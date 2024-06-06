台積電豪捐40億給4所大學 剛好都是「黃仁勳大學」！培養半導體研究教學與人才 高中也能獲捐

【文．林韋伶】

周二(6/4)才剛開完股東會的護國神山台積電（2330），周三(6/5)召開董事會，會中通過4項重要決議，其中，包括拍板捐贈總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。 台積電董事會核准捐贈的學校名單包括：國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學，以及國內獲選之高中/女高總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。 值得注意的是，台積電決定捐贈的這4所大學，也出現在輝達執行長黃仁勳演講時，秀出來的供應鏈夥伴名單中。

增資TSMC Global Ltd.降低外匯避險成本

台積電在周三的董事會中，通過4項重要決議，包括第一、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約173億5620萬美元，內容包括1.建置及升級先進製程產能；2.建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3.廠房興建及廠務設施工程。

第二、核准於不超過50億美元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global Ltd.，以降低外匯避險成本。

第三、核准捐贈國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學及國內獲選之高中/女高總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。

第四、為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，核准自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股3249仟股。

台大、陽明交通大學、清大、成大，剛好都是黃仁勳背板學校

值得注意的是，台積電決定捐贈的這4所大學：台大、陽明交通大學、清大、成大，正巧也於日前出現在輝達供應鏈夥伴名單中。

（圖／今周刊）

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

黃仁勳口中的AI工廠是什麼？日月光已導入！引進美超微水冷散熱AI伺服器，如何讓工廠更擁「五感」

大家聽過momo，有誰知道富昇物流？已是台灣電商巨擘，momo為何還要組車隊搞定配送最後一哩路？

黃仁勳、蘇姿丰家族圖曝光，原來台南幫祖師爺侯雨利也是遠親！表舅坦言不熟外甥女「但以她為榮」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】