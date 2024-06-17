台灣經濟好不好、陸會不會打過來？謝金河1句話回：這些現象早已曝光答案

【文．謝金河】

回首來時路，附中記憶 多年未見的台大教授黃達業約我一大早在仁愛路的福華吃早餐，達業兄政大銀行系畢業，比我高一屆，他當過政大代聯會總幹事，在學校非常活躍，他的下一任是吳育昇，我大一就認識他了。

這些年，他的跨度很大，他代表過新黨選苗栗縣長，也代表台聯選立委，不過政治路並不順遂。後來他專心在學術界，也擔任很多學會的理事長。他從台大辦退休，活躍在北京學術界，現在是浙江大學國際聯合商業學院中國銀行企業研究所共同主任。

很多年未見，我想他急著找我一定有要事，坐定，他問我第一個問題：台灣真的有這麼好？他在北京九年了，他說2015年兩岸關係非常好的時候，他週遭的朋友很看不起台灣，但這兩年風向改變，他們發現台灣愈來愈強大，他有點不解，想要向我求証一下。

第二個問題是台灣安不安全？中國會不會打台灣？我說我不能猜測對岸偉大領導人的意向，但最近跨國企業都加碼投資台灣，除了輝達，超微，最近Amazon宣布要在台灣設立三座資料中心，並且全部使用綠電，假如台灣不安全，這些大公司老早就跑了，怎麼會一直來？

台灣經濟到底好不好？很多現象都會告訴你答案！最直接的是錢的流向，大家嘴巴說戰爭，但有幾百隻腳的錢正源源不斷流回台灣。以前是台灣錢淹腳目，現在是淹天花板，最簡單看股市，房市就知道了。

前幾天，有朋友傳來晚上七點他在上海鼎泰豐吃飯的照片，好像只有一桌。最近黃啓乙傳了光明乳業，伊利乳業，蒙牛，永輝超市，聯華超市的圖给我看，赫然發現都跌到皮包骨，看起來中國內需很平淡，怪不得八方雲集在中國的投資全撤了！

我一大早快步半走半跑到福華，比預定時間早廿分鐘，於是我跑去東豐街，信義路147巷口，去看看我以前租房子的地方，這個地方有一段我的苦澀成長歲月。

我的室友是成功夜間部的，為了錯開坐息時間，我都利用他上課時間睡覺，半夜起床苦讀，上學前再去睡一個小時，這樣的生活紀律持續到大學聯考，這是我一生奮力苦讀，很難忘懷的回憶。這個地方現在變成附中公園，旁邊是停車場，我站在這個住了一年多的地方沈思片刻，回想當年往事。

第一次到台北，我租了一個老舊房子，在師大附中對面，這個地方後來拆了變成美國在台恊會，我在這個地方住了一個多月，隔壁房間住一對年輕夫妻，每晚都有肌肉拍打聲音，後來就搬到147巷的房子。

我到台北的第一天，一個人在信義路上吃自助餐，收音機正播放鳳飛飛的楓葉情，甄妮的海誓山盟，這兩首歌，我到今天都印象深刻。

到師大附中，第一堂上國文課，被老師點名唸課文，我只唸三行，全班轟堂大笑，因為我的台灣國語太突出，老師叫我坐下，她說謝同學，你的鄉音太重，回去好好練習⋯⋯

我站在公園，想著1975年前後的往事！回程看到以前的空軍總部招待所，現在新蓋的元大大樓已經快完工了！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00679B、00687B...台股天天創新高，聯準會遲遲不降息，錢都卡在債券ETF，該賣掉嗎？達人2建議「避免砍在低點」

鴻海（2317）股價逼200元，再向上機會多大？他解析「這時間」和廣達黃金交叉：20倍本益比不是夢

賣掉鴻海(2317)改買月月配、老爸捶心肝！00915、00919、00918...3檔完全填息的高股息ETF，達人首推這1檔

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】