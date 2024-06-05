給手機看食物照能生食譜、想購物車子主動規劃路線！高通CEO：將有更多「AI下凡」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

科技業革命的火苗，此刻正在台北燃起。從這次台北國際電腦展（COMPUTEX）的主角AI PC，可見證Wintel霸業（微軟Windows作業系統加上Intel晶片）的警鐘響起。

更精準地說，前3個字母「Win」仍然沒變，它代表的是我們從小到大每日接觸的微軟Windows作業系統；但是，Wintel的後面3個英文字母，這回卻換了主角，它是過去在個人電腦裡僅能算是「小配角」的業者，高通。

在COMPUTEX開展1個月前，敏感的華爾街已預告風向。

5月初，《華爾街日報》直言：「高通可能是AI浪潮下被低估的潛力股。」到了電腦展開展前2周，投資機構的形容更為具體，「高通，已經位居AI PC市場領先地位。」摩根大通證券在報告裡如此寫道。

摩根大通的理由很簡單，5月21日，旗下掌握生成式AI明星新創OpenAI的微軟，一口氣亮相22款令人驚豔的AI PC，每一款都是採用高通打造的驍龍晶片，別無他人。3月上旬，美國財經媒體《Market Watch》將高通視為「終端應用設備的輝達」；《富比世》更直接封高通為「移動AI之王」。

對於外界賦予的「AI PC刺客」形容，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）在接受本刊專訪時的解釋更火辣直接，「那些x86架構已是『昨日電腦』（PCs of yesterday）；現在，搭載高通晶片的電腦，才是『明日電腦』。」

一位《華爾街日報》記者在5月間曾發表AI PC試用體驗，他曾在這台筆電上開啟一個畫有海洋生物卻沒有其他文字的簡報檔，關掉檔案、隔段時間後，他在電腦輸入指令「找到那個有魚的簡報檔」，接下來，這份只有圖片、沒有文字的簡報檔就被找到、重新開啟。

這項透過不斷擷取螢幕畫面、需要對使用者口語表達有所認知的功能，就是微軟Copilot+強調的特色之一——回顧（Recall）。此外，無論播放影片或即時通話，電腦也能即時將44種語言翻譯成英文。

至於談到高通最熟悉的手機市場，艾蒙篤定表示，「AI會根本性改變手機產業。我舉個例子，未來，只要給手機看1張食物照片，它的AI模型就可以產生一套食譜⋯。」

儘管目前生成式AI手機銷量僅有總體手機市場的6%，但從在今年第1季生成式AI手機銷量排行榜上，根據Counterpoint資料，前10名裡面就有7款使用高通晶片，高達67%市占，狂贏聯發科的8.1%。

「我們的在手訂單，已經從去年的300億美元，成長到目前的450億美元。」艾蒙說的是高通在「車載應用」市場的成績，目前在手的450億美元訂單中，有3分之1來自ADAS（先進駕駛輔助系統）。

業界人士透露，高通在ADAS處理器的市占率已是世界第一；那麼，當生成式AI進入了汽車駕駛艙內，又會是什麼樣的全新場景？

「只要開口問就行了，」艾蒙開始生動描繪，有了生成式AI，如果車子開到一半警示燈亮起，你不再需要手忙腳亂地打開手套箱、拿出使用手冊翻找燈號意義，只要開口一問，汽車內建的AI就能從車內感應器蒐集資訊，判斷是否需要立即進場維修。

「它甚至能立刻抓出你和保養廠都有空檔的時間，問你要不要預約、規畫路徑⋯⋯。這是未來全新的使用者體驗。」

又或者，「我想買兩瓶鮮奶。這個指令一出，車內AI會依據你目前的行駛路線，找到沿途最方便的採買地點，確認營業時間後，幫你規畫最佳路線。」艾蒙愈講愈起勁。

「接下來，世人將會看見更多更多的『AI下凡』！」微微一笑，他預示著令所有人更加有感的下一場AI革命。

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