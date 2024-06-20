中華電也是輝達概念股！黃仁勳邀吃飯、董座還原兩人聊什麼…科科掛牌失利怎麼看？

【撰文/林韋伶】

輝達創辦黃仁勳來台灣時，5月底曾於松山區一間古早味懷舊餐廳，宴請科技業供應鏈相關同業，中華電信董事長郭水義與中華電信總經理林昭陽也是座上賓。 週三（6/19）在「2024數位創新應用系列賽」開跑記者會上，郭水義首曝自己用台語與英文跟黃仁勳說了些什麼。

郭水義表示，自己當天坐在桌別名為「師大夜市」的那一桌，「那天我先用台語跟他說：『歡迎回來台灣，中華電信是台灣最大的電信公司，你回來台灣一定要用中華電信。』」

接著他再轉換成英文頻道跟黃仁勳說：「謝謝輝達的幫助，你讓我們的雲端及AI等服務更具威力，我們需要更加強力的GPU（圖形處理器）。」

中華電董總為黃仁勳座上賓 董座台、英語連發推銷自家服務

郭水義分析，GPU就像當年英特爾的CPU（中央處理器）一樣，預估未來什麼裝置中都會有GPU在裡面，「尤其我們想要推動的全光化傳輸網路，模組裡面都需要更有力的GPU，在這個議題上，我相信輝達絕對是執世界牛耳、跑在最前面，對於更多CP值更高的創新應用與各項服務，一定都會有顛覆性的改變跟影響，這是值得大家來期待的」。

談到中華電目前與輝達進行的合作內容，中華電表示主要是在「Gen AI」的部分，中華電已跟輝達買了一台DGX人工智慧超級電腦，有8片的H100晶片，主要用在協助去年成立的AI 2.0企業策略的6項觸媒計畫。

未來，中華電信也希望能在該環境上面，去試驗觸媒計畫、試著打造黃仁勳口中談的「AI Factory」，將其中的垂直應用提供給台灣業者拿來做智慧客服或是Code（程式碼）的生成，以賦能給中華電的企業客戶或甚至是政府客戶。

連辦22年！「中華電信數位創新應用系列賽」再起跑

此外，在AI時代相當仰賴新創的爆發力帶來顛覆想法，中華電週三宣佈將第22度舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，以扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才。

這場至今已邁向第22年的賽事，提供專屬國小孩童與大專院校之跨齡青年學子、社會人士發揮創意的舞台，累積已超過200萬人次參加，並攜手產、官、學界發揮協力合作量能，推動產業升級與商業價值創新，為台灣的產業不斷注入數位內容和科技創新的活力。

今年「2024中華電信數位創新應用系列賽」，包含「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」二項賽事，總獎金高達237萬，並提供新創團隊創業培育資源，為國內最具指標性的年度數位創作系列大賽。

KKBOX、GOGOLOOK、iKala 多家知名新創都曾獲中華電支援

事實上，過去曾在這項競賽中吸取養分的知名新創企業，包括KKBOX（科科科技）、GOGOLOOK、愛卡拉互動媒體（iKala）…等，郭水義透露，中華電這麼多年來都是透過A、B、C這3個做法扶植新創。

所謂的A就是acquire（收購），中華電提供資金來取得部分股權；B就是business（業務），也就是提供中華電信的場域，例如個人家庭、企業客戶，還有國際市場，透過業務上面的合作，把中華電信可以接觸到的客戶面與場域開放出來，跟新創業者一起合作，讓好的創新應用可以放到在中華電的通路上。

C則是collaboration（合作），由於很多創新應用都是透過技術驅動，因此中華電在創新應用大賽的過程中，也會努力去發掘新創業者中有很深厚技術含金量、很獨特的企業，把它變成一個可行的商業模式。

郭水義分析：「我們過去有很多的成功案例，包括在民營化第一天就真的生出來的中華精測，以及過去比較辛苦，後來被我們併購後，讓它維持中立立場的網路資料中心機房（IDC）是方電訊，現在很多台灣競爭同業跟國際金融業者都進駐到他們的機房了。」

科科科技掛牌失利 大股東中華電：相信我們的眼光是對的

至於提到科科科技掛牌失利，身為大股東的中華電信不願多談，郭水義僅表示：「我相信我們的眼光是對的。」

儘管科科科技此次無法順利掛牌，但郭水義大讚KKBOX當年的以合法版權為前提，推出2大創新：串流音樂與訂閱制，「這麼多年來在Apple Music跟Spotify大軍壓境的情況下，他們還可以做出這樣的成績，坦白講是應該給他們掌聲。」

此外，郭水義也提到，科科科技不僅在台灣發展得好，到新加坡也拿到淡馬錫的投資，甚至在日本取得大型電信公司KDDI的支持，成為他們的子公司，「我們都覺得與有榮焉，我們也因此跟KDDI團隊有互動」。

郭水義為他們打氣說：「這個也不算什麼大挫折啦，這次沒成功就下次再來就好了，我們會繼續全力支持下去，我還是給他們祝福，祝未來能夠順利掛牌成功。」

中華電數位創新應用系列賽 5G創新應用、數位繪本創作兩項賽事齊起跑

在今年的「2024中華電信數位創新應用系列賽」部分，第一部分賽事「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」已於5月6日起開放線上報名，賽事領域包含智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通整合六大主題，總獎金達160萬元。

因應AI的時代來臨，中華電信積極將AI技術的創新應用納入其發展策略中，致力於推動技術與產業的深度融合，鼓勵數位人才將5G與AI技術相結合，探索並創造出更多新穎的應用服務，滿足不斷變化的市場需求，引領產業的創新潮流，為各行各業帶來更多的智慧解決方案，從而實現技術和商業價值的雙重突破。

另一項「第12屆FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」今年則擴大參賽規模，不再設限於學童們參與，將參賽年齡擴展至15歲以上，廣徵全民加入繪本創作競賽行列，特別新增短片創作類並加入專業組，希望發掘台灣影視創作人才，讓有志於童書與兒童影視創作的潛力創作者能被看見、被發掘、被培育，進一步活絡兒少數位出版與影視創作市場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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