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麥當勞神秘卡片讓你免費吃！巴菲特、比爾蓋茲點餐靠這張⋯全台只有他拿到

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／路透
圖片來源／路透

【撰文／林依榕整理】

綜合外媒報導，麥當勞擁有一張神秘的特殊卡片「麥金卡」（McGold Card），全世界只有少數幸運兒才能擁有，只要有它，在任何一家麥當勞用餐都免費，股神巴菲特、比爾蓋茲都是其中之一，不過台灣也有一個人拿到。

《Benzinga》、《India Today》報導，股神巴菲特曾在訪談中透露，麥當勞的「麥金卡」很難拿到，前美國總統柯林頓（Bill Clinton）曾想要一張卻未能如願。

巴菲特坦承自己擁有一張麥金卡，不過他的卡僅限使用於奧馬哈市（Omaha）的任一家麥當勞免費用餐，「這也是為什麼我們全家在麥當勞吃聖誕大餐的原因」。巴菲特還爆料，比爾蓋茲的麥金卡更高級，全球麥當勞都任他免費吃。

對於神秘的麥金卡，麥當勞從來沒有公布擁有卡片的人數，也對持有卡片者的身份特別保密，且每張卡片都是根據擁有者「量身訂製」，每一張的使用額度、範圍皆不盡相同。

除了巴菲特、比爾蓋茲，台灣2018年也有曾一名學生拿到了這張相當珍貴、稀有的麥金卡。

回顧2013年，當時麥當勞舉辦「麥克瘋」優惠活動，一名蘇姓同學錯過了活動時間，依舊在櫃檯賣力跳大麥克舞希望獲得餐點優惠；沒想到跳完卻被店員告知「同學不好意思，活動已經結束囉！」

不僅讓一旁錄影的朋友哄堂大笑，影片被放上網路後，成為Youtube當年度十大影片之一，後來因此獲得「大麥克金卡」，可以免費兌換50個免費大麥克。

這張卡片可以客製化印上姓名，並結合儲值功能但僅送不賣，當年跳舞博得大家莞爾一笑，卻因此獲得了全球稀有的麥當勞金卡，或許也是麥當勞鼓勵同學所送的「終極禮物」。

本文授權自今周刊，原文見此

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