郭台銘可退休了！鴻海股價「站上200元」實現8年前願景⋯可能上300元？劉揚偉這麼說

【撰文／劉煥彥】

鴻海（2317）股價在外資連續五天買超的強力拉抬下，周一（17日）終場小升2元，正好收在200元大關，不僅實現了整整八年前創辦人郭台銘公開宣示，股價不到200元不退休的說法，也意味鴻海的AI題材已獲得外資的行動背書。 截至本周一收盤，鴻海股價在今年以來累計飆升95%，已經上漲95元，市值達到2.77兆台幣，穩居台股市值第二大企業的寶座。 換句話說，八年前郭台銘的雄心壯志，在繼任的劉揚偉手上實現了。

郭董2016年說：股價沒有到200元，他不會退休

回顧在2016年6月的鴻海股東會，當時郭台銘在現場回應小股東提問時表示，鴻海股價沒有到200元，他不會退休，未來2～3年有大量投資要做。

這樣算起來，鴻海股價整整過了八年，才實現了郭董的願望。

外資買盤是這波鴻海股價翻揚的重要力量，台灣證交所統計，上周外資在集中市場買超鴻海12萬2007張，不僅高居買超第一名，也遠高於第二名聯電（2303）的3萬7738張。

5月股東會 小股東發言盼股價衝上500元

在5月底的鴻海股東會，如同過去一樣，股價仍是現場出席股東關切的主題。

過去鴻海股東會的常客，包括阿土伯、劉台安，以及有「小何麗玲」之稱的黃雪芬。

今年沒有看到阿土伯出席，而劉台安及黃雪芬都有發言，希望公司股價在劉揚偉領導下，可以站上200、300元。

黃雪芬更特別製作寫著「鴻海500」字樣的手板，希望有朝一日鴻海股價可以站上500元大關。

劉揚偉：只要把公司經營好，股價自然會反映

當時劉揚偉回應，「股價問題，我一直認為，只要把公司經營好，股價自然會反映。我也要求經營團隊絕對不要去炒作或哄抬股價。」

「專注把經營做好，市場（價格）自然就會表現出來。」

「（股價）是200、是300，或是更高，這是我們經營團隊的成果展示。」

郭董曾喊出 股價不到200元不退休

歷年的鴻海股東會上，股價一直是股東關切的主題。劉揚偉在2020年股東會上就曾提到，「郭董答應鴻海股價200元，我念茲在茲，請股東安心。」

「公司要提升獲利、未來展望，原內部規畫股價到200元，多出來的100元，要請創辦人幫忙。」

劉揚偉：鴻海AI伺服器將成為下一個兆元事業

如果以目前看到的鴻海成長動能，在電動車之外，AI伺服器可以說是動能最兇悍的一個。

劉揚偉於5月底股東會中表示，2023年全集團6兆台幣總營收中，手機相關、伺服器及零組件，都已經各自是營收達到兆元台幣的重要事業，而隨著AI伺服器業務的強勁動能，光是這塊事業本身就可能成長為鴻海的兆元事業。

在AI伺服器部分，2023年營收就有3000億台幣，他樂觀預期這一塊營收今年將持續成長四成，在鴻海整體伺服器營收佔比也將去年的三成，到今年躍升至四成，「並且將成為下一個（鴻海的）兆元營收產品」。

劉揚偉指出，根據產業研究機構預估，AI整體商機還在成長初期，市場規模可望從2022年400億美元，到2027年躍升十倍至4000億美元，2032年更上看1兆3000億美元，這些市場趨勢都可望持續推升鴻海營運。

本文授權自今周刊，原文見此。

《延伸閱讀》

台股有季底結帳壓力？鴻海、廣達、00940…外資用力買，AI、蘋果題材告段落，再來看它臉色

入列「黃仁勳大學」，台成清交電機系幾乎滿招！這兩所私大理工科也破9成…月薪曝光「能比大學教授高」

全球瞭望》快搶進10年期美債？與Fed不同調 市場看好年底降息兩次；法國會改選迫近 財長：誰上台經濟都要崩

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】