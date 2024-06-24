冰箱塞越滿越窮？毒理專家揭3地雷：媽媽癌症是省出來的 NG食物保存你中幾項

【文．黃明惠 整理】

衛福部公布112年國人10大死因，癌症連42年居冠，每9分53秒就有1人因癌症死亡。至於10大癌症死因，順位依序為肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。 有「癌王」之稱的胰臟癌，因罹病初期幾乎沒有症狀，因此更被稱為「沉默殺手」。知名毒理專家招名威透露，母親就是因為胰臟癌過世，也說她生前使用冰箱有不少危險習慣，因此讓他不禁坦言：「媽媽的癌症是省出來的」。 林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈過去建議，善用收納盒分類歸位醬料之外，以保鮮盒分裝熟食、謹記食物保存期限，以及保鮮膜勿直接接觸食物等，記得「冰箱塞得越滿，家庭會越窮」，意指食物亂塞，容易重複購買浪費錢。 此外冰箱處於爆滿狀態，反而會讓為了維持低溫而過度運轉，導致更加耗電。更重要的是，若因此生病還得花錢看病「得不償失」。

根據台灣癌症基金會網站資訊指出，罹患胰臟癌早期沒有什麼症狀，直到腫瘤漸漸增大，就會開始出現上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕，及下痢等症狀，此外也會因為腫瘤生長的部位而有差異。

若在胰臟『頭部』，75%都會呈現黃疸，如眼睛鞏膜、皮膚變黃、尿液呈現茶色、糞便顏色變淡，皮膚發癢，甚至發燒、畏寒之症狀。

若是在胰臟『頸部及尾部』，通常會出現上腹痛及背痛，且可能癌細胞侵犯到上腹部的神經叢，會有持續的上腹痛，有時身體必須向前傾彎著腰，才能舒緩疼痛，若是躺平反而加劇，甚至無時無刻都感覺疼痛。另外還有腹脹或噁心感，以及食慾減退。

若癌細胞阻塞主胰管，消化外分泌激素不足，就會消化不良，慢性下痢及體重減輕。

若腫瘤侵犯橫結腸繫膜組織，就會導致結腸蠕動變差，而加劇腹脹感及嘔吐症狀，另因腫瘤生長快速消耗更多的營養，體重會快速減輕。

NG使用迷思：只要放冰箱 食材就常保新鮮

今年發生多起食物中毒事件，再度喚起國人對食物正確保存的意識，其中不少婆婆媽媽喜歡把家裡冰箱塞得滿，但其實對食物保存來說，是不太及格的做法。

毒理專家招名威在節目《聚焦2.0》透露，母親65歲退休隔年，常莫名發燒到38.5度、體重下降，讓他覺得不對勁，因此帶母親看血液腫瘤科，結果發現胰臟內有1公分的惡性腫瘤，於是開刀切除部份胰臟、膽囊及部分小腸。

沒想到，術後1年半母親再度發燒，求診發現壺腹位置腫瘤復發，經過各式治療14個月後，最終仍不敵病魔逝世。

招名威回憶家中過去有4個冰箱，其中一個是上掀式冰櫃，專門存放市場買回來的魚、肉類，但「如果買很大量回來放到忘記，發霉後又不丟掉，真的很不妥當」，也因為媽媽使用冰箱的習慣，讓招明威認為「媽媽的癌症是省出來的」。

招名威指出，冰箱有3大最危險、最致癌的使用習慣，第一是很多人會以為「東西只要進冰箱，就能常保新鮮」，但事實上只能「延緩腐敗」；第二是「東西發霉也不丟掉」，第三則是「盛裝的容器不一定能當食器」。

招名威解釋，冰箱是一個非常潮濕的環境，細菌、黴菌很容易生長，只要把東西放到冰箱去，沒有蓋起來、抽真空或密封包裝，諸如五穀雜糧、咖啡豆咖啡粉、綠豆黃豆這一類其實都很容易發霉。

食物全塞冰箱就不會壞？筆記10大保存法

食藥署統計5～10月是食物中毒的高峰期，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈分享10大食物保存法，切記下列10點避免食物中毒：

1：冰箱具冷藏冷凍功能但是沒有殺菌功能，只是延緩食物長菌的時間，所以食物長期放冰箱還是會腐敗

2：冰箱只能放7成滿食物，這樣才能通風維持低溫（食物不要擋住出風口）

3：食物的危險溫度是7 - 60度，若要冰存的食物不需要放涼再放冰箱（以手碰觸容器覺得熱不燙手就大約是65度左右就可以放冰箱）

4：當天煮的米飯沒吃完，可在熱的時候(如第3點的溫度)用保鮮盒盛裝封好放冰箱冷凍 要吃時再蒸熟即可。

5：濕式的麵、米粉、河粉、粿條買回家立刻放冷藏，保存不要超過3天

6：乾貨要泡發最好先用水沖洗一下，然後用乾淨的水泡不要超過4小時或每4小時換水不要泡超過24小時，最好置放冰箱泡發。

泡發的水若產生黏液軟爛就丟棄，泡發好的食物趕快料理。像泡木耳時，可以加入醋或檸檬水，「這是新加坡政府建議，泡這些東西的時候，加一點醋加一點檸檬汁，就是酸性環境高一點，那這個就比較不會，有這個東西（米酵菌酸）的汙染。」

7：發酵食物雖美味可口，但是無法控制溫度、濕度環境下，建議還是不要自製，以購買大廠牌有檢驗過後較有保障。

8：食物若變味變質腐敗發霉絕對不要入口。

9：處理食物前務必確實洗手

10：生熟食物必分開處理，可以先處理熟食再處理生食。

本文授權自今周刊，原文見此。

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