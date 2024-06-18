快訊

北捷再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

破產延後？勞保基金首度破兆 勞部明年公布精算報告、擬調CPI參數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘可退休了！鴻海股價「站上200元」實現8年前願景⋯可能上300元？劉揚偉這麼說

聯合新聞網／ 今周刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【撰文／劉煥彥】

鴻海（2317）股價在外資連續五天買超的強力拉抬下，周一（17日）終場小升2元，正好收在200元大關，不僅實現了整整八年前創辦人郭台銘公開宣示，股價不到200元不退休的說法，也意味鴻海的AI題材已獲得外資的行動背書。

截至本周一收盤，鴻海股價在今年以來累計飆升95%，已經上漲95元，市值達到2.77兆台幣，穩居台股市值第二大企業的寶座。

換句話說，八年前郭台銘的雄心壯志，在繼任的劉揚偉手上實現了。

郭董2016年說：股價沒有到200元，他不會退休

回顧在2016年6月的鴻海股東會，當時郭台銘在現場回應小股東提問時表示，鴻海股價沒有到200元，他不會退休，未來2～3年有大量投資要做。

這樣算起來，鴻海股價整整過了八年，才實現了郭董的願望。

外資買盤是這波鴻海股價翻揚的重要力量，台灣證交所統計，上周外資在集中市場買超鴻海12萬2007張，不僅高居買超第一名，也遠高於第二名聯電（2303）的3萬7738張。

5月股東會 小股東發言盼股價衝上500元

在5月底的鴻海股東會，如同過去一樣，股價仍是現場出席股東關切的主題。

過去鴻海股東會的常客，包括阿土伯、劉台安，以及有「小何麗玲」之稱的黃雪芬。

今年沒有看到阿土伯出席，而劉台安及黃雪芬都有發言，希望公司股價在劉揚偉領導下，可以站上200、300元。

黃雪芬更特別製作寫著「鴻海500」字樣的手板，希望有朝一日鴻海股價可以站上500元大關。

劉揚偉：只要把公司經營好，股價自然會反映

當時劉揚偉回應，「股價問題，我一直認為，只要把公司經營好，股價自然會反映。我也要求經營團隊絕對不要去炒作或哄抬股價。」

「專注把經營做好，市場（價格）自然就會表現出來。」

「（股價）是200、是300，或是更高，這是我們經營團隊的成果展示。」

郭董曾喊出 股價不到200元不退休

歷年的鴻海股東會上，股價一直是股東關切的主題。劉揚偉在2020年股東會上就曾提到，「郭董答應鴻海股價200元，我念茲在茲，請股東安心。」

「公司要提升獲利、未來展望，原內部規畫股價到200元，多出來的100元，要請創辦人幫忙。」

劉揚偉：鴻海AI伺服器將成為下一個兆元事業

如果以目前看到的鴻海成長動能，在電動車之外，AI伺服器可以說是動能最兇悍的一個。

劉揚偉於5月底股東會中表示，2023年全集團6兆台幣總營收中，手機相關、伺服器及零組件，都已經各自是營收達到兆元台幣的重要事業，而隨著AI伺服器業務的強勁動能，光是這塊事業本身就可能成長為鴻海的兆元事業。

在AI伺服器部分，2023年營收就有3000億台幣，他樂觀預期這一塊營收今年將持續成長四成，在鴻海整體伺服器營收佔比也將去年的三成，到今年躍升至四成，「並且將成為下一個（鴻海的）兆元營收產品」。

劉揚偉指出，根據產業研究機構預估，AI整體商機還在成長初期，市場規模可望從2022年400億美元，到2027年躍升十倍至4000億美元，2032年更上看1兆3000億美元，這些市場趨勢都可望持續推升鴻海營運。

本文授權自今周刊，原文見此

《延伸閱讀》

台股有季底結帳壓力？鴻海、廣達、00940…外資用力買，AI、蘋果題材告段落，再來看它臉色

入列「黃仁勳大學」，台成清交電機系幾乎滿招！這兩所私大理工科也破9成…月薪曝光「能比大學教授高」

全球瞭望》快搶進10年期美債？與Fed不同調 市場看好年底降息兩次；法國會改選迫近 財長：誰上台經濟都要崩

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

郭台銘可退休了！鴻海股價「站上200元」實現8年前願景⋯可能上300元？劉揚偉這麼說

鴻海（2317）股價在外資連續五天買超的強力拉抬下，周一（17日）終場小升2元，正好收在200元大關，不僅實現了整整八年前創辦人郭台銘公開宣示，股價不到200元不退休的說法，也意味鴻海的AI題材已獲得外資的行動背書。

4大保險新規將上路！失能險、旅平險⋯權益有何變化？實支實付副本理賠用到這時

來到2024下半年，與民眾切身相關的保險新規定將上路，包含分紅保單不能以「高分紅」為話術、失能險區分意外或疾病所造成，以及旅平險實施新費率，當然還有最受關注的實支實付醫療險須正本理賠。

入列「黃仁勳大學」台成清交電機系幾乎滿招！月薪曝光「能比大學教授高」

大學申請入學日前放榜，在AI教父、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳帶動AI熱潮下，理工科系大學招生情況都比去年要好，其中台大、成大、清大、陽明交通大學等校電機系幾乎滿招。

台灣經濟好不好、陸會不會打過來？謝金河1句話回：這些現象早已曝光答案

回首來時路，附中記憶

英特爾、超微外…華碩為何要擁抱高通？消費筆電舵手親揭AI PC落地關鍵

華碩在今年COMPUTEX上推廣AI PC，不過除了與英特爾、AMD老夥伴合作外，也擁抱筆電處理器新玩家高通，究竟在想什麼呢？

路易莎上季獲利成長 明年重新申請上市櫃⋯年底進軍美國、埃及「力拚營收新高」

路易莎咖啡（2758）於周四（6/13）日召開股東會，公布2023年營收23.66億元，EPS 6.28元。今年第一季營業收入5.71億元，EPS為1.5元，預估全年成長率超過2位數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。