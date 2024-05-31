鴻海股價飆升近七成「直逼200元大關」！黃仁勳深化與鴻海合作 將為劉揚偉帶來哪些助力？

【撰文／劉煥彥】

鴻海（2317）將在本周五（31日）舉行股東會，公司今年股價累計至周四為止已經大漲近七成，最高站上186元，距離200元大關愈來愈近，這都是拜AI伺服器業務的強勁成長所賜，特別是與黃仁勳的輝達（Nvidia）的相關合作。 已有美系券商樂觀預估，受惠鴻海在AI伺服器供應鏈少見的一條龍解決方案，及全球製造布局，AI伺服器對鴻海的營收貢獻可望從今年的10%，跳升至2025年的24%，2026年更將逼近三成。 美系券商因此把鴻海目標價，從201元調升至227元，並維持買進評等。5月間外資圈已經一連串調高鴻海目標價，但227元是目前數一數二的高價。

看好AI伺服器動能強勁 美系外資調高鴻海目標價至227元

美系CSP（雲端服務業者）對於AI伺服器的強大需求，不論對於鴻海或其他台廠的AI伺服器供應鏈，都是一片利多。

產業研究機構TrendForce研究，從美系雲端服務業者（CSP）業者導入現況來看，以Microsoft、Meta、AWS比較積極，預期2025年輝達新平台GB200方案合計出貨量有機會達逾3萬櫃，Google則可能傾向優先擴大自家TPU AI基礎設施。

Blackwell平台之所以備受市場期待，主要是有別於HGX或MGX單台AI伺服器，改推整櫃式型態，整合自家CPU、GPU、NVLink及InfiniBand等高速網通技術。

其中，GB200又分為NVL36及NVL72，每櫃分別搭載達36及72顆GPU，而NVL72將為NVIDIA主推組態，但因其設計較為複雜，估計2024年底將以NVL36先導入前期試煉，以求快速進入市場（Time to Market）。

黃仁勳今年3月中在輝達GTC主題演講中，大秀由鴻海操刀的GB200 NVL72液冷解決方案機櫃。

鴻海伺服器相關營收去年估8510億台幣 今年可望上揚逾一成

DIGITIMES 研究中心則指出，2023年台廠在伺服器相關領域（包括伺服器、網路、儲存等硬體設備，以及其相關軟體與服務）營收雖下滑7%，但優於出貨量表現（-17.5%），主因是高階AI伺服器需求增加，特別是受到大型CSP推動ChatGPT等大型語言模型應用的推動。

展望2024年，受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響，估計台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。

DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫表示，在台廠伺服器相關事業營收排名，2023年仍由鴻海居冠，估計年減9.2%至8510億台幣，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。

展望2024年，預估鴻海受惠亞馬遜下一代Graviton CPU機種訂單出貨衝刺，加上輝達下世代GPU模組、板卡等訂單將於下半年產生挹注，集團營收可望顯著回升近15%。

「AI新興產業⋯⋯將帶動鴻海雲端網路產品營收與佔比明顯提升」

鴻海5月中在最新一次法說會的說法，也大致切合市場對於AI伺服器業務大利多的看法。

鴻海發言人巫俊毅代表董事長劉揚偉，在法說會做今年第一季業務報告時表示，針對2024全年展望，劉揚偉在3月法說會時把今年展望，從原先的中性上調到「顯著成長」，這一次的全球展望維持不變，但目前全年能見度比3月時又更好一些，主要是因為AI伺服器的需求強勁。

巫俊毅指出，根據市場研究單位估計，現有全球資通訊（ICT）市場規模近1兆美元，有些研調機構預期AI產業未來7~8年就會超過1兆美元規模，其中硬體就超過一半，而硬體正好是台灣廠商，更是鴻海可以發揮的地方。

「未來幾年，鴻海看到的AI新興產業，確實可以帶來很大的貢獻，也會帶動鴻海雲端網路產品營收與佔比的明顯提升。

AI伺服器佔整體伺服器營收比重 今年可望達四成

巫俊毅表示，因應AI伺服器需求持續增強，今年第一季鴻海AI伺服器營收年增近200%，預期接下來會一季比一季好，加上一般伺服器（就是非AI的伺服器）需求也從谷底持續回升，所以整體伺服器業務可望強勁成長，網通產品方面的需求，也開始回升。

AI伺服器佔鴻海整體的伺服器營收佔比，今年第一季已經接近四成，2024全年可望達到四成上下。

關於鴻海在AI伺服器產業的垂直整合優勢，巫俊毅指出，「鴻海幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心，每一個關鍵零組件都可以自行開發的廠商，所以卓越的技術是關鍵」。

其次，鴻海在全球佈建了完整的伺服器生產基地，不僅滿足客戶在地化的剛性需求，也因為AI伺服器生產測試時，對於水、電、氣的要求提高，所以生產製造的能力也大幅提升。

另外，為滿足客戶最高品質的需求，鴻海除了持續優化產品的系統效能，也特別設立了AI效能實驗室，透過系統化的分析，做到軟硬整合的最佳化。

鴻海集團的桃園南青廠也獲得全球第一座AI伺服器燈塔工廠的認證，展示了集團在AI硬體生產製造的領先實力。

輝達與鴻海最新合作案 下周四可能揭曉

值得注意的是，今年3月中鴻海參加輝達在加州聖荷西的GTC大會時，就傳出黃仁勳6月將再度來台，參加台北國際電腦展Computex，屆時將宣布與鴻海的最新合作案。

今年Computex堪稱星光熠熠，從超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達黃仁勳、高通執行長Cristiano Amon，連英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）都將來台，並且發表公開演講。

目前已知，下周二（6月4日）下午，蘇姿丰及基辛格都將與電子大廠廣達有共同記者會，鴻海則可能在下周四（6日）有重大活動，這些都將使今年Computex成為全球科技業的矚目焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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