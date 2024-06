微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

【文.朱偉銓】

今年科技股受惠於全球AI熱潮,但美股市值第一的微軟(Microsoft)在近期傳出裁員消息,旗下 Azure 雲端運算部門預計將裁員數百人。

微軟裁員 縮減雲端部門與混合實境 (MR) 部門

根據《Business Insider》報導,微軟這波裁員主要影響為Azure for Operators 和 Mission Engineering 的團隊,Azure for Operators 和 Mission Engineering 是 微軟於2021 年成立的策略任務與科技 (SMT) 團隊的一部分,目標在推動量子運算、太空技術和政府雲端業務的發展,但知情人士透露,這次Azure for Operators 裁員恐將涉及多達 1500 人,且微軟3日時也和《CNBC》表示,公司將裁掉混合實境 (MR) 部門的部分員工,但仍會繼續販售 MR 頭戴裝置 HoloLens 2。

對於裁員消息,微軟發言人回應表示,組織和人力調整是管理微軟業務必要且定期進行的措施,微軟將繼續優先考慮並投資未來的戰略成長領域,以支持客戶與合作夥伴。

微軟發言人也向《CNBC》發出聲明表示,證實對微軟混合現實部門的重組政策,後續將繼續全力支持美國國防部的 IVAS 項目,並繼續提供尖端技術來支持美國國軍,微軟未來也將繼續投資 W365 以服務更廣泛的混合現實硬體生態系統。

(圖/路透)

近年來,微軟已逐步減少對混合實境項目的投入,在去年8月,微軟便將混合實境工具包的開發轉移至一個獨立的 GitHub 組織。

12月時,微軟也宣布停止維護隨 Windows 10 推出的 Windows 混合實境功能,該功能將於 2026 年 11 月 1 日停止對消費版 Windows 的支持,並於 2027 年 11 月 1 日停止對商用版 Windows 的支持,目前仍在使用的所有 Windows 混合實境頭戴裝置將無法與最新的 Windows 11 版本 24H2 兼容。

儘管混合實境部門裁員,微軟仍計劃支持其他混合實境設備,如 Xbox 雲端遊戲和適用於 Meta Quest 頭戴裝置的 Office 應用,其 Office 應用也適用於蘋果 Vision Pro 頭戴裝置。

CEO納德拉強調,加強AI領域投資

其實在4月26日最新一季的法說會議中,微軟CEO納德拉(Satya Nadella)便表示,微軟會將更專注在AI發展上,微軟已在 OpenAI 上投資了數十億美元。

微軟財務長胡德(Amy Hood)也補充表示,公司包括融資租賃在內的資本支出為 140 億美元,將用於支援微軟的雲端需求,包括擴展AI基礎設施,所以自然排擠到混合實境部門的預算。

Google也面臨裁員風波

不只微軟,Google母公司Alphabet也傳出裁員潮,根據6月3日CNBC 報導,Google 將在雲端部門裁減多個團隊的至少 100 名員工,內部信件指出Google裁員涉及銷售、運營和工程、諮詢以及市場策略等部門。

自2023年以來,Google 已經多次裁員,在今年5月,Google也裁撤了核心部門至少 200 名員工,其中包括關鍵團隊和工程人員。

Google發言人表示,為了更好地調整組織結構,各個團隊正在逐步裁員,也將繼續發展業務,以滿足客戶的優先需求和未來的重要機會,公司會繼續致力於投資對業務至關重要的領域,確保長期的成功。

(圖/路透)

就業市場降溫,重燃聯準會降息預期

這兩波來自科技巨頭的裁員風暴,也讓市場擔心美國就業市場是否開始降溫,美國勞工部 (Department of Labor) 於4日發布的職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 結果顯示,4 月的職位空缺數量驟減至 805.9 萬,創下自 2021 年 2 月以來的最低點,這一數字不僅低於經濟學家預期的 837 萬,也顯著低於經修正後的 3 月數據 835.5 萬。

此外,美國製造業指數也連續兩個月萎縮,也讓投資人對於總體經濟出現擔憂,但投資銀行也紛紛重啟對聯準會(FED)降息的預期,倫敦證交所集團(LSEG)也修正聯準會9月降息機率至6成(59.1%),高於5月31日的50%,先前LSEG預測的降息機率甚至不到5成

目前10年債殖利率也已跌至2個月新低,本周美國也即將要公布非農就業數據,就業市場的經濟表現,將左右聯準會後續的利率政策,全球投資人拭目以待。

本文授權自今周刊,原文見此。

