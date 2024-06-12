英特爾、超微外…華碩為何要擁抱高通？消費筆電舵手親揭AI PC落地關鍵

【撰文‧王子承】

華碩在今年COMPUTEX上推廣AI PC，不過除了與英特爾、AMD老夥伴合作外，也擁抱筆電處理器新玩家高通，究竟在想什麼呢？

AI PC成為今年COMPUTEX （台北國際電腦展）上熱議話題，台灣筆電大廠華碩先後站上英特爾、AMD以及高通的演講台上，大秀旗下AI PC新品。

除了為合作夥伴站台，華碩舉辦發表會、一次推出四款新品，外資高盛看完華碩發表會後，釋出樂觀看法，「受到Windows 11和AI PC推動，華碩出貨量將成長，成為推動今年下半年的動能。」

高通晶片算力贏雙雄

華碩除了與老戰友英特爾、AMD兩家晶片廠合作，更大力擁抱筆電晶片新玩家高通，一口氣推出多款搭載高通晶片的筆電，讓外界好奇，華碩這次究竟看到了什麼商機？

接受本刊專訪，華碩消費性產品事業處產品與策略規畫中心副總經理顏裕軒表示，與高通在筆電的合作，最早可以追溯到2017年的5G聯網筆電，之所以在1年前決定導入高通系列晶片，顏裕軒分析，主要是看到微軟推出Copilot，華碩意識到，未來消費者習慣會出現很大的改變，而AI落地需要運算能力，高通推出的晶片「可以說大大釋放了NPU（神經網路處理器）效能。」

回顧5月微軟舉辦的Build開發者大會，正式推出可在筆電運行的Copilot＋PC軟體，象徵AI PC正式問世，微軟不僅要求AI PC用處理器必須搭載NPU，NPU中代表AI運算能力的TOPS（每秒一兆次操作），更需要達到四十以上，讓NPU算力達45TOPS的高通晶片，搶在英特爾、AMD之前，成為市場上最早符合微軟要求的AI PC處理器的產品，變成華碩與高通擴大合作的契機。

顏裕軒觀察，「AI PC主要就是要看NPU實力。」他指出，AI運算可以透過CPU、GPU達成，但兩者終究還是要進行傳統運算工作，如果沒有NPU，傳統筆電使用AI助手，很容易遇到效能塞車、滿載問題，不過在NPU出現後，除了使用AI不再卡頓，還可以幫助電腦在AI運作時省電，「讓CPU、GPU去做它本來要做的事，使用NPU是一個省電、有效率的作法……，在AI時代，TOPS數是愈多愈好，消費者體驗過後就回不去了！」

顏裕軒認為，AI PC可歸納成兩種功能，一種是替使用者省時省力的工具型AI，例如這次微軟推出的Recall（回顧）功能就是其中之一。

替客戶省時省力、補足技能

顏裕軒指出，Recall可以隨時調出過去使用電腦的歷史紀錄截圖，尤其伴隨著資料隱私權、AI運算低延遲的要求，AI的推論，從過去的雲端轉向地端，筆電成為地端AI的重要媒介，因此在地端使用AI軟體，成為各大品牌廠推廣AI PC的重要賣點，「但如果這些東西傳上網，你可能不會安心。」

另外一種則是補足消費者技能的AI，「我們內部叫做Game changing AI，比如不會畫畫的人，可以透過AI工具生圖。」顏裕軒認為，不管是學生、藝術家、業界人士都會有AI工具需求，「所以我們不認為AI只是個新口號，而是會落地到每個產品裡面。」

顏裕軒舉例，現在用戶多是跨設備（如手機、記憶卡、GoPro等）儲存照片，但過去要找照片，需要在各裝置一張張點開來看，很浪費時間，華碩開發出的AI軟體StoryCube，只要將散落於各處的照片彙整於電腦，StoryCube就可以透過分析拍攝地點、人臉、甚至用拍攝內容，替照片、影音分門別類，減少一張張點開來看的時間。

顏裕軒也透露，開發StoryCube的一大挑戰是，要讓軟體順利在NPU上運行，而不影響CPU、GPU使用，華碩為此開發了各自適應於英特爾、AMD、高通晶片的軟體框架。

顏裕軒表示，做出AI軟體工具並不難，「難的是要與市面上產品做出差異性。」市場已經有很多圖生圖的AI工具，但華碩內部設計團隊，開發出可以協助設計師快速收斂設計方向的MuseTree，其透過類似樹狀圖的方式，協助設計師將不同想法疊合、產生新概念照，而且免費使用，用戶不需要下指令也可以輕鬆完成。

Counterpoint資深分析師李京運指出，不只搭載高通晶片的AI PC在6月率先登場，英特爾、AMD今年下半年也都會推出新產品，「屆時消費者就會發現，未來筆電都會有NPU、支援AI功能，所以今年下半年將是AI PC開始改變PC的時間點。」

針對高通採用Arm架構搶市效果，李京運說，還是要看相較英特爾、AMD使用的x86架構，能否驚豔消費者，「今年會是WOA（Windows On Arm）爆發年，但x86生態系還是比WOA更完善，不一定每個人都願意接受。」

現在的AI PC仍處於早期發展階段，不過顏裕軒對AI PC市場前景樂觀，他估計，未來幾年內華碩的AI PC，在台灣筆電市占率將高達5至6成，「我們希望在時代改變時做領導者，這是華碩一貫的宗旨。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1434期)

延伸閱讀》

鴻海「本益比僅10倍」177元繼續衝？廣達、台達電…老手點名5檔快把握，台積電換聯電行不行？

高股息ETF只適合2種人...若要長期投資、存養老金 達人苦勸：有種ETF建議要避開

萬人包圍立院／花東三法是什麼，為何被批一點都不永續：傷害生物多樣性、大量碳排、還有國安疑慮？