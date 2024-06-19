科科科技上市碰壁 董座親揭統一證承銷過程！雙方互槓到底問題在哪？

【撰文‧張如嫻】

科科科技在台上市計畫胎死腹中，指控承銷商統一證失職失能，統一證則回應詢價圈購作業都依法辦理，並沒有刁難、不願送件，雙方各執一詞，讓該案成為羅生門。為什麼通過證交所審查卻過不了募資關？

音樂串流平台KKBOX母公司科科科技（KKCompany）在台首次公開募股（IPO），原訂6月19日掛牌，不料6月12日就宣布因合格詢圈單張數未達標，無法完成訂價，上市計畫胎死腹中，更指控承銷商統一證券失職。

統一證則反擊，詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，並非刻意刁難、不願送件。公司通過主管機關審查，卻因沒完成新股銷售而取消掛牌，就連投資圈都說「從沒見過」，當中究竟發生什麼事，讓雙方不惜駁火？

改戰詢圈卻張數不足

未登錄興櫃 無交易價可參考

科科科技以音樂串流平台和雲端、多媒體、人工智慧（AI）服務立足台、港、日市場，股東陣營包括日本前三大電信集團KDDI、新加坡政府投資公司（GIC）、宏達電、中華電信等，2024年第一季營收7.8億元、年增4.5％，稅後淨利0.49億元、年減20.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.26元。

去年10月科科科技提交上市申請、12月19日證交所董事會通過申請，今年3月中以底標每股100.92元、暫定承銷價110元，進行競價拍賣以及公開申購，競拍承銷量共20522張，結果合格投標數僅8140張，確定流標。

競拍失利後，公司改用詢圈與公開申購方式再戰，但到了最後期限6月12日上午，統一證卻表示，詢圈單張數不夠，無法送件，上市計畫二度流產。

科科科技上市之路頻頻跌跤，歸納可能有三大原因：

首先是價格。去年9月科科科技曾辦理增資，引進中華電信、台灣大、趨勢科技等策略投資人，當時認購價每股約105元，第一輪競拍則暫定承銷價110元，但流標後，公司遵循投資人建議「興櫃價打8折」作為上市暫定承銷價，由於沒有興櫃，最終以去年增資價格換算，約每股88元。

一名輔導過多家公司IPO的券商業務指出，科科科技以KY公司掛牌，可不登錄興櫃直接申請上市，但缺點就是投資人沒有市場交易價可參考，台灣投資人傾向以本益比來評估股價合理性，若以科科科技2023年EPS0.66元和競拍底價來算，本益比高達153倍，是導致流標的主因，雖然，第二次詢圈與公開申購暫定承銷價降至88元，本益比依舊達133倍，同樣難以說服投資人買單，「沒有賣不出去的東西，只有賣不出去的價格。」

從法人角度，也認為估值過高。一名曾參與投資說明會的資深法人指出，KKBOX營收占整體5成，現正面臨Spotify等國際音樂串流平台競爭，唯一成長性就是併購電信業者子公司，而其他軟體服務、毛利率、淨利率表現普通，「這價格並不吸引人。」

除此之外，投資圈推測，策略投資人的認購價也成為IPO承銷價格的壓力，為了不讓大股東「套牢」，承銷價自然被抬高，但投資人為何當初願意以每股105元投資科科科技？股東之一趨勢科技回應，希望能與對方團隊分享在日本與國際版圖拓展的經驗，協助其有更好的發展機會，所以在此初衷下合作。

科科科技執行長王献堂認為，價格是不是太高「見仁見智」，「我們這類型公司在台灣、亞洲地區幾乎沒有，加上中國業者較難外銷到其他市場，所以我們有優勢。」簡言之，王献堂並不認同外界所言。他認為，這價格已能反映出科科科技中長期的成長潛力。

控統一證未溝通

逕行降價 圈購期不回報狀況

第二個原因，是公司與承銷商間溝通不良。此次科科科技對外辦理公開承銷數共18450張，公司表示公開申購倍數超過34倍，據詢圈暨公開申購處理辦法公告規定，「申購倍數達30倍以上但未達40倍者，公開申購配售額度調整為25％。」因此公開申購張數調升成4613張、圈購張數則為13837張，統一證審核後的合格張數僅1萬1千多張，還是沒達標。

但王献堂卻認為事有蹊蹺，他指出，公司在兩個月內舉辦超過三十場投資說明會，他們將有興趣的投資人引薦給統一證，加起來至少三百到四百位，「我們掌握的張數遠超過承銷商講的數字，這個落差太大，」王献堂表示得知結果後大家都很驚訝，「這等同我們找的投資者幾乎沒下單，不可能的。」

王献堂控訴，競拍流標後，統一證曾未經溝通就私自降價在外詢圈，等有投資者回應才跟公司討論，後來雙方達成共識以每股九十元詢圈，結果統一證又自己將券商手續費加上，以92元的價格向投資人募資，最後科科科技決定吸收手續費，訂價每股88元。

王献堂也不滿統一證在圈購期間不回報狀況、掛牌失敗後也不解釋細節，「合不合格都由券商審核，我們到最後一天才知道數字。」他更透露，有股東反映他們在最後一刻才被告知圈單不算數，原因至今不明。「對我們來說真的是一個surprise，吃了大悶虧，還不知道中間出了什麼狀況。」

另一名券商業務指出，依規定，截止日前承銷商本就不能對外說明詢圈狀況，但通常都會向客戶反映詢圈熱度，另外，在合格與否的認定上，承銷商也有自己的內部規定，雙方可能存在認知落差，不過圈單合不合格都有法規規範，若出問題券商要負責。

然而，這也顯現出掛牌失敗的第三個可能原因——承銷券商相對經驗不足。一般新股IPO承銷張數約千張，科科科技卻是萬張以上，一位券商資本市場部的業務評論：「這種規模，加上新股IPO很久沒有詢圈案例，經驗不夠的券商很難做。」

資深法人建議拆股

降低票面金額可吸引散戶

想掛牌其實也有解套方法，資深法人指出，以拆股方式降低票面金額，也許每股60元就能吸引散戶，可惜統一證不夠靈活，對於公司開價太高也沒有「膽識」建議降價，造成兩敗俱傷，「如果是給熟門熟路的元大、凱基來做就沒問題；但反過來說，當初選統一證，也可能是大券商認為不能接。」

有券商透露，統一證是科科上市案所找上的第三家承銷商，原因就是，前兩家券商元大、台新都評估價格「不好做」而退出。對此，王献堂說，上市券商遴選過程中，的確有許多家國內券商都曾與公司接洽過，後來選擇統一證，是因為該承銷業務團隊來自台新證券，本來就跟公司熟識，但進入輔導、競拍階段改為其他組負責，都與科科科技不熟悉。

科科科技上市碰壁，市場擔憂可能影響未來軟體公司在台掛牌的意願，王献堂則說，公司還是希望在台上市，但也不排除海外掛牌。針對上市失利，他表示，公司將盡速檢討相關責任及疏失，如有爭議情事，未來不排除透過法律途徑主張權益。

對於相關指控，統一證券向本刊表示，雙方仍存在契約關係，不便私下回應，一切以公告為主。

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