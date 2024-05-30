黃仁勳、蘇姿丰齊聚Computex！台積電、鴻海、廣達…電子股怎布局？專家：抓緊「這檔基金」 一表掌握績效

【文/翁申霖 整理】

2024 COMPUTEX（台北國際電腦展覽會）即將登場！包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭齊聚，堪稱是史上最強的COMPUTEX盛會，重量級人物訪台不僅颳起一陣旋風，AI相關類股走勢也是「強者恆強」，由於AI跟高股息雙題材聚光，專家建議，AI類股表現強勁，投資人可以掌握大型電子股走向。

2024 COMPUTEX（台北國際電腦展覽會）下周正式登場，今年以AI為主軸，AI教父黃仁勳於5月26日抵台，同場嘉賓還包括蘇姿丰、英特爾CEO季辛格和美國高通總裁艾蒙，可說是眾星雲集。

據了解，本次黃仁勳重點行程包括6月2日於台大體育館演講，分享AI時代與全球產業革命，以及出席6月4日的台北國際電腦展。

鴻海「AI、機器人」列主要研發目標

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，輝達第一季表現強勁，5月22日時宣布將執行股票拆分計畫，被視為公司前景看好的訊號，將吸引更多投資人進場，預計6月7號生效。

此外，鴻海也受到輝達激勵，5月28日盤中開出186元再創歷史新高，同時宣布下半年將AI與機器人研發列為主要目標，推出「3+3轉型策略」，以鴻海領軍、加上鴻準、樺漢等鴻家軍，分別布局電動車、數位健康以及機器人產業，一同搶攻AI人型機器人大餅。

梁恩溢說明，台股近期受輝達財報公布、費半指數創新高等議題，開始出現類股輪動趨勢，AI跟高股息雙題材聚光。

由於AI相關類股將會出現強者恆強特性，龐大的資本大多會湧入龍頭股，因此投資人需時刻掌握大型電子股走向，如護國神山台積電(2330)，鴻海(2317)、廣達(2382)等伺服器代工大廠，IC設計龍頭聯發科等半導體核心企業；另因AI晶片發展的算力需求日增，散熱廠奇鋐在未來的獲利也被看好，同步被納入投資組合中。。

國泰基金聚焦「2大特性」個股

梁恩溢指出，國泰台灣高股息基金由專業經理人操盤，調整投資組合汰弱留強，基金投資組合緊貼輝達概念股。

他表示，國泰台灣高股息基金聚焦具國際競爭力、持續配發高股息的個股，共分為配息與不配息兩種機制。

根據投信投顧公會統計4月份績效表，國泰台灣高股息基金在三個月、六個月、一年、二年、三年與自今年以來區段，績效皆位於前25%。

由於台灣AI應用帶動市場需求持續增加，資通設備表現也有所好轉，國發會於5月27日發布4月景氣燈號，睽違2年2個月再亮黃紅燈，雖仍需留意外在風險，但對景氣回溫的態度上可審慎樂觀面對。

本文授權自今周刊，原文見此。

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