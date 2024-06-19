環球晶美廠區遭駭客勒索！董座徐秀蘭在股東會親自說明 5天以來怎讓全球客戶都放心

【撰文/劉煥彥】

全球第三大、台灣最大的矽晶圓生產商環球晶圓（6488），上周驚傳美國廠區的伺服器遭駭客入侵及勒索。公司馬上向聯邦調查局（FBI）報案，並由FBI及第三方資安專家調查駭客入侵的路徑。 環球晶經過過去五天的內部清查，確定ERP等重要系統及資料未受損害，受影響的美國廠區絕大部分預定周二（18日）恢復出貨。 惟受到這次勒索攻擊事件影響，原定本月出貨的部分產品，會延到7月才認列。

環球晶不到一周 連發三次重訊說明駭客攻擊

環球晶在過去不到一周，接連發出三次重大訊息，首先是在上周四（13日）下午公告，台灣時間12日晚間發現，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理。

環球晶在14日下午再度公告，「在公司同仁與外部專家積極調查下，確認重要資料系統未受損害。初期為降低風險，先行關閉部分作業系統以釐清影響範圍，致部分廠區生產跟出貨作業有些許延遲，惟目前已陸續局部復工」。

到了本周一（17日）下午，環球晶又公告，「截至目前，受影響的廠區中絕大部分將於明天（18日）恢復出貨。惟受影響的廠區因各自程度不同，故恢復時程亦有所不同，公司持續積極會同技術專家協助調查和復原工作」。

徐秀蘭在股東會後 花十多分鐘說明處理狀況

環球晶董事長徐秀蘭周二（18日）在年度股東會一開始，就主動提及這起事件，並於股東會所有程序走完後，再花了十多分鐘向現場出席股東及法人，說明公司處理進度及細節。

徐秀蘭說明，在台灣時間12日晚間，公司內部發現在美國密蘇里州伺服器內的一些檔案被加密，無法打開。公司馬上向FBI報案，並且做緊急處理，也找來趨勢科技等外部資安專家，會同FBI共同處理。

她表示，當時看到的勒索訊息是，「你只要連結到哪裡去，我們會跟你講，我們要多少錢，我一小時內可以讓你所有的operation都復原，那就是勒索的語言，用英文寫這樣」。

「那FBI就跟我們說不行，這種東西他們會處理，他們會追蹤。」

「我想我們跟所有的公司都一樣，你基本上不會去付那個勒索的錢，幾乎沒有人這樣做的。」

「FBI跟我們說，這他們會處理、會追蹤」

根據徐秀蘭說明，環球晶當時先把受影響廠區的伺服器斷線，以免災情蔓延至其他廠區，且該廠區立即清查內部所有端點是否有問題，也就是先把自己廠區的連線與外界隔離。

其次，受影響廠區用本地數據恢復運作，並在確定內部清查沒有問題後，再恢復原本作業。若發現任何筆電或伺服器有問題，就直接換新的。

「萬幸的就是說，這次受攻擊的，主要是Window系統的server（伺服器），mail server（郵件伺服器）完全沒有動到。」

「這次受攻擊的ERP系統，database（資料庫）完全沒有被碰到，它在外圍就已經被擋掉。但是因為整個的architect（架構）很複雜，所以你要花非常多時間去清。」

Windows伺服器遭攻擊 未碰到郵件、資料庫server

徐秀蘭也提到，環球晶對於這次駭客攻擊事件，都與客戶有密切溝通，可以說影響都可以控制，只是「一部分可能可以算第二季的營收，也就是上半年營收，會變成第三季的營收，但我想那是相對比較小的影響，也會一再跟客戶報告」。

至於在生產復原之外，環球晶也在與FBI及外部資安專家，一起追查駭客入侵的路徑。

「我們在事情都結束後，會有完整調查，也會跟客戶跟供應商做進一步說明，也會經驗分享。」

多家竹科半導體廠曾遭駭 從晶片設計到程式碼都是目標

徐秀蘭今天並未提到，上周入侵美國廠區伺服器的駭客是從哪來，惟隨著台灣的半導體產業實力持續領先世界，加上北京喊出的「中國製造2025」政策目標持續落後，我方半導體產業一直是中國駭客的重點目標。

早在2020年，國內資安業者奧義智慧科技調查就發現，中國暗地裡持續以多批駭客入侵竹科半導體業者，在2018~2020年至少侵入七家相關廠商（及其子公司），從台廠的晶片設計、軟體開發工具到原始程式碼都想偷，但奧義並未透露受害廠商有誰。

當時奧義智慧共同創辦人邱銘彰曾指出，台灣經濟仰賴科技業，駭客入侵竹科半導體大廠「不只造成社會動盪，國家安全都受到危害」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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