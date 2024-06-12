手指斷2隻、茶廠燒掉賠3千萬…他體悟黃仁勳「想成功就須承受苦難」！TEA TOP董座：能捨才能得

【撰文/彭蕙珍】

「輝達（Nvidia）執行長黃仁勳3月回到母校史丹福大學演講，他告訴學弟妹，如果你想成功，就必須承受苦難（suffer），苦難越多，你才會更有韌性。」 珍鼎記茶飲董事長楊國珍說，他在創業的過程中遭受到許多的失敗，尤其是2018年一把火燒掉茶廠，損失高達3千多萬，「經營事業是要經歷過很大的失敗，才能體會到很多事。」 從火災中他再度爬起來，帶著「TEA TOP第一味」茶飲經歷新冠疫情等考驗，現在全台、美國、香港有180家門市，去年營收達6.8億。今年進擴大規模，目標是全台門市數達200家。 他預估今年業績增長25%。同時，也正在做上櫃的準備。雄心壯志的他說：「2027年上櫃是我的目標。」

楊國珍家族早年從泉州來台，已經300多年。他是茶廠第4代，先祖楊黃是南投名間鄉茶農，1901年成立「長順名茶」，第2代楊文樹繼承父業，學會一身種茶、製茶的好功夫。

▲楊家的第一代和第二代。圖/TEA TOP提供

從小，楊國珍就跟在祖父身邊學習製茶，8歲時因操作機器不當，斷了兩根手指。自此他對茶有著愛恨情結。

但偏偏他是個生意囝。他笑道：「我很愛錢，國中就拿家裡種的李子、桃子賣給同學。」在彰化高商念書時，一年級就賣起便當，「每天賣20個，有一個便當免錢，吃了3年免費便當。」

他還會將家中的茶拿到學校賣給教官、護士、打掃阿姨，賺取零用錢。

不想只當茶廠小開 成立茶飲品牌

5年6班的楊國珍退伍後返家賣茶，繼續經營「長順」品牌。「長順」可以說在他的手中發揚光大。他回憶，早年在家樂福賣茶，一邊焙茶，用香氣吸引客人上門，不少人一喝成為主顧。

現在，「長順」在全台都有通路，包括家樂福、愛買、101、松菸、昇恆昌等，銷售成績亮眼。

▲楊國珍是茶廠第4代。圖／劉咸昌攝

1998年他跟著台商西進，赴中國賣茶葉，以「百年長順」品牌銷售，最旺時一年可做到1億元營收，「到現在，我賣的茶是唯一從台灣包裝的，不混茶葉，品質有保證。」

光是賣老家的茶葉，已夠他過上富裕的生活。好學的他並不以此自滿。20多年前到台中參加社團，當時50嵐、清心等茶飲品牌正紅，想買一杯飲料都要排好久的隊。他很好奇，同時萌生創業想法。2006年成立「TEA TOP」茶飲品牌。

第一間店是和社團好友，共3人合資，地點在中科附近的西屯路。當時楊國珍認為，用頂級茶葉泡出來的好茶，應該能吸引客人上門，現實卻是「開2年，虧了500多萬。」

他才明瞭，一昧覺得自己用的茶很好、飲品好喝是不夠的，「想像和實際去做，是不一樣的」；二是品牌知名度不夠。

生意人要隨時調整 用「善」經營加盟事業

原本，他將這間店交給其中一位合夥人經營，當合夥人付不出茶葉貨款後，楊國珍決定跳下來做，很快的這間店就開始賺錢。

分析原因，他認為：「事業要成功，靠得不只是熱忱和品質，而是能力；會失敗是因為你和生意脫節，生意人就是要隨時調整，要很接地氣。」

合夥人後來主動說要退股，他將入股的錢原封不動的交還，連虧損都沒扣。「我總覺得就是不要讓人含著恨，所以兩人到現在還是好朋友。」

TEA TOP後來發展成連鎖加盟品牌，當加盟主經營得不好時，他全部買回，陸續買了30幾間，花了近千萬元。

他解釋：「加盟主不適合做生意就讓他離場，不要拖拉，這樣做，他對我也不會有抱怨；到現在沒有一位加盟主因為契約而抱怨，我都處理得圓滿。」

「當人對你有抱怨，磁場就會不好。」做生意以和為貴，善的力量，才能讓事業不斷往前走。

宣導茶文化 成立「茶二指故事館」

為宣導名間鄉的茶文化，2013年楊國珍將老家茶廠改裝成「茶二指故事館」。命名來自於他的悲傷過往，8歲就斷了兩個手指頭，現在卻將它變成特色，「我是『斷二指』，所以叫做『茶二指』。」他呵呵笑道

▲楊國珍用自己斷二指替故事館命名。圖／劉咸昌攝

「客人來故事館就送珍珠奶茶，有台灣人的溫度、厚道，一年光物料就送100多萬，同時也讓大家知道TEA TOP有珍奶，蠻好喝的。」

在做生意的過程中，楊國珍收獲最多的是懂得「捨」。他坦言，自己並不是個本性大方的人，「做生意的人會一算再算，這幾年朋友都說我改變很多。」這是因為他從「捨」中得到更多。

工廠失火損失3千萬 他制定嚴格規範

2018年楊國珍遭遇事業營中最大的難關，一位師傅在焙茶時不小心失火，整間工廠燒光，損失高達3千萬，幸好無人受傷。

「事業其實有時是要經歷很失敗，才能體會到某事情。」

身為公司負責人的他有感於不論員工做任何事，最後都是由老闆買單。為了防弊，一定要制定規範並且嚴守，他舉例，就像食安，「要每天叮嚀，整齊、清潔、消毒。」

用千元好茶做茶飲 3個兒女進入企業

早2011年，民國100年，TEA TOP就開了100間店，但大多集中在中部地區。他強調：「TEA TOP是『中霸天』，在彰化、南投每一鄉都有店。」

自家就有種茶、有茶廠，楊國珍最初就用一斤1千元的春冬好茶做成茶飲，他自豪：「我們的原物料用得比較實在，成本就高達35%。」

店內招牌是青茶，隨著加盟店越開越多，名間鄉變成青茶的集散地，「我想藉茶飲賣茶，做利他的事，讓鄉民都能得利。

他的3個兒女畢業後也陸續進入企業，大女兒楊雅婷負責海外及研發，二女兒楊心慈負責行銷及管理，小兒子楊心豪負責營運。在他們的協助下，邁入19歲的TEA TOP變得更時尚，從一代店到4代店，在大女兒的努力下，10多年前已進軍美國，今年則前進香港。

▲5月29日進軍北上，台北西門町開設全新「概念店」，地點位在台北市萬華區西寧南路上。圖/TEA TOP提供

「成功不是給準備好的人，是準備好之後抓住機會的人。」楊國珍表示，TEA TOP從去年6月到現在，每月營收都創新高，他更準備上櫃，「我就是要合法，用這件事逼自己成長，不是別人，而是自己把自己推上風頭。」

「我去學習、讀書、上課；離開舒適圈，就知道自己很渺小，當全世界都往這裡走（上櫃），就不要小小的做，這樣做到後來就沒了。」他希望透過更透明公開的制度，吸引更優秀的人才進入企業，讓更多人喝到來自台灣的好茶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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