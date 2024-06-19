蛋價創新低民眾哀號「為何加蛋還要20元」 價格不是取決成本！苦苓戳破1關鍵：別再抱怨太貴

近日國內雞蛋價格再創2年新低，雖然部分超市、店家跟著降價，但是大多數民眾無感，原因是仍有許多早餐店、餐廳加顆蛋還是要20元，認為相當「不合理」；對此，作家苦苓表示，那就不要加蛋啊，「別忘了我們是自由國家，不要再抱怨什麼東西太貴了，價格不是取決於成本」。

受到先前缺蛋因素影響，許多餐廳、店家紛紛調整雞蛋價格，如今蛋價回穩，甚至創下近2年來新低，國內多家連鎖賣場、超市已宣布調降平價盒裝蛋售價。

許多民眾抱怨對於蛋價創新低實在無感，因為還是有很多餐廳、早餐店，加顆蛋要15～20元，而店家不降價的原因，多是考量營運成本因素，決定暫時不調降。

農業部長陳駿季日前指出，國內目前每日生產過剩的雞蛋約32萬顆左右，去（2023）年蛋價上漲後需求量降低，現在產地端降價，可是消費端價格沒有同步造成買氣低迷，呼籲早餐店等消費端店家應該要同步降價。

對此，作家苦苓認為「如果覺得加蛋20元不合理，就不要加蛋呀！不買這家也可以呀！」

他表示，台灣是個自由的國家，價格不是取決於成本，而是取決於供需，你也可以不買這家，或是選擇自己買蛋來料理也可以。

文章曝光後，獲得網友們贊同表示「沒錯！市場決定一切」、「突破盲腸了，不買最大」，也認為蛋貴不貴不是重點，而是現在人工跟店租佔了很大的營運成本，「蛋跟米一樣是民生必需品，不能用供需來解釋」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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