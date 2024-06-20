10年前就周休3日…「芳療教母」溫佑君把員工當獨立個體在家工作：我願給他們時間

【撰文/彭蕙珍】

「早年我們在做SPA時，連這3個字都要解釋。」肯園創辦人溫佑君在英國念書時，接觸到精油並學習芳療，1998年成立「肯園」。她以人文精神推廣精油，開設課程，在芳療界培育不少的學生，擁有教母級的地位。 過去，她每年都會帶舉辦香氣旅行，帶團到歐洲，她笑道：「我對地中海植物很了解，連當地人很驚訝我能如數家珍，有一次先生又聽到別人稱讚我，他說：『我猜，妳對台灣植物沒有那麼熟？』激發我想要認識台灣的植物。」 新冠疫情期間那裡都不能去，她潛心鑽研，與屏科大森林系楊智凱老師、種籽設計於2022年推出《療癒之島》一書，介紹台灣森林60種植物與香氣的人文故事，希望將來自台灣森林中的植物香氣推向國際。

「森林療癒在全世界蔚為風潮，療癒功效也很被醫療單位推廣；我們很少有機會走到2千公尺高山去拜會，將森林香氣帶到家裡，是比較容易執行的。」

溫佑君一直都是個先驅者，這一切源起於她在英國攻讀哲學研究所時，接觸到芳療，並帶進台灣。她說明：「90年代初期比較多的芳療從業者是在美容業裡；回來台灣後，我開始教授芳療，進入銷售經營（美容沙龍）產業。」

哲學系背景，讓她對芳療有不同的想法，「念哲學可以讓我在生活裡成為一個比較沒有疑惑的人，尤其現在職涯很少是終生制，社會的變動大於過去。」

「哲學的好處是能夠從不同角度、高度、深度看待變動的世界，當我在進行行動和規劃時能夠更清明。」

以SPA推廣精油 讓身心放鬆

成立「肯園」是因為溫佑君發現在教學工作中，有很多可以精進的地方，「在傳統的美容行業、教學是附屬，重心不太一樣，我思考是不是可以成立一個可以教學為核心，有產品可以銷售的公司。」

初始，肯園以SPA推廣精油。當時民眾對精油、SPA還很懵懂，「25年前一般人沒有概念，會來SPA的都是工作很高壓的人，或是有海外經驗的決策工作者，需要紓壓管道。」

除了經營自己的SPA，肯園也進駐遠企、春秋烏來的SPA館，「在遠企開幕後的第一批客人是湯姆克魯斯等好萊塢大明星，外交部接待國外使節，大企業負責人等也是我們的客人。」

「SPA是用天然植物，以生活化的方式，將身心的糾結釋放開來。」

她認為現代人在高壓的生活中，非常需要SPA，漸漸的芳療成為了顯學。

芳療走入生活 推台灣植物

肯園成立的第二個10年，是讓芳療走入平民百姓，經營電商。同時，到中國教學、推廣。

近5年，肯園加入更多台灣的植物香氣。溫佑君舉例，在《療癒之島》一書中寫了60種植物，包括台灣杉、巒大杉、二葉松、牛樟、苦楝、楓香、扁柏、月桃等。

「我最想推的香氣是大家最熟悉又不熟悉的，如樟樹，長在不同的地方就會有不同的氣味，裡面有一個最好聞的味道，就是芳樟。」

「台灣有1/3的土地長著樟樹，這是中低海拔大量種植的植物，不管在數量或多樣性上，氣味的療癒力和應用上是最多元的，我希望幫助樟樹回復到過去的榮光。」

她也很喜歡南部常見的植物—過山香，「聞起來有黑松沙士的味道，超級放鬆；我家種了3棵，拔一片葉子，揉一揉、聞著就很紓壓。」

周休3日 公司仍穩定發展

大學念的是社會系，溫佑君在公司的經營管理上，很有自己的見解，「我認為現代化的工作模式是落伍的，工作管理模式是前工業革命時代留下來的，但人和時代都改變了。」

公司經營到第15年，也就是2015年，肯園的體質強健、營運及營收都上軌道後，開始實施周休3日。

「現在很多人在探討周休3日，推行上有何困難？我們做了10年也沒有倒，它並不像一般老闆想像中那樣的困難，或是壓縮成長；肯園的發展還是很多元，整體進展還是很穩定。」

為何實施周休3日？她強調：「我們工作是在教大家經營或是創造一個身心平衡的生活，大多數同事的工作時間受限於社會主流，不可避免的會覺得工作占據生活裡的大部分時間，我希望大家可以體驗一下，工作和日常休閒可以再均衡一點，可以有什麼好處？」

「實際執行之前，我花了3個月的時間和不同單位同事溝通，大家原本會擔心工作做不完怎麼辦？也有員工會擔心，會不會減薪？這種事情未免美好得不像真實？」

在家工作 把員工當獨立個體

同時間，肯園也實施在家工作，溫佑君解釋：「公司有很大的比例是女性，結婚、生子、照顧家庭，一般的工作形態讓她們很難兼顧。」為讓員工兼顧家庭和工作，許多作業都轉移到網上，在疫情時得以無縫接軌。

她坦言，要讓員工在家工作，很挑戰管理者的控制欲和對管理的想像，「有一些人會覺得，員工一定要在我面前，但本公司老闆也不坐在公司。」她呵呵笑道。

「我很珍惜每個同事，把他們當成獨立個體。」

「相較於其他老闆，我願意給的是時間。」

肯園在實施周休3日和在家工作後，公司營運逐步成長。溫佑君進一步向員工提案，如果年營收連續2年破2億，未來可以周休3日半。

本文授權自今周刊，原文見此。

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