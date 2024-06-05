快訊

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

北市婦騎單車遭公車壓傷 不明原因捲入車底急送醫

邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

給手機看食物照能生食譜、想購物車子主動規劃路線！高通CEO：將有更多「AI下凡」

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／吳東岳
攝影／吳東岳

【撰文‧今周刊編輯團隊】

科技業革命的火苗，此刻正在台北燃起。從這次台北國際電腦展（COMPUTEX）的主角AI PC，可見證Wintel霸業（微軟Windows作業系統加上Intel晶片）的警鐘響起。

更精準地說，前3個字母「Win」仍然沒變，它代表的是我們從小到大每日接觸的微軟Windows作業系統；但是，Wintel的後面3個英文字母，這回卻換了主角，它是過去在個人電腦裡僅能算是「小配角」的業者，高通。

在COMPUTEX開展1個月前，敏感的華爾街已預告風向。

5月初，《華爾街日報》直言：「高通可能是AI浪潮下被低估的潛力股。」到了電腦展開展前2周，投資機構的形容更為具體，「高通，已經位居AI PC市場領先地位。」摩根大通證券在報告裡如此寫道。

摩根大通的理由很簡單，5月21日，旗下掌握生成式AI明星新創OpenAI的微軟，一口氣亮相22款令人驚豔的AI PC，每一款都是採用高通打造的驍龍晶片，別無他人。3月上旬，美國財經媒體《Market Watch》將高通視為「終端應用設備的輝達」；《富比世》更直接封高通為「移動AI之王」。

對於外界賦予的「AI PC刺客」形容，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）在接受本刊專訪時的解釋更火辣直接，「那些x86架構已是『昨日電腦』（PCs of yesterday）；現在，搭載高通晶片的電腦，才是『明日電腦』。」

一位《華爾街日報》記者在5月間曾發表AI PC試用體驗，他曾在這台筆電上開啟一個畫有海洋生物卻沒有其他文字的簡報檔，關掉檔案、隔段時間後，他在電腦輸入指令「找到那個有魚的簡報檔」，接下來，這份只有圖片、沒有文字的簡報檔就被找到、重新開啟。

這項透過不斷擷取螢幕畫面、需要對使用者口語表達有所認知的功能，就是微軟Copilot+強調的特色之一——回顧（Recall）。此外，無論播放影片或即時通話，電腦也能即時將44種語言翻譯成英文。

至於談到高通最熟悉的手機市場，艾蒙篤定表示，「AI會根本性改變手機產業。我舉個例子，未來，只要給手機看1張食物照片，它的AI模型就可以產生一套食譜⋯。」

儘管目前生成式AI手機銷量僅有總體手機市場的6%，但從在今年第1季生成式AI手機銷量排行榜上，根據Counterpoint資料，前10名裡面就有7款使用高通晶片，高達67%市占，狂贏聯發科的8.1%。

「我們的在手訂單，已經從去年的300億美元，成長到目前的450億美元。」艾蒙說的是高通在「車載應用」市場的成績，目前在手的450億美元訂單中，有3分之1來自ADAS（先進駕駛輔助系統）。

業界人士透露，高通在ADAS處理器的市占率已是世界第一；那麼，當生成式AI進入了汽車駕駛艙內，又會是什麼樣的全新場景？

「只要開口問就行了，」艾蒙開始生動描繪，有了生成式AI，如果車子開到一半警示燈亮起，你不再需要手忙腳亂地打開手套箱、拿出使用手冊翻找燈號意義，只要開口一問，汽車內建的AI就能從車內感應器蒐集資訊，判斷是否需要立即進場維修。

「它甚至能立刻抓出你和保養廠都有空檔的時間，問你要不要預約、規畫路徑⋯⋯。這是未來全新的使用者體驗。」

又或者，「我想買兩瓶鮮奶。這個指令一出，車內AI會依據你目前的行駛路線，找到沿途最方便的採買地點，確認營業時間後，幫你規畫最佳路線。」艾蒙愈講愈起勁。

「接下來，世人將會看見更多更多的『AI下凡』！」微微一笑，他預示著令所有人更加有感的下一場AI革命。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1433期)

延伸閱讀》

明年過年放9天！2025年行事曆搶先看…3天以上連續假期有6個「開始排休囉」

「挑戰最困難的事，才能創造歷史」父母鐵血教育造就蘇姿丰傳奇：學霸拚到AMD首位女執行長之路

43檔「黃仁勳點名股」出列…10檔漲停、工業電腦嗨翻，它28元誘人！老黃開金口、台股能強彈幾天？

延伸閱讀

AI驅動伺服器管理晶片需求 信驊衝4065元創天價

沐曦及燧原科技等提交降級晶片設計 以保留台積電為其生產

聯發科力推混合式AI運算 將朝2奈米製程與先進封裝晶片邁進

微軟指俄羅斯密集散播假消息 企圖擾亂巴黎奧運

相關新聞

給手機看食物照能生食譜、想購物車子主動規劃路線！高通CEO：將有更多「AI下凡」

科技業革命的火苗，此刻正在台北燃起。從這次台北國際電腦展（COMPUTEX）的主角AI PC，可見證Wintel霸業（微軟Windows作業系統加上Intel晶片）的警鐘響起。

穿昂貴行頭開保時捷、賓士竟能住社宅…假窮人、黑收入「居住正義淪空喊」

為落實居住正義，中央與地方聯手，合力衝刺社會住宅數量，下半年將迎來6千戶新完工，現行制度卻漏洞百出，有錢人、在地居民搶住，排擠有需求民眾，未來怎麼兼顧公平正義？

KKBOX拿下多家大型商社、挑剔卻買單！科科科技用技術軍火庫扎根日本

科科科技（KKCompany）靠KKBOX一戰成名，更贏得日本三大電信之一KDDI投資，藉此踏進日本市場。如今拿下多家大商社客戶，日本營收占比超過四成，它如何讓挑剔的日本客戶買單？

有誰知道富昇物流？台灣電商巨擘momo為何要組車隊搞定配送最後1哩路？

電商物流從倉庫到消費者家中的「最後一哩配送」，占總運輸成本約53％，這條至關重要的路，吸引各界業者陸續加入，他們如何用新服務，打造更好的配送體驗？

聯發科與輝達合作不只AI 首個車用合作產品悄悄亮相！汽車將是下一個爆發點？

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅在全台北的夜市及餐廳趴趴走，周二（4日）也在Computex（台北國際電腦展）開幕首日，在南港展覽館的展場趴趴走，不僅親自為各家合作台廠的攤位站台，還意外出現在聯發科（2454）執行長蔡力行專題演講的場子，與他同台。

必勝客聯名「庫洛魔法使」員工崩潰！背後的這男人發起披薩革命 為何各國難模仿爭討食譜？

知名連鎖披薩店「必勝客」，每每推出新品，奇異的外型及口味總是會吸引民眾目光。繼先前香菜皮蛋豬血糕披薩、芝心雙粿草仔龜披薩以及和動漫「進擊的巨人」聯名後，這次傳出又要推出聯名新品，成品曝光後讓內部員工定睛一看有夠崩潰....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。