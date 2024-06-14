來億-KY一上市就大漲106％！低調鞋王代工催生2匹黑馬 謝金河：2雙會跳舞的鞋子值得關注

【撰文／謝金河】

兩雙會奔跑跳躍的鞋子 今天台股有兩個受矚目的焦點，一個是台積電創下914元歷史天價，另一個是為HOKA鞋子代工的來億-Ky股票上市。這家從台中市大雅區雅潭路起家，註冊在境外的鞋廠，過去一年來，因為Hoka暢銷全台灣，來億興業未上市已經先轟動。

今天來億以每股85元上市，從第一盤150元開出，最後一盤成交184元，首日上市就大漲106%，當大家都在哀嘆傳統產業沒有競爭力的時候，來億成功出擊，也給市場一帖興奮劑。這意味著市場沒有不景氣，只有不爭氣。

鞋業代工過去幾十年競爭激烈，但也為台灣創造很多百億富翁，台中市的有錢人，很多都從鞋子代工起家。像九興控股的眾多股東，房地產的張麗莉先生，聯聚建設江韋侖從鞋盒起家。這次來億也出自台中！

今年全球品牌鞋業大廠除了NIKE，Adidas外，誕生了兩匹黑馬，一個是HoKa的母公司Deckers Outdoors，另一家是在日本上市的ASICS，台灣叫亞瑟士。最近我上了亞瑟士的網站，看了他們介紹的新鞋款，完全巔覆日本傳統保守性格，走上超炫的路線。

HoKa的鞋子，我提過很多次，捷兔的朋友一穿上HoKa就被鎖定，現在在山林間穿HoKa的兔友愈來愈多，而且，台北街頭的HoKa專賣店也愈來愈大。

我看了一下HoKa母公司Deckers Outdoors的股價嚇了一大跳，Deck在2017年從44美元起漲，2021年212.93美元，最近大漲到1106.89美元，幾乎跟Nvidia未分拆前差不多，一家品牌鞋廠這麼高價，當然有不凡的業績。

今年首季，Deck營收9.6億美元，成長21.25%，淨利1.28億美元，年增38.96%，首季Eps4.95美元，在年年高成長下，目前本益比31.97倍，一點都不輸科技公司。

日本的亞瑟士剛公布到3月底的全年財報，全年營收1.78兆日圓，淨利1267.27萬日圓，成長64.6%，Eps146.48日圓，ASICS股價從4203大漲到9442日圓。ASICS成了日本股價跑最快的運動鞋。

今年黃仁勳帶領輝達成了世界的焦點，但這兩雙會跳舞的鞋子也很值得大家關注！

本文授權自今周刊，原文見此。

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