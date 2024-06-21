「30年前的大海更美」一句話讓她決定復育珊瑚！從全職媽媽到海洋講師 九孔池成海中生態樂園

潛水是不少人的興趣愛好，可以看到美麗大海中多樣性生物，但隨著環境被破壞、全球暖化，愈來愈多珊瑚白化失去原本色彩，因此漸漸有人留意海洋保育，潛水不擦防曬、淨灘，還有關注珊瑚復育。

台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶，原本是一位全職媽媽，因為想帶孩子親近大自然、到海邊遊玩，開始上課、接觸潛水，沒想到一潛入海中，被眼前景象深深著迷，直接愛上大海。

上岸後，她興奮地和教練說看到的景色，教練卻回應「30年前的大海比現在更漂亮！」陳映伶因為過於想看到教練口中的「更漂亮」，於是試著想讓大海回到過去，從書中得知只要珊瑚長的好，海洋生態會更豐富多元，也注意到珊瑚是無性生殖，把珊瑚插枝接起，就能成一片珊瑚園，讓她有了復育珊瑚念頭。

復育計畫啟動 九孔池養珊瑚

不過，她並沒有相關專業背景，因此就教許多珊瑚專家、海生館朋友、上網搜尋國外案例資料，甚至飛往日本沖繩了解如何在陸上種植珊瑚農場。

回台後陳映伶想起學潛水的九孔池環境極佳，生物多元，如同海中避風港，決定在新北市貢寮租空的九孔池進行復育，恰巧當時遇到一名阿伯想出租，雖起初阿伯對養珊瑚感到疑惑，但看到陳映伶十分誠懇，便阿沙力出租十年。

「養珊瑚如種田，靠天吃飯。」

雖九孔池算安全之地，但池子深度不深、溫度偏高，加上暖化連帶海水整體溫度升高，因此復育過程常失敗，不過陳映伶並不氣餒，她將種植數量增加，讓珊瑚生存數量同步增加。

陳映伶分享，除暖化外，珊瑚死掉主因有四點：第一被垃圾或泥沙堆積，無法行光合作用；第二海中汙染；第三遇到愛吃珊瑚的生物，如螺；第四，與生長方式雷同藻類競爭不過搶地盤。其中人們擦防曬油下海，也是造成藻類過度孳生原因。

海洋生態教育 親子同樂種珊瑚

2023年陳映伶與新北市漁管處合作，將和美漁港打造為「生態復育與生態體驗中心－和美海之家」，將珊瑚復育與活動體驗結合，每年舉辦四場珊瑚復育活動，一場約開放50位名額，讓大小朋友一起到海邊認識珊瑚、種珊瑚，也豐富當地的珊瑚。

民眾在陸地上種好珊瑚直接交由專業潛水員種進海中，活動中也結合水上救生觀念及技巧，讓民眾在寓教於樂，學習親水安全和救生觀念。不過陳映伶強調，下水時一定要裝備完整，可穿水母衣防曬也避免過敏、刮傷，還有禁擦防曬，以免破壞生態。

「我們是海島國家，充實自我保護能力，才能快樂玩海！」陳映伶為此還考了EMT緊急救護技術員執照。

陳映伶從2013年開始復育珊瑚，目前有三個復育池、兩個珊瑚復育漁港，她夢想未來進到海中就可和一群魚游泳，看到遍地美麗的珊瑚。針對這樣的想像，陳映伶還有哪些計畫…歡迎收聽《自綠生活Action Go!》https://reurl.cc/EjNOG0

今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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