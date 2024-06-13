為何亞馬遜未來15年擬投資台灣300~2600億台幣 且可能不只是蓋資料中心？原來攏是為了生成式AI大爆發

【撰文/劉煥彥】

亞馬遜於周三（12日）宣布，將在台灣設置「基礎設施區域」（Infrastructure Region），預計未來15年內在台投資數十億美元。 該公司新成立的「亞太（台北）基礎設施區域」，將協助企業和組織充分運用雲端服務，透過運算、儲存、資料庫、分析、機器學習（ML）和人工智慧（AI）等技術，推動創新並改變企業和機構服務客戶的方式。 這將有助企業界利用位於台灣的資料中心，運用雲端支援的應用程式提高生產力、加速業務成長和創新，而且網路延遲度更低。

「AWS投資台灣，將帶動上下游及應用產業鏈，創造大量培訓與就業機會」

根據亞馬遜的聲明，未來15年在台灣的投資額是「數十億美元」（billions）。如果以10億美元相當於300多億台幣，往上拉到80億美元，就是達到2600億台幣左右，這個區間可能就是未來亞馬遜在本地的投資總額。

數位發展部12日傍晚在回應這項消息的新聞稿中表示，肯定AWS（亞馬遜網路服務，Amazon Web Services）資料中心在台灣落地，除可提升其相關網絡設施的安全性，並可進一步提高台灣的數位基礎設施的水準，增強我國產業應對各種挑戰的韌性。

AWS服務可惠及台灣各行各業，協助更多創新應用和技術的落地，深化我國中小企業的數位轉型。

同時，AWS落地後，可以讓台灣企業將數據存儲在國內，滿足數據主權和合規性要求，特別是在金融、醫療和政府等對數據安全和隱私有嚴格要求的行業。

數發部指出，未來亞馬遜規劃建立更多技術培訓中心或合作學術機構，培養更多技術人才，可提升台灣科技創新能力，推動雲端技術在各個行業的應用創新。

「AWS對台灣的投資，將帶動上下游及應用相關產業鏈、創造大量的培訓與就業機會，加速台灣經濟成長。透過AWS對台投資，台灣在全球資訊技術產業中的地位將再次提升，並成為區域性的數據樞紐。」

「數發部未來將持續協助國際雲端大廠來台評估/投資發展先進網路應用，提升台灣未來的競爭力和發展力，並對已經落地之雲端大廠亦持續協助升級擴大如AI運算等新興服務。」

亞馬遜未來15年擬砸近1500億美元 大蓋資料中心

如果單看亞馬遜聲明及數位發展部新聞稿，可能容易淹沒在一大堆專有名詞及宣傳用語，但如果參照3月底的一條美國財經媒體報導，或許就可以看出今天這宗投資案是怎麼回事。

3月底美國財經媒體報導，亞馬遜打算未來15年豪砸近1500億美元（近4.9兆台幣）大蓋資料中心，讓這家全球雲端服務一哥有能力因應AI應用的大爆炸，包括生成式AI及大語言模型（LMM）等。

這也是要向同業展現實力（及雄厚資金），因為在全球雲端服務的市場，2023年亞馬遜AWS以31%市佔率高居第一位，超過第二名微軟Azure的24%，更遠遠超過第三名Google的11%。

亞馬遜CEO：2024年資本支出將高於去年

其實從亞馬遜、微軟到Google，這些雲端服務巨頭已經展開一場資本支出大戰，很大程度都是為了因應AI需求的爆炸性成長。

亞馬遜財務長Brian Olsavsky曾表示，「展望2024年，預期資本支出將高於去年，主要是因為基礎建設的資本支出增加，以支持AWS業務的成長」。

今年4月底，亞馬遜執行長Andy Jassy在財報法說會上也提到，「由於AWS重新進入成長軌道，以及生成式AI的高度需求，預期2024年資本支出將明顯高於去年。AWS的需求愈大，我們就愈需要建置新的資料中心、電力及硬體」。

如果對比各家半導體及PC大廠上周在台北國際電腦展（Computex）的各種說法，以及多到炫目的各式AI伺服器，加上輝達執行長黃仁勳描繪出的AI遠景，或許不難理解，為何亞馬遜宣布可能要在台灣投資數百億台幣，甚至達到2000億台幣。

本文授權自今周刊，原文見此。

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