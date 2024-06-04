00878、00922換股 前10成分股曝光！理財達人：不會挑市值型ETF「就挑貴的」

【撰文／黃明惠整理】

深受存股族青睞的國泰台灣ESG永續高股息(00878)進行例行性指數調整，最新成分股名單出爐，新增聯詠(3034)、中華電(2412)、正新(2105)3檔、刪除南亞(1303)、聯強(2347)、華碩(2357)3檔。 國泰投信表示，聯詠、中華電、正新，皆因為股利分數、ESG評級達標而納入；聯強、華碩則因ESG指標變動，南亞因股利分數排序下降而刪除。 市值型ETF國泰台灣領袖50(00922)同樣也完成成分股調整，新增中鋼(2002)、英業達(2356)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)、大聯大(3702)、遠傳(4904)等7檔；刪除華新(1605)、微星(2377)、華南金(2880)、永豐金(2890)、創意(3443)、旭隼(6409)、矽力-KY(6415)，主因市值排序變化而新增或刪除。

00878週一開盤23.20元、最高觸及23.32元，終場收在23.25元，漲幅0.78%。

本次成分股調整，新增了聯詠(3034)、中華電(2412)、正新(2105)3檔；同步刪除南亞(1303)、聯強(2347)、華碩(2357)3檔。

法人分析00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，本次調整維持其向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，亦有利00878保持低費用率。

該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

觀察國泰投信官網截至5/31公布的00878最新持股，前10名權重依序為：

聯發科（2454）4.76%、可成（2474）3.9%、仁寶（2324）3.87%、大聯大（3702）3.75%、瑞昱（2379）3.66%、日月光投控（3711）3.65%、聯電（2303）3.59%、廣達（2382）3.58%、緯創（3231）5.53%、微星（2377）3.51%。

00922成分股依市值增加7檔

台灣市值型ETF標的國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)也同步完成成分股調整。

00922週一20.22元開出，最高來到20.36元，收在20.30元，漲幅1.55%。其追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」也調整、生效最新成分股。

共計新增中鋼(2002)、英業達(2356)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)、大聯大(3702)、遠傳(4904)等7檔；刪除華新(1605)、微星(2377)、華南金(2880)、永豐金(2890)、創意(3443)、旭隼(6409)、矽力-KY(6415)，主因市值排序變化而新增或刪除。

MSCI台灣領袖50精選指數的主要理念，是協助投資人在佈局權值股的同時，也能補捉在低碳轉型進程上較為領先的企業，而在轉型概念持續普及下，相關企業在台股多頭行情中表現尤為亮眼。

費城半導體指數AI化 迎「輝黃時代」

國際重大金融訊息，美股四大指數之一的「美國費城半導體指數」，近期也迎來最新變革。

根據Nasdaq指數公司資料，美國費城半導體指數調整成分股權重上限，由原本前三大持股上限8%進一步上調，改為第一大持股上限12%、第二大持股上限10%、第3大持股上限8%，以及其他持股權重上限4%，並已於今年4/22生效，目前指數前三大成分股依序為輝達、博通與超微。

法人分析，此調整讓費半指數更「全面迎向AI」，有利為指數成長動能再添加速器，以目前半導體產業生態觀察，AI浪潮指標股「輝達」在費半中的權重獲進一步提升，費半指數也迎來「輝黃時代」，在輝達開出亮眼財報助攻下，近期指數頻創新高，有望延續動能。

ETF分散風險「永遠留下最強企業」

知名理財達人怪老子過去曾以出國買東西的概念來解釋為何市值型ETF是自己偏好的投資標的。「有一次，我跟當時公司的經理一起出去買東西，但我對那些品牌不熟，不知道哪個比較好，那位經理就跟我說『你不知道要挑哪個品牌的話，就挑貴的吧』。」

怪老子將此觀念運用到投資市場上，認為1家公司的市值越高等於價值愈高，有較大的機會可以賺到更多的錢，就以台灣企業來說，護國神山台積電在2022年賺進破兆元，幾乎可說是富可敵國，就是一個很好的案例。他延伸分析，市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業，像是0050、006208、00922這3檔ETF，都是值得長期投資的標的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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