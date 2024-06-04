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不只3兆！黃仁勳很快會變「10兆男」 財星：輝達市值將飆270%直逼10兆美元

聯合新聞網／ 今周刊
圖／陳永錚攝影
圖／陳永錚攝影

【撰文／胡肇芳整理】

「AI教父」、輝達(Nvidia)執行長黃仁勳魅力席捲全台，創造AI浪潮的他，短短一年身價三級跳，從「1兆男」變成「3兆男」，你以為這樣就夠了嗎？根據美國財經雜誌《財星》（Fortune）報導，輝達已建立難以超越的優勢，目前公司仍在初升階段，市值已達2.7兆美元，預估6年後的2030年，公司市值會再飆升270%，將達10兆美元。

黃仁勳身為輝達聯合創始人兼最大個人股東，以他持有3.7%股份來算，到時他的身價將衝破3700億美元，大約新台幣11兆元。

黃仁勳此次為了台北國際電腦展Computex 2024而來，展現絕佳親和力，不管是他吃過的美食，還是帶著台積電創辦人張忠謀逛夜市，都成為焦點，週日(6/2)在台大綜合體育館發表主題演講，吸引科技大咖到場聆聽。

根據美國財經雜誌《財星》（Fortune）報導，輝達光是在過去的1年，股價就飆升200%以上，躋身全球最有價值公司之列，市值逼近微軟和蘋果。

I/O Fund首席科技分析師Beth Kindig表示，預計未來幾年輝達的市值將進一步飆升270%，達到10兆美元。截至上週五(5/31)收盤，輝達市值約為2.7兆美元。「對於輝達來說，公司還處於非常早期的階段」。

而由於黃仁勳持有3.7%輝達股權，市值預估屆時他的身價也會飆破3700億美元，相當於新台幣11兆元。

Beth Kindig在接受CNBC 採訪時指出，輝達正在推動人工智慧基礎設施的發展，因為訓練大型語言模型的資料中心對其晶片的需求很高，今年稍後將發布其新世代Blackwell晶片，性能將優於早期的Hopper晶片。

輝達先前宣布1拆10的股票分割，將在6月7日收市後完成，6月10日起按照分割後的價格進行交易，儘管早在2021年7月就執行過股票分割，本次也只是再度執行將1股分成10股，同時為了確保總市值與股東權益不會改變，股價也會同步降低，但市場仍以正向訊號看好未來發展。

本文授權自今周刊，原文見此

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