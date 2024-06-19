為何現在銀行不只貸款 還要幫做減碳轉型？國泰世華銀細數8年來的經驗及成果

【撰文‧梁任瑋、王子承】

銀行發揮綠色金融影響力，不只是借錢給客戶而已，協助客戶減碳轉型、碳揭露，更成為金融業者的第一要務。

6月12日，國泰世華銀行與全球最大環境揭露組織CDP共同舉行ESG論壇，並表揚2023年參與商業銀行計畫並填寫CDP環境揭露問卷表現傑出的16家企業。其中，不斷電系統大廠旭隼科技獲「最佳氣候行動獎」；瀚荃、碩天科技、耀登科技獲「最佳碳揭露獎」；另有12家企業，摘下「碳揭露先鋒獎」。

因永續金融表現傑出，國泰世華成為CDP在亞洲唯一的企業諮議專家。CDP台灣區負責人宋婉瑜表示，CDP近年積極修改「中小企業版」問卷，「打造更加符合中小企業的版本，……評分架構和效力對剛起步或資源較少的中小企業更加友善。」

事實上，國泰世華很早就將綠色授信列為使命，不但在2016年完成台灣首件遵循赤道原則之離岸風電聯貸案主辦銀行，目前離岸風電融資餘額約100億元，太陽能電站的融資餘額，也有近130億元。

為了更發揮綠色金融力量，國泰世華也把關注範圍從包含ESG三指標的企業永續授信焦點，由大企業延伸到中小企業。

沒有一家企業應該被排除在低碳轉型之外，但在進行永續連結貸款案件時，中小企業往往非金融業者優先關注對象。」國泰世華銀行總經理李偉正接受《今周刊》專訪時透露，目前國泰世華銀行永續貸款金額約1100億元，且過去兩年，每年成長率約15％。

永續貸款客戶中，國泰世華鎖定中小企業，有八成為資本額不高的公司，授信產業包含低碳、基礎建設、高齡與健康、社區與金融包容性、水資源五大類別。

助威新創 甘蔗渣也能變綠金

早在2017年，國泰世華就與北市府合作「社會企業優惠融資專案」，透過與中小企業信用保證基金合作，是當時唯一且最早合作的銀行，提供直接保證及低利率貸款，幫助社企獲取營運資金。

例如，把甘蔗渣變減碳餐具的知名農業廢棄物再利用公司：鉅田潔淨技術，草創初期面臨缺乏資金挑戰時，便是國泰世華提供綠色授信協助。如今，鉅田不僅材料與產品取得歐盟相關認證，更因擁有英國BSI的產品碳足跡標章EN14067，產品銷往五大洲逾30國，成了台灣之光。

為何願意放款給中小企業？李偉正直言，雖然中小企業營業額無法與上市櫃公司相比，但近年台灣有不少新創公司、社會企業都非常具潛力，如果能在貸款或營運轉型上提供資源或幫助，對國泰世華落實永續金融更具有深刻意義。

如何發揮海內外綠色金融影響力，是國泰世華壯大綠色金融業務的重中之重。

舉例來說，包括2022年承作菲律賓第一件永續連結貸款（SLL）案，便提供約七億新台幣的貸款金額，協助菲國最大民營水務公司Prime Water，當該客戶達到約定的聯合國永續發展目標SDGs指標時，將可獲得利率優惠，為菲律賓金融市場的首件永續連結貸款。

2023年，國泰世華則攜手新加坡永續能源領導企業Apeiron Bioenergy簽署綠色貿易貸款，支持它用回收廢油製成永續航空燃料等生質、再生柴油。相較於傳統航機燃料，永續航空燃料可望協助航空運輸業減少約80％碳排量。

以資金支持授信戶進行綠色轉型，提供利率減碼等經濟誘因，鼓勵客戶增進能源使用效率、減少碳排放及各式汙染，有助企業提升永續表現。截至去年底，國泰世華海內外永續授信餘額逾六一一億元，這個數字還在成長中。

「透過綠色金融，金融業的資金可以流向支持永續和環保的產業，同時也能夠帶動有資金需求的企業，開始更加重視永續發展議題！」李偉正相信，在永續授信的路上，秉持利他共好的精神，銀行業也能替企業帶來好的改變。

安葆〉跨足再生能源案場 超前衝刺地熱、氫能

面板大廠群創的沼氣發電系統、廢棄物處理公司光宇應材的氫氣發電系統、化工大廠李長榮台東投資的地熱發電廠，這些知名案場，都是由一家藏身新北市新店工業區的安葆國際實業興建。

近日，安葆在國泰世華銀行主辦的CDP（碳揭露專案）商業銀行計畫中，因設置減碳目標與價值鏈議合（Engagement）表現良好，摘下碳揭露先鋒獎。

時間倒回1994年。最早在美國工程公司KBR工作的安葆董事長陳志復，一次回台出差經驗，發現兩岸電力供應不足、常停電，正巧有朋友找他一起創業，其中一位股東本就從事發電機銷售，擁有貨源、工程兩大基礎，他因此辭職，成立安葆。

當時安葆從銀行、證券業使用的柴油發電機代理開始做起，受惠陳志復過去的人脈，再加上兩岸該領域同業不多，後來包括鴻海、統一等知名台商都是客戶，更成為護國神山在緊急電力及不斷電的系統整合商，也切進多家半導體廠、晶圓廠。

幫啤酒渣、汙水「沼」出路

談到碳揭露議題，除了半導體客戶會鼓勵供應商減碳，「但其實我們自己是很有自覺的。」陳志復不諱言，公司很早就認知到柴油發電的汙染問題，十多年前就開始尋找其他更「綠」、對環境更友善的供電方式。

比如十多年前台北信義區的寒舍艾美酒店興建時，必須配置供72小時緊急電力的備用發電機。當時安葆主動提出用天然氣取代部分柴油的雙燃料系統，除獲興建方採納，該系統也應用在新板大樓上。不過他坦言，因成本比傳統柴油發電機高兩到三成，雙燃料系統並未變成市場主流。

所幸，仍積極探索其他發電形式的安葆，機會也主動上門。2019年，面板大廠群創、雲林養豬場大峯牧場等既有客戶、新客戶，都向公司提出設置沼氣發電機的需求。

陳志復解釋，面板製程中產生的顯影劑廢水、豬的排泄物皆會產生沼氣，安葆助客戶成功設置沼氣發電機至今，不但發電可自用，更已成功回售給台電。

實績與口碑助攻，再幫安葆打開了市場。繼東和鋼鐵與台糖合資公司東糖能源利用啤酒渣轉換成沼氣發電、永豐餘旗下汙水處理廠豐川綠能的沼氣發電，又往地熱、氫氣等更清潔的再生能源案場延伸。

舉例來說，安葆與李長榮集團成立合資公司全陽地熱，在台東開發自己的地熱發電廠，已在2020年正式商轉、2022年與台電完成併網。「我們從探勘、挖井到設備採購，以及整個建廠的配置、設計，都是我們自己獨力完成。」陳志復透露，目前全陽正進行二期工程，預計2025年完成，整體發電量將達到998MW（千瓩）。

不僅如此，看好未來氫氣發電前景，陳志復去年也和光宇應材合作，建立台南第一座純氫發電系統。

陳志復直言，光宇旗下台灣綠氫主要處理半導體製程產生的矽汙泥廢棄物，但過程中會產生氫氣，「過去他們會把工業副產氫燒掉，但這樣其實很浪費，現在我們協助公司利用氫氣發電，並順利跟台電併網，申請到了綠電憑證。」他分析，在台灣，每度發電的碳排4百公克以下就算潔淨能源，現在台灣綠氫同單位的碳排更只有20公克。

除了替客戶減碳，安葆內部推動了多項減碳政策，如辦公室定期關燈、座位加裝感應式LED燈、更換節能公務車等，此外在採購時也要求供應商提出無有害物質承諾、減碳包裝，及節能運輸過程證明；今年更明確訂出要在2030年達到減排50％、提高綠電產品銷售比率等目標。

雖然現在新能源發電案場建置，僅占安葆營收1成，傳統半導體廠用的發電機生意，仍是公司最大生意來源。此外，由於安葆提供的是緊急備用電源，目前尚未被半導體廠納入減碳需求，但材料上也從鉛酸電池轉變為鋰鐵電池，也能減少碳排。

「給我們十年時間，讓公司轉型成為小型機載電力供應商⋯⋯，希望未來大家在我們身上看到不同的可能性。」隨著未來許多海外知名企業因環保因素，紛紛宣布不再使用柴油發電機，陳志復也這樣許下新的願望。

瀚荃〉物聯網感測器加持 年減21％耗電量

走進連接器大廠瀚荃新北市淡水總部，展示廳入口旁竟不是放連接器產品，而是能替工廠節能的感測器。瀚荃在這次國泰世華銀行主辦的CDP商業銀行計畫中，因為填答完整、在同業中表現優異，獲得最佳碳揭露獎。

身材高大的瀚荃董事長楊超群回憶，2016年不少先進國家希望品牌使用不危害環境的環保材料、無毒金屬，因此屬於消費性電子產品供應鏈的瀚荃，開始注意減碳議題，也為了降成本，著手研究如何節能。

耗能數據上雲 開機異常隨抓

「外銷對我們很重要，如果不做碳中和，未來碳費成本最可能會增加6％，但電子業淨利率只有3到4％……。」後來隨著歐洲電信客戶開始要求揭露碳排數據，讓他決定在2021年推動減碳。

意識到減碳對企業的重要，楊超群親自兼任公司永續長，督軍進度。他直言，一開始公司內部對相關議題很陌生，「我們全球有6、7個廠、3千多名員工，……光要蒐集碳盤查數據，就已經是大工程了。」為了讓同事有感，瀚荃把廠內海報、電子看板全改成減碳內容，也安排同事上課、了解碳費。

與同業最不同的動作是，為了更掌握公司耗能狀況，瀚荃結合過去在蘋果智慧家庭平台上架的物聯網產品經驗，2021年做出可監測電源耗能、環境數據的感測器，用於自家工廠，並搭建自己的雲端管理平台。

楊超群透露，瀚荃在旗下7個工廠都安裝了各式感測器，比如在射出成型機台、空氣壓縮機等設備外加感測器，讓公司能監測設備耗電量，藉此判別出包括在等材料、設備卻開機空轉，或是人離開、設備仍打開的狀況。

此外，感測器另一項功能，就是偵測環境，透過在廠區、辦公室安裝感測器，定時照明、空調管理，做到分區節能；利用瀚荃的雲端管理平台，也能透過計算耗能轉換成碳足跡數字。

為鼓勵內部積極減碳，楊超群把各廠區的減碳數據排名當成工廠廠長KPI，除了激勵大家爭冠，也會請吊車尾的廠區提出改善計畫。光是在2023年，瀚荃台灣廠區的耗電量就減了21％。目前該感測器僅瀚荃自家工廠導入，但他希望將節電方案推廣至同業、供應鏈等中小企業。

他也透露，瀚荃目前感測器主要用來監測用電，公司正開發監測水和氣體的感測器，「已經有客戶明講，2030年碳排要減半，如果要在這個產業繼續活下去，就要做，不做就會被淘汰！」

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