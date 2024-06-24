新冠回來了塞爆急診室「這2個月」將達疫情高峰！醫籲：務必做好2件事

【文．林依榕整理】

新冠疫情持續上升、目前處於流行期，有醫師表示最近病毒大亂鬥，已經塞爆了急診室，甚至夜診看了超過40位病患，好多人都出現發燒症狀，快篩結果新冠確診佔比明顯增加，呼籲出入人多場合切記戴口罩、多洗手。 疾管署發言人曾淑慧則指出，這波新冠疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。尚未接種新冠XBB疫苗民眾儘速接種，有疑似症狀者先快篩再就醫。

小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫，在臉書粉專上分享6/18夜診情形，指出當天晚上快篩有1位病患確診A型流感、1位B型流感、4位新冠肺炎（還不含小孩篩出新冠，同住家人就不篩了）。

顯示新冠確診佔比明顯增加，染病相當不舒服，建議民眾出入出入人多的地方還是戴起口罩、多洗手。

另外，急診兒科主治醫師黃士倫也在「黑倫醫師x健康諮詢」臉書提到，最近病毒大亂鬥，急診室已經塞爆了，小兒科病床待床14床，欲住院至少等3天，而一歲以下發燒採篩三個新冠病毒全中。

呼籲趕快去打疫苗，不過也有網友困惑詢問「現在的病毒都不怕氣候高溫嗎？」黃士倫則回應，很反常的夏天。

新冠疫情8、9月達高峰 疾管署：新增623病例

疾病管制署(下稱疾管署)8日表示，國內疫情上升且處流行期，6/11-6/17新增623例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(6/4-6/10)新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。發言人曾淑慧則指出，這波新冠疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上週(6/10-6/16)接種人次1.3萬，亦較前週(6/3-6/9) 1.2萬人次增加8.33%，全國接種率11.40%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62%、1.63%。近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1占比分別為60%及54%，為國內主流株，惟近期占比緩降；另KP.2的占比則略升，分別為13%及27%；KP.3占比則持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週(84天)的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會，接種院所資訊可至疾管署官網「新冠/肺鏈疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )查閱。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

退休至少要存600萬！50幾歲來不及慢慢存？存股老手教你用「勞保勞退年金」，只花5年月領7萬被動收入

勞保多保1天，多1個月年資！達人教你「加退保2秘訣」：退休多領1萬多塊年金...為何不要在1個月最後1天退保？

獨家／東山高中國中部爆正取生退費+補償2萬，逾百名學生不能讀了！超額錄取教育局回應：未來不排除減招

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】