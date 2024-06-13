甲骨文發布財報！表現遜於華爾街預期 受惠OpenAI合作與科技巨頭雲端需求盤後股價狂漲逾10％

【撰文／朱偉銓】

美國軟體科技巨頭甲骨文(Oracle)於6月11日公佈2024年第四季財報，業績低於華爾街預期，但甲骨文和蘋果一樣，受惠於和OpenAI的合作協議，且與Google將有更多的雲端交易，刺激甲骨文盤後股價飆升超過10%，今年以來甲骨文的股價已上漲約19%。

甲骨文營收略低於市場預期

攤開甲骨文這一季財報數據，營收年增 3% 至 142.9 億美元，略低於市場預期的 145.5 億美元，淨利為 31.4 億美元，也低於去年同期的 33.2 億美元。

細看各部門的營收表現，甲骨文的雲端服務和授權支援營收年增 9% 至 102.3 億美元，符合市場預期，雲端授權和本地部署營收年降 15% 至 18.4 億美元，低於市場預期的 20.9 億美元，雲端基礎設施營收年增 42% 至 20 億美元，但增長率較前季的 49% 下滑。

甲骨文執行長卡茲(Safra Catz)在法說電話會議上表示，由於對AI大型語言模型訓練的巨大需求，以及旗下服務 OCI、Autonomous、Fusion 和 NetSuite 創紀錄的銷售水平，甲骨文簽署了史上最大的銷售合約，進而帶動甲骨文第4季剩餘履約義務(RPO)成長44%至980億美元，優於華爾街預期的739億美元。

未來一年營收將雙位數成長

卡茲表示，AI需求持續增長預計將推動甲骨文的銷售和未來營收進一步提升，預計2025財年營收將有雙位數的增長，隨著甲骨文雲端基礎設施（OCI）的算力逐步滿足需求，季度增長率將逐季提高。

卡茲也補充，在第四季，甲骨文簽訂了超過30份AI相關的銷售合同，總金額超過125億美元，其中包括OpenAI將在甲骨文雲端訓練ChatGPT，甲骨文資料庫預計將於今年9月在Google Cloud上線。

對於下一季的財務預測，甲骨文預測營收將年增 5% 至 7%，達到 133.9 億美元至 138.2 億美元，調整後每股盈餘則預估落在 1.31 美元至 1.35 美元之間，而倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師統計，預期甲骨文第1季營收將成長7.6%至133.9億美元、non-GAAP每股盈餘將達1.32美元。

自由現金流成長近4成

從甲骨文的現金水位來看，公司整體也屬於非常健康的條件，甲骨文過去一年，營運現金流為 187 億美元，成長了 9%，自由現金流更是成長 39%，達到 118 億美元。甲骨文在營運上的表現也比去年更有效率，整體營業利潤率為 47%，高於去年的 44%，卡茲提到，展望未來表現，甲骨文受益於雲端運算的規模經濟，不僅將繼續增加營業收入，而且還將擴大營業利潤率。

甲骨文也透過買回庫藏股的財務政策，活化公司的資本配置，在本季，甲骨文購回了 125 萬股公司股票，總價值為 1.5 億美元，在過去 12 個月內支付了 44 億美元的股息，董事會這次也宣布將派發每股 0.40 美元的股息，期望帶給股東更多價值。

受惠於全球AI需求，科技公司對於甲骨文的雲端需求更是飆升，甲骨文目前在全球擁有 76 個面向客戶的雲端區域，其中包括 47 個公有雲區域，另有 19 個正在建置中，其中對於微軟的 Azure 網站上有 11 個資料庫，而未來也將幫助微軟上線更多資料庫。

微軟與 Google擴大對甲骨文雲端需求

除了微軟，搜尋引擎巨頭 Google也和甲骨文達成合作協議，卡茲表示，將在 Google Cloud 網站上運行 12 個 Oracle 資料庫，且更多國家以及歐盟各國的需求也逐漸攀升。

但更多的雲端區域擴張，也讓本季甲骨文的資本支出達到 69 億美元，但卡茲預計未來一年雲端基礎設施服務的成長速度將比今年更快，但資本支出也可能是今年的兩倍。

甲骨文董事長暨共同創辦人艾利森(Larry Ellison)也滿意表示，輝達(NVIDIA)、微軟、Google、xAI、OpenAI、Cohere 等等全球最大的雲端公司和全球最成功、最有成就的AI公司都選擇使用甲骨文雲端服務和資料中心，他也持續看好AI產業在未來的表現以及成長動能。

本文授權自今周刊，原文見此。

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