有誰知道富昇物流？台灣電商巨擘momo為何要組車隊搞定配送最後1哩路？

【撰文‧張如嫻】

電商物流從倉庫到消費者家中的「最後一哩配送」，占總運輸成本約53％，這條至關重要的路，吸引各界業者陸續加入，他們如何用新服務，打造更好的配送體驗？

有了運輸工具，接下來就得仰賴物流服務業者，完成最後一哩配送，這當中有自建車隊的電商，也有靠「零工經濟」發揮優勢的外送平台，紛紛搶食配送這塊大餅。

繼2018年網家（PChome）成立子公司網家速配後，momo也在2020年成立富昇物流，自組車隊，與衛星倉搭配強化配送效率。

富邦媒物流管理處副總經理王莉蓉指出，衛星倉作為區域型物流站點，就是為了方便、加速出貨，但如新竹物流、宅配通等傳統物流業者，一天只會集貨一到兩次，集完貨才配送，衛星倉等於失去功能，「如果我們有自己的車隊，就不會受四大物流業者定點、定時集貨的限制，可以即時配送。」

富昇讓momo早兩天到貨

對電商業者來說，配送速度是服務差異化的關鍵之一，momo經過盤點，決定成立富昇物流，負責將商品從衛星倉送到消費者手上。但產業面臨的缺工問題同樣落在他們身上，「大家聽過momo，但誰是富昇？」由於知名度低，常有應徵者對工作性質、貨量提出疑慮，且公司成立不到一年，就遇上疫情、網購量暴增，光是momo每日貨量就增加3成，原本配合的物流業者陣腳全亂，富昇則擔起分流角色。

「很多布建都還不完善，理貨區、轉運站都塞滿貨。」王莉蓉形容當時場景，富昇連假日都想辦法找人來送貨，四大物流業者不去的醫療院所就由富昇支援，同時還得保障司機健康，一名業者指出，當時在momo下單的商品，若單靠四大物流到貨時間約5天，在富昇加入協助下，則能盡量縮短至3天。

富昇的管理系統以衛星倉為中心，計算配送量和最佳路線，即時追蹤貨態，每天還會產出戰情報告，檢視每位司機的配送狀況、服務品質，目前約9成運能都提供給momo、協助momo提升消費者滿意度和黏著度，另外一成則開放給其他客戶。

「對台灣消費者來說，快已經是基本盤，當日或隔日到貨變成常態。」王莉蓉的觀察，不僅是富昇秉持的原則，也意味著，誰的配送速度快，就有機會成為贏家，像是外送平台Uber Eats就推出優物流（Uber Direct），憑藉速度優勢，加入戰局，成為該集團在亞洲布局的第一個物流服務。

優物流攜全聯拚15分鐘到府

優物流2022年上線後，首先與全聯小時達合作，消費者在小時達App上買了雞蛋、青菜、醬油，從門市揀貨到配送，15分鐘內就能送到家，且配達率高達99％，就連3C通路龍頭燦坤、PChome、藥局都找上門。優物流與Uber Eats共用一套接單系統，外送員可自由接單，並選擇何時想送餐或送貨，薪資算法也相同。

「我們本來就有強大的車隊體系，疫情期間，也看到第三方物流需求上升。」優物流總經理許仄偉發現，很多電商都自建車隊，運能仍不足，加上Uber Eats具備軟體技術，他們決定進軍物流業。

消費者用Uber Eats點餐，能看見司機移動軌跡和預估到達時間，優物流也協助業者建置這套系統，並透過數據分析，得知哪些商品客戶會要求配送速度，哪些適合送得遠、哪些只能送得近，藉此給予業者選品建議。

針對配送流程，優物流系統則能在計算商品材積後，規畫出最佳路線，讓外送員能在1小時內完成7到10張訂單。服務上線的第一周，優物流團隊特別到倉儲觀察配送情形，「我們就去看外送員如何把貨品放到車上？會不會過重？有沒有行車安全疑慮？」許仄偉說，比起送餐，貨物體積普遍較大，尤其外送員多以機車配送，怎麼在短時間內送完多張訂單，考驗著外送員排放和上下貨技巧。

優物流並非什麼單都接，比如須低溫保存的生鮮食品，配送範圍最遠8公里，若遇到每張訂單都超出範圍、或是揀貨速度太慢的店家，寧可拒絕接單，也不讓配送品質打折。

2023年，優物流的訂單數成長達三位數，許仄偉說，店家想快速配送，除了要自建多個倉儲，還得額外雇人幫忙送貨，優物流等於攤掉了這些固定成本，而透過優物流與外送員簽訂短期合約的零工經濟模式，則能讓市場上的運力被靈活運用。

「對店家而言，物流不是主力業務，自己做，配送流程的使用者體驗不見得好；對傳統物流業者而言，司機只有送貨一種選項，不如應徵正職，缺工問題還是沒解決。」許仄偉認為，零工經濟是物流業的未來趨勢，優物流接下來的任務，便是繼續優化使用者體驗、客服、規畫專屬二輪車的路線，讓配送效率再提升。

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