14億人口消費力崛起！台橡深耕印度14年 如何從虧3億到賺3億、連7年獲利？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

南向國家隨著製造業帶動經濟成長，正在展現新樣貌，不只是世界工廠，更是下一個內需藍海。

以印度來說，根據聯合國數據，去年4月印度14億人口正式超越中國，成為世界上人口最多的國家。

在2023年，iPhone全球總銷量不增反跌，在北美、歐洲、中國、日本等主要市場均呈停滯或衰退，唯在印度逆勢成長38.6%，一躍成為iPhone的第5大市場。

然而，不只是民間消費，同屬內需經濟重要部分的基礎建設，更是蘊含極大商機。印度台商總會會長何俊炘觀察，「新德里到處都在大興土木，跟30多年前的中國很相似。」

不只新德里，交通基礎建設是整個印度發展的重點，由印度財政部每年對交通運輸投資的預算來看，從2020年260億美元增加到今年的653億美元，短短4年就增逾150%。

交通建設支出增加，汽車銷量也同步增加。「印度年輕人多，總得要住房、要買車，這對經濟來講是有動力的。」合成橡膠廠台橡執行長蔡偉強觀察，印度合成橡膠產線滿載，卻仍供不應求，主要就是因為印度汽車銷量增加，對車胎的需求大增。

瞄準此商機，相信印度會成為下一個中國的台橡，成為最早進入印度的台灣合成橡膠廠，2010年投資300多萬美元，與印度石油公司（IOC）合資，在印度成立ISRPL公司，持股3成，並於2013年完成建廠，年產12萬噸的乳聚丁苯橡膠（ESBR），主要供應當地輪胎廠。

但沒有想到，自2013年投產以來，ISRPL卻繳出連3年虧損、年虧上千萬至3億元的慘澹成績，這讓台橡在2015年開始思考，是否該及時止損，退出印度。這年年底，蔡偉強出任台橡執行長，一進到公司，他就擔起決定印度市場去或留的重大任務。

透過一連串的精算原料成本、產能和客戶需求後，他得到結論，成本若能調降，就可能讓獲利轉正。蔡偉強最終決定續留印度，因此他便開始著手弄清虧損原委並改善。

從財報數字上，他很快看出端倪。原來，印度的合成橡膠多從國外進口，在地生產的價格免去運費、關稅等，理論上應該更便宜，具有相當競爭力。然而，實際情況卻是相反，台橡在地生產的橡膠，原料成本甚至比國外進口還貴。

「最大的挑戰就是成本。」蔡偉強解釋，他發現，當初與印度石油公司簽訂的價格合約並不合理，因此他直接找對方談判，希望針對占原料組成7成的丁二烯重擬價格 。

如此往復溝通數月，最後印度石油公司終於點頭，雖然蔡偉強不願透露具體調幅，但可以肯定的是，經此一役，其成本終於低於海外橡膠。解決了成本問題，下一個挑戰是必須促進生產效率。

為了掌握主導權，蔡偉強主動提出願意承擔全部改革成本，包括派台灣員工親赴印度檢視、調整，以及協助輪胎客戶取得車廠認證，都由台橡負責。關鍵是，獲利一樣以持股分成，「公司賺1塊，我分3毛。」蔡偉強指出。

不惜多扛責任，也堅持改革，讓台橡印度廠的稼動率從原先4成，一路攀升至如今9成，蔡偉強，靠著果敢直言的「談判」，帶領印度子公司在2017年走出連續3年虧損泥淖，並在隨後實現連續7年獲利，去年為公司賺進3.4億元。

展望後市，蔡偉強更樂觀表示，印度經濟、車市不斷成長，台橡也正規畫增設第3條丁苯橡膠產線，將既有12噸產能提升至18噸。

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