穿昂貴行頭開保時捷、賓士竟能住社宅…假窮人、黑收入「居住正義淪空喊」

【撰文‧林良昇】

為落實居住正義，中央與地方聯手，合力衝刺社會住宅數量，下半年將迎來6千戶新完工，現行制度卻漏洞百出，有錢人、在地居民搶住，排擠有需求民眾，未來怎麼兼顧公平正義？

住戶毫不掩飾，穿戴一身昂貴行頭，駕著保時捷、賓士等豪車，出入北部一處社會住宅停車場……。這般反差奇景，在社宅工作人員阿明（化名）眼中，早就見怪不怪，3年來近身接觸，他證實江湖傳言不假，「很多社宅住戶，實際上超乎想像的有錢。」

場景再轉到台北都會區另一角，流離失所多年的長者，好不容易抽中社宅，卻因無法負擔每月五千多元的租金，只能忍痛放棄，回到街頭繼續流浪。

兩種生活條件截然不同的人們，在現行制度下竟面臨矛盾待遇。標榜「居住正義」的社宅政策，究竟照顧到誰？

8年20萬戶，是前總統蔡英文立下的社宅目標，520卸任前，政府加緊腳步「拚業績」。依國家住宅及都市更新中心數據，今年下半年，6都將有6千多戶新完工，迎來新一波社宅釋出潮。

然而，儘管戶數增加，規模逐漸擴大，推動腳步慢的台灣，「僧多粥少」現象仍未解。面對稀缺的社宅資源，入住標準該怎麼劃定？未來「入住資格」與「租金分級」將成兩大核心戰場。

社宅僅供4成讓弱勢入住

先看入住資格。現行《住宅法》明定，社宅應以縣市轄區為計算範圍，提供至少40％以上比率出租給「經濟或社會弱勢者」，包含低收、中低收入戶、65歲以上老人等12類族群，也就是「優先戶」；不過，若申請人數過多，也非保證入住。

其餘6成名額，則是沒有特殊身分民眾可入住的「一般戶」，申請資格隨主管機關不同而有落差；一般而言，須符合自己和家庭成員在該縣市無自有住宅，且收入低於該縣市50％分位點的家庭平均所得，才有申請資格。

然而，這些「一般戶」其實很不「一般」。由於早期社宅常面臨在地居民抗爭，為回饋地方常有「睦鄰戶」設計，以台北市廣慈社宅共1044戶為例，歸類為「在地區里戶」的比率就高達30％，其餘「設籍台北市的市民戶」也有13％。

也就是說，政府好不容易興建一座社宅，比起照顧外來就學、就業的青年與家庭，反倒讓最無迫切居住需求的在地人，高比率入住自家周邊社宅，作法不但荒謬，更背離政策目標。

標榜居住正義的社宅，出現「不正義」的情形，早在2018年就引起監察院關注。時任監委王幼玲、孫大川當年提出的調查報告提到，不只是台北市，新北市、桃園市、台中市也有類似設計，這些「睦鄰戶」比率達5％到30％不等，報告中點名中央和地方政府「應考量社宅興辦初衷，檢討睦鄰戶比率與合理性問題，以維分配公平與居住正義。」

睦鄰戶中籤率是外地人10倍

政府濫開「睦鄰戶」情形有多嚴重？數字會說話。

調查報告以台北市健康公宅為例，當時「睦鄰戶」分配到152戶，共1064人申請，中籤率約15％；至於外縣市在當地就學、就業者，僅分配到25戶，共2718人申請，中籤率僅0.9％，兩者相差逾10倍，一般人根本「看得到，抽不到」。

2020年，台北市明倫社宅的「睦鄰戶」規定更寬鬆，讓當地居民中籤率超過4成，而外來就學、就業者中籤率只有1.4％，相差了30倍，引起極大爭議。

一名曾在新北居住社宅的青年更透露，有當地人讓成年兒女「分戶籍」出去，讓子女有資格申請睦鄰戶，抽中後再將原住處出租、賺租金價差，「很明顯就是沒有迫切需求。」

「這會排擠到真正有需要的人。」社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝直言，睦鄰戶的設計，本質上不符合興建社宅的理念。尤其，去年通過的《社會福利基本法》，明確將社宅定義為針對「有居住需求的經濟或社會不利處境的國民」，提供宜居住宅，保障國民居住權益。

社宅入住資格的劃分，必須重新檢討。朝野立委也認為，現有社宅數量稀少，應有明確政策目標，保障最應照顧的族群。

為解決少子化，國民黨立委黃健豪提案修正《住宅法》，主張全數社宅應有50％比率出租給育有未滿12歲子女的家庭；民進黨立委郭昱晴等人的提案則將40％「優先戶」條件中，從原本育有未成年子女「二人以上」，降為「一人以上」，藉由放寬範圍，盼能提升受惠人數，減輕國人育兒負擔。

但資源有限，廖庭輝點出，不同族群都會認為自己權益最重要，大幅修改分配比率恐造成更多紛爭，他認為用收入分級推動社宅資格的「輪候制」，也就是建立社宅統一登記平台，按收入級別分組排序，讓等候順位更清楚透明，用以取代現在的「抽籤制」，更能解決問題。

所得別？身分別？一市兩制

不過，即使讓「入住資格」變得更合理，仍可能有弱勢族群付不起，租金如何分級，就是未來要關注的第二個戰場。

3月19日，社會住宅推動聯盟集結十多個民間團體到行政院前抗議，不滿內政部將修法推動以「身分別」劃分社宅租金，主張應以「收入所得」為原則較公平。

以台北市社宅為例，「一般戶」為市價租金的八成，在《住宅法》所規定的十二類弱勢的「優先戶」中再分成三級，依序為市價租金的6成、4成、3成。若以身分別劃分，由於弱勢身分取得不易，在社會救助社福制度中被漏接的「邊緣戶」，須以一般戶身分抽籤，連租金也比照一般戶，根本負擔不起，「等於被雙重排除！」台灣芒草心慈善協會祕書長李盈姿分析。

對於採身分別的弊病，內政部三月回應，因報稅所得資料不完整，以台北市經驗，25處社宅承租戶中，有73.9％報稅所得低於中低收入戶標準，但其中僅約15％是經社會局認定的低收入戶或中低收入戶。換言之，現行有近五成承租戶不具中低收入身分，卻採弱勢戶租金標準，內政部認為，實務上會衍生「過度補貼」的問題。

不過，被內政部拿來舉例的台北市，在隔日嚴正反駁，「不應因恐有錯置過度補貼之疑慮，而造成邊緣弱勢族群無法負擔租金。」北市府認為，不具弱勢身分者，如初入社會的年輕人，仍有難以負擔租金的可能；具備弱勢身分者如65歲以上長者，也有可能具有較高負擔能力，仍應以所得為劃分基準。

廖庭輝不諱言，內政部考量的「假窮人」、「黑收入」問題確實存在，但政府應加強查核，而非與地方政府採取不一樣的算法，造成「 一市二制」的混亂，甚至讓2021年《住宅法》修法時考量「承租者所得狀況」劃定分級收費原則的規定形同虛設。

隨著社宅釋出戶數增多，需要有更公平、合理的入住規則，切合興辦社宅的政策目標，無論是居住優先順序或是租金，機制都有待檢討精進。落實居住正義，不能淪為空喊。

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