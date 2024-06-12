好市多熱賣的鮮榨果汁！金利食安如何從年營收不到百萬翻近6億 還征服長榮華航？

【撰文‧徐采薇】

這家鮮榨果汁，不只賣進台、日、美、澳等多國的好市多，更成為台灣航空商務艙，以及手搖飲業者的首選，且看它憑什麼突圍。

屏東科技園區內的一家食品加工廠，員工們正將當季盛產的金鑽鳳梨，進行自動化清洗、裁切，再準備冷壓榨汁、填充、異物檢測、HPP（超高壓低溫滅菌）等果汁加工流程，最後以低溫配送到全台30多個通路。

這是2011年成立的台灣首家冷壓果汁廠金利食安，旗下有「純在」、「品純粹」、「CB LAB CAFE」三大飲料品牌，去年營收創高，達5.77億元；4月23日，它以每股48元登錄興櫃，截至6月7日，股價收在51.5元，總漲幅7.29％。

金利食安除了以自有品牌面市外，其實也是台灣三大航空業者，以及多家手搖飲品牌的供應商。「在台灣只要標榜HPP的果汁，幾乎都是我們家做的。」金利食安總經理殷豪自傲地說。

時間回到2010年，金利食安董事長廖日興斥資1億元，引進HPP設備，打算做肉品加工，但成本過高，市場反應冷淡，遲遲抓不到發展重點，導致該公司有兩、三年的時間，年營收不到百萬元。

借鏡美星巴克 轉攻蔬果加工

轉機，是在2014年時，殷豪赴美考察，發現美國星巴克居然也使用HPP加工蔬果，才決定轉換跑道做果汁，考量台灣擁有豐富的蔬果資源，能就近取得原料，他決定在蔬果大縣屏東設廠。

花了1年時間增設果汁產線，2015年，他主動找上台灣星巴克，建議其可在台灣販售HPP的果汁產品，並以在地生產可省去運費為由，說服對方，成功拿下一張訂單。

然而，星巴克主業是咖啡，對果汁需求不大。所幸，當時長榮航空為了提升商務艙與貴賓室服務，決定引進HPP加工的鮮榨果汁，於是主動找上金利食安，後來星宇、華航也陸續於2020及2022年成為客戶。

「商務艙會更注重吃什麼，而且能增加客人黏著度。」殷豪指出，能獲航空業者青睞的關鍵，除了HPP技術，使用台灣在地原料，也更能滿足航空業近年對品管及ESG（環境、社會和公司治理）的標準。

然而，要符合航空業的要求可不簡單，舉例來說，為穩定原料品質，他們專找年輕農民合作。殷豪不諱言，「老一輩習慣先採收自己要吃的，剩下不好的才賣到市場。」相比觀念根深柢固的老農，青農更便於溝通，也願意提供品質較好的產品。

而且，有些農民即使簽了契作合約，仍會因水果漲價而跑單，導致原料短缺，因此他們多採用包園機制，提前半年就預付訂金，買下果園固定面積內的所有產量。

同時，他們還透過詳細記錄每種水果的進貨時間、數量等數據，來預估下一次的產季及產量，確保能在品質最好的時間進貨；同時，也請來營養師等食品專家，組成7人研發團隊，負責調配及檢測水果所含營養，用健康訴求說服客戶。

只是，光靠代工還不足以撐起公司營運，真正讓金利食安實現獲利的關鍵，是2018年推出自有品牌「純在」，並賣進台灣好市多。

不僅如此，自去年起，金利食安也陸續外銷美國、澳洲的好市多。殷豪直言，有了台灣市場背書，讓海外好市多買單並不難，但如何把果汁運輸到海外，卻成了難題。

例如，光是從屏東把果汁運送到美國，並配送到全美五百多家門店，雙方就溝通近半年。尤其，為了減省運輸與保溫成本，金利食安參考美國運輸牛肉的方法，透過精準的溫度管控，讓果汁快抵達港口時就逐漸降溫，送達門市時即可直接上架。

儘管運輸成本仍舊會轉嫁到終端產品上，但，由於美國一瓶果汁約是台灣的1.7倍售價，以美國物價來說，並不算貴。因此，第一個貨櫃的1.32萬瓶芭樂檸檬綠茶，不到兩周就賣完。

股票掛牌募資 開發多元食品

「不只果汁，我們要做到整個餐桌。」殷豪指出，咖啡、茶飲到冷凍食品都是目標，未來擴增產線與品牌推廣，均需要資金，這也是他們計畫IPO（首次公開發行）的原因。

同時，金利食安還善用其串聯台灣在地食材的能力，與台灣第一個自產藍莓的品牌「山丘藍」合作，推出藍莓淋醬，也製成果汁進到華航。

山丘藍行銷副總經理兼發言人連婉君表示，製成淋醬及賣進航空，其實都是金利食安提供的主意，「它擅長串聯上下游，並能透過技術盡量還原水果風味，為農產增加附加價值。」但她也強調，並非每一種水果都適合同一種加工方式。

換句話說，只靠無添加、保鮮這類訴求，消費者能否全數買單、市場是否存在上限，都是金利食安須思考的面向。

從代工到自有品牌，再從果汁跨足多元食品，金利食安的挑戰或許才正要開始。

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