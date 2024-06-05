必勝客聯名「庫洛魔法使」員工崩潰！背後的這男人發起披薩革命 為何各國難模仿爭討食譜？

【林依榕整理】

知名連鎖披薩店「必勝客」，每每推出新品，奇異的外型及口味總是會吸引民眾目光。繼先前香菜皮蛋豬血糕披薩、芝心雙粿草仔龜披薩以及和動漫「進擊的巨人」聯名後，這次傳出又要推出聯名新品，成品曝光後讓內部員工定睛一看有夠崩潰，直呼公司簡直是瘋了「到底要逼走多少工讀生和幹部？」 其實自2019年起，必勝客就開啟了披薩革命，看似隨意混搭的配料背後都有著「精心設計」，甚至創意披薩都吸引各國來取經仿效，行銷總監周佳麗曾表示，「如果在內部團隊爭議都這麼大，想必真的推出更能帶起討論」，而這一切的幕後功臣來自於那年上任總經理的梁家俊。

一名疑似是必勝客的員工在臉書「靠北必勝客」粉專發文，一開口便直指「必勝客真的是瘋了」，表示去（2023）年才和動漫「進擊的巨人」聯名紙盒加披薩後，今（2024）年改換跟「庫洛魔法使」聯名。

原本他以為這次的新品應該會做成其中一個角色的樣子，想想製作難度應該不至於太高，沒想到一拿到原物料當場傻眼。

只見那份曝光的菜單，內容物包括小櫻魔法陣「夢之鑰匙芝心披薩」、抹茶紅豆內餡的甜點「小可包」以及一款周邊小物「必勝魔法吊飾」，整份套餐要價749元，讓他相當驚訝「（披薩）做成小櫻或是那支魔法棒難度都很高耶，公司高層你們確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

消息曝光後，網友們表示員工真的很辛苦，但一般粉絲一定會買爆，而且相較於進擊的巨人披薩，這款「庫洛魔法使」披薩看起來沒那麼難，甚至有的人喊話，願意為了這個披薩解除減肥的封印，「隱藏著醣類力量的鑰匙啊，在披薩面前顯示你真正的力量！跟你訂下外送的吃貨命令你，節食解除！我現在命令你，快把披薩烤成原有的樣子」。

不過也有的人認為，這款鑰匙「鑰匙芝心披薩」偷工減料太嚴重，「這顧客買了會不開心吧？整個超空」、「買一個面積比較小的披薩？」、「中間也太空，是要自己放卡牌上去是不是」、「749元...搞噱頭吸引一堆盤子」。

必勝客獨特行銷「玩轉」披薩

幕後功臣是這個男人

必勝客近期不斷靠著奇特新品，在社群上總是獲得極大熱度、聲量，但其實1986年來台發展的必勝客，在過去的33年，多較偏重電視廣告行銷產品，自2019年台灣必勝客總經理梁家俊上任後，首度打破依賴電視廣告，靠社群自主推播讓新品2週內完銷，更讓珍珠、臭豆腐、豬血糕結合披薩，頓時讓「創意披薩」進一步成為台灣之光。到底梁家俊是何方神聖？

來自香港的梁家俊，2019年帶著寶僑、嬌生和達能（Danone）等快消品牌的銷售經歷，接手台灣必勝客便設下了「3T」目標：Talkability （網路聲量）、Traffic （官網流量）與 Transaction（產品銷量）。

《今周刊》2021年報導，據必勝客自家觀察，營收6成以上銷量都來自線上，因此將決戰策略轉往網路，運用大數據研究市場調查與消費者行為後，他們發現，「食材」最具話題性，也因此開啟了所謂的台式披薩革命。

「台灣人很注重在地食材，跟義大利、美國不同，台灣喜歡多層次。而且台灣人很喜歡吃海鮮，必勝客節慶就會推出premium海鮮，像是干貝。」這些梁家俊口中的「local talent」，其實就是台灣的主場優勢「豐富的物產」，看似惡搞食物、配料隨便搭，其實梁家俊背後策畫一點都不簡單。

從2019年8月的榴槤比薩開始，必勝客每個月都推出一款限時限量的創新口味比薩，梁家俊表示「有一些很niche（小眾）的產品討論度很高，但銷量不一定也很高。」

但也因為夠小眾，所以每次選用的食材，都必須要好吃、夠具爭議，行銷總監周佳麗也表示「不管怎麼樣，為了新品我們一定會試吃」況且，如果在內部團隊爭議都這麼大，想必真的推出更能帶起討論。

而隸屬於百勝餐飲集團的必勝客，遍布世界各地近百個國家，是世界上最大的披薩連鎖店，在每年跨國內部研發行銷大會上，各國分區傑出的作品都有亮相分享的機會。

台灣必勝客首次推出珍奶與臭豆腐披薩時，便受邀在亞太總會分享。「怎麼想出這種組合啊？」各國研發部爭相詢問、求取食譜，嘗試在自國推出。不到幾個月，國際間接受度較高、也是台灣小吃代表的珍珠奶茶，也出現在新加坡、緬甸。

「我們的研發部跟行銷在全球必勝客走得比較前面。」梁家俊驕傲地說。「可以說是亞太區新品研發的pioneer（先驅者），也可以說是台灣之光。」

創新非橫衝直撞、憑空想像！

只靠網路2週內完銷

光推出新品還不夠，還得對外行銷，但梁家俊認為，「台灣Youtube創作者特別多，而且喜歡做開箱、特別是有關吃的其實都做得很好。讓我們不需要買廣告，他們就自己去開箱了」。

比起花錢投放與行銷，消費者互相討論，反而更能引起X世代、Y世代的興趣，這也是必勝客想搶下的TA。

「就宣傳來說，必勝客是相當成功的」，曾與近400個餐飲品牌合作的資深餐飲顧問林剛羽分析，「達美樂、必勝客成功帶起台灣消費者對披薩的喜好，而市場成熟後，自然就會有顧客尋求更正宗、精緻的披薩。

再加上2018年開始外送平台也加入戰場，對於以往作為外送主角的披薩產業更是衝擊，因此必勝客尤其需要顛覆傳統、耳目一新的話題，而不只是買大送大的優惠。」透過大數據讓客人願意主動來找你，這也是必勝客策略絕對精準的原因。

梁家俊敢做敢變，傾聽社群、抓出話題、非用憑空想像，而是用大數據創新，讓台灣必勝客入台35年來再創下披薩奇蹟，更讓消費者心存期待：也許今天上網吵翻天的地雷佐料，明天就現身必勝客的披薩上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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