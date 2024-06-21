股價一度超越台積電！華城電機總經理：大家聽過「豬站在風口上都會飛」 但豬如何聞香爬到風口去？

【撰文/劉煥彥】

重電股王華城電機（1519）肯定是2024年的飆股，今年截至周四（20日）股價已經飆升176%，收盤站上945元，全年已經翻揚603元，最高曾衝到988元，極有可能成為下一檔千金股！ 不僅如此，華城股價這個月一度超越台積電，而且毛利率去年達到31%，今年第一季更衝上34%，超越了聯電同期的30.9%。 華城是傳產股，為何去年以來成長如此迅猛，營運表現極度亮眼？ 在華城家族第三代、現任總經理許逸德眼中，這個基礎早在55年前祖父許憲樑創業時，就已經奠下了，而要在外在環境變化中抓到機會，就一定要向國內外的成功企業學習。

「豬是怎麼聞到味道，匍匐前進到那個風口？」

台灣董事學會周三（19日）舉行2024年會，主題是「全球競合局勢下，發掘台灣企業國際競爭力」，並邀請華城電機總經理許逸德及日本三菱商事台灣董事長三田地肇，以「國際成長的挑戰與決策」為題對談。

許逸德在簡報時表示，大家都聽過一個市場說法，「景氣一來，豬站在風口都會飛起來」，但「這句話沒有說明的是，那個豬是怎麼聞到那個味道，匍匐前進到那個風口？」

「在其他人還在（股價）100塊、200塊的低空繚繞的時候，為什麼那個豬可以快要到1000塊？」

許逸德分享，華城電機可以飛起來的秘密，大致有以下幾個，就是向國內產業龍頭學習、向國外獨角獸學習、抓住重電產業的新機會，以及發展外銷市場。

第一，向國內產業龍頭學習

許逸德表示，他除了擔任華城電機總經理，也是多個相關公協會或業界團體的幹部。以前長輩可能認為，一個人名片拿出來，上面列出來的各種頭銜一大堆，完全就是大頭症。

但他自己接掌華城總經理職務多年後，對於這點的想法開始改變。

「 我看到國內產業的龍頭，在各大公協會（高層），當政府政策要做WTO（世界貿易組織）的開放，或相關政策擬定時，一定是徵詢這些相關公協會核心成員的意見，進而影響政策。」

「政府想要證明，這些政策不是笨蛋，必須要有人受惠於政策，讓企業受惠於政策。」

他認為，既然龍頭廠商或大企業積極參與幾大公協會，中小企業當然要照做，才能及時掌握政府政策及市場機會。」

第二，向成長最快的國外獨角獸學習

「什麼是獨角獸？它是在國際市場上，成立不到十年，市值卻超過10億美金的（新創公司），比方過去的Apple、Google、Amazon，或是現在改名叫Meta的Facebook。」

「這一些軟體殺手級應用的公司，在短期內快速成長。我從他們身上觀察到的是，他們都某種程度的解決了顧客使用上的痛點。如果解決顧客的問題，顧客就會解決你訂單的問題。」

「你會發現，如果只想讓產品，以生產成本加上利潤來賣價差，產品會非常難賣。」

「可是如果你一心想解決顧客的問題，後來的獲利跟營收，只是解決問題的相對報酬而已。」

第三，抓住重電產業的新機會

許逸德指出，重電產業美妙之處，在於隨著科技發展，如今有了智慧電網、分散式電網、雙向式電表及儲能設備等，還有新興能源導入，包括地熱、離岸風電及目前很夯的SMR（小型模組化反應爐）。

「每一次技術的提升、成本的降低，都是另外一次的賽道，跟另外一次彎道超車的機會！」

第四，拓展外銷市場，才能做大做強

他指出，台灣是個彈丸之地，而台灣企業超過九成是中小企業。如果想要從中小企業變身為中大型企業，外銷就是必走之路。

以華城電機為例，2023年出口貢獻36%營收，卻創造50%獲利，未來出口的營收佔比只會更高。

「當我們國內同業當初在GATT（關稅及貿易總協定，WTO前身）跟WTO（世界貿易組織），思考如何抵禦外商時，我父親講了一句話。『難道你現在抵禦它進到台灣的時程，它就會倒嗎？不會的』。」

「所以跟打拳擊一樣，打不過他，你可以擁抱他，所以我們立志要成為外商在台灣發展最好的朋友。這是為什麼我們成為國際各大廠在台灣的維修中心、服務中心，以及當所有的（離岸風電）開發商到台灣來開發風場時，我們是大家最佳的合作夥伴。」

「人多的地方不要去，要走不一樣的路，才能彎道超車」

許逸德最後也提到，身為傳產的中小企業，想要轉型升級，把握市場機會，就需要「了解你的產業、懂得遊戲規則，跟玩得好的人學。然後呢，人多的地方不要去，因為必須要跟別人走不一樣的路，才能夠玩到（彎道）超車。」

「現在大家已經知道，豬是怎麼飛起來的了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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