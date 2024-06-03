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沒ECFA不會怎樣！石化廠Q1幾乎賠錢...謝金河看窮台策略：輝達有能力封鎖陸

聯合新聞網／ 今周刊
面對外界稱「停止ECFA，台灣經濟立刻崩潰」的說法，謝金河直言，即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣。本報資料照片
面對外界稱「停止ECFA，台灣經濟立刻崩潰」的說法，謝金河直言，即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣。本報資料照片

【文．謝金河】

沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！

代表中國的兩個報紙社論都不約而同對中國宣布中止134項產品的關稅減讓，就像選前中國對台灣的威嚇，稱停止ECFA，台灣經濟立刻崩潰！很多親中政治人物，學者，名嘴也都加大力度附和這個說法。

現在中止的項目從12項再加134項，看起來全面中止的可能性很大，這也是中國「窮台策略」的一部分。從520迄今，中國展開對台軍演，立法院又有第五縱隊鬧台，又對藝人施壓，台灣的五月天變成紅色的五月天。現在又加上ECFA！

在台灣壓力最大的時候，突然天降神兵，來了一個黃仁勳，他天天拉開嗓門，告訴全世界：台灣是非常非常重要的國家！台灣是輝達的一部分，輝達也是台灣的一部分！台灣是AI時代的中心，台灣是輝達夥伴的家，支持輝達卅年，很謝謝台灣！

黃仁勳說了一大堆台灣，小粉紅拿他沒辦法，幾乎快崩潰，頻頻呼喊習主席要趕快制裁他！其實黃仁勳沒有說出來的是，中國無法抵制封殺輝達，是輝達有能力封鎖中國！

ECFA的威力有多大？我在選前都說過，不再重複。現在擺在眼前的是：不是ECFA的問題，而是中國產能過剩的問題。

今年第一季，台灣幾乎所有石化廠商在中國都賠錢，台塑，南亞，台化，到台聚，華夏，台達化，國喬石化都賠錢，我把報表秀給大家看，大家一看就懂！一個產業弄到每一家都賠錢，就像是一年養7億隻豬，所有養豬企業都慘賠，這恐怕不是企業的問題，而是整個產業產銷秩序出了問題！

現在所有和ECFA有關的企業都賠錢，再怎麼減關稅也沒有用。我檢視所有虧損的石化業，第一季聯成石化虧損13.239億元最嚴重，原來是聯成石化這些年斥資逾台幣百億元，在中山，珠海，盤錦，泰州，鎮江大擴廠，正好遇上中國產能全開的殺價壓力，為了擴中國的廠，股本136.49億的聯成石化負債升高到304.54億元。

台灣的企業在台灣搬錢去中國擴廠，正好遭到中國產能全開的殺戮，這些石化企業主都心向中國，中止ECFA等於又捅了他們一刀！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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