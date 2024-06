聯發科與輝達合作不只AI 首個車用合作產品悄悄亮相！汽車將是下一個爆發點？

【文/劉煥彥】

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳不僅在全台北的夜市及餐廳趴趴走,周二(4日)也在Computex(台北國際電腦展)開幕首日,在南港展覽館的展場趴趴走,不僅親自為各家合作台廠的攤位站台,還意外出現在聯發科(2454)執行長蔡力行專題演講的場子,與他同台。 黃仁勳或許與蔡力行在舞台上互相開玩笑,但聯發科與輝達在車用領域的合作,不僅不是開玩笑,過去一年已經拿出初期的開發成果。 如果照黃仁勳去年5月在Computex與聯發科共同宣示的,「我們可以跟著汽車產業,一起合作十年以上」,聯發科與輝達合作的下一個爆發點,很有可能就是車用領域,值得後續留意。

聯發科和輝達會共同設計汽車晶片,運用各自獨到IP

4日下午在蔡力行的Computex專題演講舞台,黃仁勳大讚聯發科是世界級大公司,從消費電子到行動運算晶片,聯發科為電子業提供大量晶片,以SoC(系統單晶片)來說,需要具備高效能、低功耗,這將可讓聯發科進入車用領域相當順利。

黃仁勳指出,輝達也有優秀而安全的晶片,雙方合作可以提供業界最棒的方案。

對於與輝達後續合作,蔡力行表示,聯發科和輝達有不同的合作模式。在汽車部分,雙方共同設計晶片,運用各自獨到的IP。

他也提到,聯發科與輝達有不同的商業模式,惟最重要的是雙方互信的合作。

蔡力行:聯發科將把高性能運算

延伸至汽車智慧座艙晶片

聯發科執行長蔡力行今天在Computex會場,發表題為「Intelligence Everywhere; The Power of Ubiquitous AI」的專題演講,其中提到聯發科將高性能運算延伸至汽車智慧座艙晶片,並與輝達合作,結合聯發科的高性能運算及輝達在AI和繪圖運算的領先優勢,進一步提升新產品的CPU及AI性能,且針對大語言模型(LMM)提供更低的延遲和更好的使用者體驗。

蔡力行指出,未來AI運算在邊緣端及雲端都需佈署,為了有效發揮混合式AI的優勢,邊緣端與雲端間需建立高速、可靠的連結,而聯發科技具備所有的關鍵有線及無線連結技術。

例如在5G,聯發科已將技術由手機延伸至FWA、PC、汽車及物聯網裝置等。

他認為,在混合式AI架構下,AI將會無所不在。例如可做語音互動且不斷學習與進化的AI個人助理,及在車內直接執行大語言模型的車載語音助理,能夠進行多螢幕互動並偵測駕駛警覺性。

「這些都是AI可能帶來的深刻變革,改善使用者生活效率及品質。」

聯發科與輝達開發汽車座艙作業系統

本周悄悄亮相

聯發科這次在Computex沒有租下攤位,而是另外在信義計畫區規劃一個最新產品及技術展示空間,展示領域從車用、手機、衛星、電視、網通到遠端會議都有。

在所有的車用產品展示中,有一項產品是唯一掛上輝達名稱的,就是過去一年聯發科與輝達共同開發的汽車座艙駕駛作業系統Dimensity Auto Cockpit Drive OS。

據了解,這個汽車座艙作業系統仍在開發階段,結合了聯發科在多媒體、行動通信及網通等領域的優勢,以及輝達在算力及人工智慧(AI)的專長。未來雙方將會持續開發,並且融入更多車用環境需要的功能進來。

若有朝一日這項產品成功商品化,最可能的潛在客戶就是汽車製造商,從傳統車廠至新創電動車業者都有可能。

聯發科3月發表4款車用AI晶片組

重頭戲就在2025年

其實聯發科今年3月在加州聖荷西登場的輝達GTC(人工智慧開發者大會),就一口氣發表四款結合人工智慧(AI)的車用晶片組,明確展示進軍車用晶片市場的決心。

這也是繼2023年5月,輝達 (NVIDIA) 合作,為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案後,聯發科首次公開合作成果。

AI與車用是近幾年聯發科的重要發展方向,而與「AI軍火商」輝達合作恰好同時結合了這兩塊。

根據聯發科先前規畫,雙方合作本來就是從智慧座艙開始,並預定2025年推出正式產品。

聯發科全新智慧座艙單晶片

從入門級到豪華級都有

根據當時聯發科聲明,3月在輝達GTC大會推出一系列結合人工智慧的全新Dimensity Auto智慧座艙系統單晶片(SoC),分別是CX-1、CY-1、CM-1和CV-1。

這四款晶片皆支援NVIDIA DRIVE OS軟體,讓車廠能藉由Dimensity Auto平台涵蓋從豪華(CX-1)到入門級(CV-1)的各種市場區隔,將優異的AI車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。

Dimensity Auto智慧座艙晶片組整合了最新的ARMv9-A架構、以NVIDIA次世代GPU加速的AI運算和NVIDIA RTX繪圖技術,支援深度學習功能,在車內直接執行大型語言模型(LLMs),提供聊天機器人、豐富的多螢幕顯示、駕駛警覺性偵測等先進的AI安全與娛樂應用。

直接在裝置端執行這類應用不僅提高安全性,還享有快速和低延遲的優勢,且Dimensity Auto智慧座艙平台更結合符合最新的車規安全標準的硬體級安全功能,進一步保護使用者資料。

本文授權自今周刊,原文見此。

【尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源《今周刊》,謝謝】