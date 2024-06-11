00878、0056、00919⋯從18歲到80歲如何配？專家：配息型ETF「7%以上」才能接受

【撰文／周靖璞】

根據證交所113年4月定期定額交易戶數統計排行，近年深受存股族喜愛的高股息ETF有：00878、0056、00919、00713、00929，顯示國人相當熱愛可產生「現金流」的ETF商品，在眾多配息型產品中，如何挑選適合產品、幫自己月月加薪，成了近年投資顯學。

配息型基金 VS 配息型ETF

郭俊宏認為，只要投資生息資產，都算是配息型商品。「歌手發專輯版權收入、買房收租、特別股、分紅保單都具備配息概念。」

他進一步比較配息型基金與配息型ETF兩種投資工具：

配息型基金屬主動型操作，由專業基金經理人代操，配置標的較多元，如果希望多投資海外公司，投資基金會有較多選擇。

配息型ETF屬被動式操作，隨固定指數波動，多聚焦投資人較熟悉的本土企業，透明度高，相對主動式基金手續費較低，適合抽不出時間長期盯盤的投資人。

坊間雖對配息型ETF納入收益平準金、有「自己拿錢配給自己」的疑慮，但郭俊宏表示，納入收益平準金保障配息穩定度，「如果這個月10%，下個月只有3%，無法預期多少配息會讓投資人不安，尤其是退休族群。」

挑選優質高股息ETF 績效不輸大盤

郭俊宏認為，一檔好的配息型ETF需具備3條件。首先經歷過股災、金融風暴市場考驗，仍具備快速淨值回升能力。其次市值需達一定規模，因市值愈大代表流動型愈高，萬一市場遭遇大變動，有較高機率快速變現。最後是配息穩定度，ETF就算持續配息，若淨值逐年往下，導致含息報酬率不佳，也必須淘汰，同時留意每次配息能在30天內填息。「台股股利率平均約3%-4%，加上資本利得後，配息型ETF配息率至少要達7%，我才能接受。」

「中斷投資，是投資人最易犯的錯誤。」郭俊宏分享，很多年輕人因達成階段獲利目標，選擇獲利了結去做娛樂消費，但想要再次進場就相當不易。他認為投資配息型ETF是一種「停利」概念，當股市下跌時，配息型ETF定期發放的股息能落袋為安，表現會相對抗跌，「2021到2024這三年換算下來的含息績效，比市值型還要好。」

如果投資人認為配息型ETF太過保守，可用配息投資其他成長性題材，「以息養股」打造衛星部位，會比單壓市值型ETF需擔心波動、觀望紙上獲利，更加務實穩健。

不同年齡層如何投資配息型ETF？郭俊宏建議，剛出社會年輕人，風險承受度高，可運用像是00929(復華台灣科技優息)此類型科技主題ETF做核心部位；有一定資產族群、或接近退休年齡投資人，可運用00878(國泰永續高股息)或0056(元大高股息)此類型具一定規模、分散不同產業的配息ETF，搭配適當比例債券型ETF，降低股票波動風險，又有穩定利息目標。

郭俊宏在節目中指出，配息型ETF收益平準金機制存在隱藏盲點，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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