假如黃仁勳在台灣長大？「頂多郭台銘等級」⋯造就AI教父9大關鍵 他喊：移居國外失敗例子更多

【撰文／黃明惠整理】

出生在台南的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳，在台灣形成一股 「仁來瘋」，所到之處、一舉一動都是鎂光燈焦點。黃仁勳作風親民，不只願意「坐樓梯50分鐘」為粉絲簽名，也很樂意替攤商、餐廳宣傳，身價3.3兆的他如此「接地氣」，受民眾津津樂道。 從移居美國、再到創立輝達，黃仁勳如今成就非凡，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）認為，主要歸功9大原因，且假如他在台灣長大，以其個性與能力，雖然一樣可以成功，「但領域與方式會有很大的不同」；若自行創業的話，「最多就是郭台銘等級」。

輝達市值在周三（6/5）美股收盤衝破3兆美元大關，達到3.019兆美元，一舉超越了蘋果的2.99兆美元，成為全球市值第二大的上市公司，僅此於微軟的3.15兆美元。

執行長黃仁勳的身家也持續上揚，公司股價周三在美股收盤達到1224.4美元，衝破1200美元大關，再度改寫歷史新高。

如果以黃仁勳持有輝達8682萬7600股的股票計算，他的身家光是在單日就躍升近1700億台幣，達到1063.11億美元（3.4666兆台幣）。

圖／聯合報系資料照

談「超狂身價」 黃仁勳：生活照舊沒有改變

輝達股價近期屢創新高，黃仁勳身價也水漲船高，更從「1兆男」變成「3兆男」；對此，據TVBS《看板人物》報導，黃仁勳本人認為這些並不能代表什麼，「我還是在同一時間醒來，我還是跟往常一樣工作，吃一樣的東西。我喜歡所有相同的事物。我愛一樣的人們。」

黃仁勳認為，生活一切都沒有改變，沒有人為此改變對他的態度，自己也還是日復一日面對堆積如山的工作。

黃仁勳成功的9大原因

翁達瑞臉書以《假如黃仁勳在台灣長大》為題，指出成就非凡卻平易近人的黃仁勳，幼年就移居美國的黃仁勳依舊眷戀故鄉食物，並感恩故鄉對他事業的幫助，但心中有個：「假如黃仁勳在台灣長大，他的成就會有差異嗎」的疑問。

這是一個沒有答案的問題，因為時光不能倒流。然而這卻是個可以推論的題目，因為有諸多線索可供參考。以下為翁達瑞的分析：

在美國長大的黃仁勳，有許多台灣小孩缺少的生命經驗，影響他的人生軌跡甚巨。他獨特的美國成長經驗有以下9點：

一、黃仁勳到美國後，曾在寄宿學校獨立生活幾年時間。這是一段很辛苦的成長經歷，讓他培養了台灣小孩缺乏的存活能力。

二、父母移居美國時，黃仁勳已到上中學的年齡。因為成績優異，黃仁勳高中跳兩級。這是台灣的教育體制所缺乏的彈性。

三、美國的高中課程並不沈重。除了跳兩級之外，黃仁勳還到餐廳打工。同年代的台灣小孩不可能有黃仁勳的就業經驗。

四、高中畢業後，黃仁勳選擇離家近、學費較低的州立大學就讀。為了擠進名校的窄門，同年代的台灣小孩則面對激烈的升學競爭。

五、大學畢業後，黃仁勳的第一個專職工作，就是現在的競爭對手AMD，但只做一年就離職。當時的AMD還活在英特爾陰影下。

六、黃仁勳跳槽到一家專用晶片的設計公司，前後長達八年。黃仁勳的矽谷職涯順利，可歸功於美國企業重視個人實力，沒有名校情結。

七、工作期間，出身中段班州立大學的黃仁勳又進入私立名校史丹佛大學攻讀碩士。這要歸功美國教育界的平權價值：英雄不怕出身低。

八、取得碩士學位後，黃仁勳並沒有繼續攻讀博士學位。在沒有士大夫觀念的美國，黃仁勳可自在的選擇人生道路。

九、三十歲時（1993），黃仁勳離開晶片設計公司後，與兩位友人共同創立NVidia，資金來自創投公司。只有在相信年輕人的美國，黃仁勳才可取得兩千萬美元的創投資金。

假如黃仁勳在台灣長大 成就會有差異嗎？

假如黃仁勳在台灣長大，沒有移居美國，他的人生軌跡會有何不同呢？

翁達瑞說，以黃仁勳的能力與個性，就算留在台灣仍然可以很有成就，但絕非全球最大人工智慧晶片公司的創辦人與最高主管，因為他的生活日常會完全不同。

黃仁勳會和其他同年齡的小孩過一樣的生活，面對沈重的升學壓力，不需培養獨立生活的能力、不需要到外面打工、更不可能高中連跳兩級。

高中畢業後，黃仁勳應可擠進名校窄門，但科系則由聯招會決定。進入大學後，只要沒混太兇，一定可以畢業。只要是名校畢業，黃仁勳就可在社會上暢行無阻，所以也不用太認真讀書。

萬一沒有進入名校，黃仁勳仍可混四年。因為不是出身名校，就算黃仁勳成績再好，在社會上也會受到歧視，所以也不用太認真讀書。

若黃仁勳想深造，但父母的口袋不夠深，也只能報考國內的研究所。當年的研究所錄取名額不多，考試競爭激烈，訓練品質卻有巨大的改善空間。

如果黃仁勳想出國深造，除了父母的口袋夠深，英文也要夠好，成績更不能太差。就算萬事俱備，黃仁勳要背負家族的期待，拿個博士學位光耀祖宗。

不論最後黃仁勳走上哪條路，他應該都會有不錯的事業：

1.若進入公教體系，他現在可能是部會首長，或是坐領終身俸的退休公教人員 2.如果進入私營企業，他應可升任高階主管，在台北過著小資產階級的生活 3.如果自行創業，黃仁勳會遭遇資金取得的困難，只能從小規模開始，看時機再擴張。就算黃仁勳創業一帆風順，最多就是郭台銘的等級

翁達瑞最後總結，黃仁勳能在高科技業出人頭地，因為他兼具美、台兩地的文化特質：美國人的靈活加台灣人的苦幹；美國人的自信加台灣人謙遜；美國人的競爭精神加台灣人的合作態度⋯⋯等。

假如黃仁勳在台灣長大，他不會有美國人的特質。只有台灣人特質的黃仁勳一樣可以成功，但領域與方式會有很大的不同。

翁達瑞也不忘說明，自己的分析只針對黃仁勳，並無鼓勵父母把小孩送美國的意思。因為這是一條很辛苦的道路，不是每個小孩都可以走下去。失敗的例子更多，只是媒體沒有報導而已。

本文授權自今周刊，原文見此。

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