斤箱蛋1箱只要300元，遠低於行情價，零售價也出現每台斤30元的低價。

台北市蛋商公會理事長林天來坦言，目前看來，蛋價仍有降價空間，預估會在周二（6/25）開會討論，是否將蛋價再調降3元，若有調降，產地價將從目前的每台斤27.5元降為24.5元，批發價則會於周四（6/27）跟進，每台斤37元調降為34元，將會是這3年來的新低點。

業者：每日生產過剩30萬顆

「壞蛋」消息頻傳

據了解，國內雞蛋每日持續生產過剩逾30萬顆，累積下來的數字相當可觀，市場甚至傳出，「蛋價已經崩盤，恐將持續到9月」，提供給餐飲業者使用的20斤營業用箱蛋，一箱喊價300元至500元，遠低於行情的740元，等同1台斤售價下殺到只要15元。

蛋商公會強調，公布的產地價、批發價只是提供業界參考，業者仍可自行調節售價。

除了蛋價崩跌，因天氣炎熱保存不易，近期雞蛋壞掉的比例也相對提高。台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，天氣太熱，影響雞蛋保鮮期，近期的確有不少消費者反應有「壞蛋」，雖說從產地到零售端，約有3周的保存期限，但連日暴雨不斷，雞蛋運送途中難免受損產生裂縫，導致變質機率高。

「2招」避開變質臭蛋

因接獲不少民眾反映買到不新鮮的雞蛋，倘若民眾在挑選一箱箱的零售散蛋時，要如何避開壞掉的雞蛋？

劉威志指出，首先，可以先拿手機掃描蛋箱側邊的QR code確認保鮮期限。

再來，劉威志建議，買回家料理時，最好先獨立打蛋到碗中再下鍋，如果是雞蛋變質壞掉，一定會有明顯的臭味、蛋白有泛綠變色情況，以免1顆臭蛋壞了整鍋菜。

本文授權自今周刊，原文見此。

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