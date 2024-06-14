路易莎上季獲利成長 明年重新申請上市櫃⋯年底進軍美國、埃及「力拚營收新高」

【撰文／彭蕙珍】

路易莎咖啡（2758）於周四（6/13）日召開股東會，公布2023年營收23.66億元，EPS 6.28元。今年第一季營業收入5.71億元，EPS為1.5元，預估全年成長率超過2位數。 路易莎於5/22發布重訊，自行撤回股票上櫃申請案。在股東會上表示，待組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

路易莎成立於2006年創立第一間門市，在董事長黃銘賢的努力下，逐步成為台灣本月第1大咖啡連鎖品牌。目前在全台有560間（含籌備中），直營約180間，加盟約380間。

路易莎表示，公司近年除了不斷研發咖啡創新產品，同時整合8座MES食品廠生產動能，發展旗下子品牌搶攻餐點的市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊，及「傳承系列」部門等。

目前已進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。

「初泰Pikul」今年榮獲泰國商業部頒發「泰精選」標章，除台北市信義區象山及南港軟體園區外，正在覓點擴展中。

新加坡再開第2間門市 年底海外展店

路易莎指出，「louisa bakery」麵包點心坊，以及旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，會以嶄新的面貌讓大家看到不一樣的業態經營形式。

「Self room」開創台灣第一個共享空間，盡情享受自我運動的場域，唯美的潮風設計，成為經營績效斐然的網紅名店。

海外布局部分，路易莎在疫情後逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，第二間門市位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8即將開幕。今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。

每年展店4、50家店 推智能化設備

路易莎在疫情期間汰弱留強，3年來店家數沒有增加。大約有70家早期開在巷弄的小店結束營業，但同時也有40家幹部內部創業，以及30家校園門市。

未來預計每年展店40、50家，並且持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

黃銘賢表示，近年智慧科技正加速改變餐飲業的消費體驗，致力讓服務與製餐流程更直覺、更智能，導入「雲端智能點餐 Self Order」。已率先使用蘋果的「iPhone卡緊收」新功能，以平板及手機作為電子觸控螢幕，再搭配推行多年手機點餐及多元支付，提升點餐及收銀效率。

同步引進智能化製作設備，如：自動奶泡機、自動填壓機等，大幅減少疫後缺工的人力負擔，提高餐點製作和營收管理效率。

本文授權自今周刊，原文見此。

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