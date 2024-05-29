美SEC批准以太幣現貨ETF 帶動價格狂漲！台灣也將開放買加密貨幣ETF 哪些人可以買？

【撰文/朱偉銓】 幣圈在今年初美國證券委員會(SEC)批准比特幣現貨ETF後，迎來一波漲勢，而SEC在台灣時間24日凌晨，也批准了多個以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格，其中包括金融巨頭貝萊德(BlackRock)、富達（Fidelity)和灰度（GrayScale）的以太幣 ETF， ETF 發行商尚需讓 S-1 註冊聲明生效後才能開始交易，但以太幣的價格在過去五天已經上漲近24%，今年以來的漲幅更是高達約61.25%。

以太坊和比特幣本質不同，導致SEC更多考慮空間

其實市場對於以太坊是否能通過SEC審查，一直存在高度不確定，因為以太坊和比特幣在運作上有許多不同地方，比特幣最初被創建為一種去中心化的數位貨幣，旨在取代傳統的貨幣系統，以太坊則不僅僅是一種貨幣，它還是一個可編程的區塊鏈平台，可以用於構建去中心化的應用程式和智能合約。

比特幣使用工作量證明（PoW）共識機制來驗證交易和保護網路安全，PoW 機制需要大量的計算力，因此耗能也較高，以太坊最初也使用 PoW 機制，但目前已轉換為權益證明（PoS）機制，PoS 機制不需要挖礦，因此更加節能。

但以太坊由於其智能合約功能，可能被視為一種證券，因此SEC在評估上需要有更多考慮，且以太坊的發行機制與比特幣不同，其供應量可能受到大資金持有者的影響，進而導致價格波動，以太坊的發行量取決於網路的活躍度，而非事先設定的總量上限。

根據瑞士區塊鏈分析公司 Glassnode 數據顯示，將近 55% 的以太幣供應由 1041 個數位錢包地址持有，這些地址的持有人擁有巨大的權力，恐能影響以太坊網路的升級和運營。

SEC 擔心，以太坊的持有者集中度高可能會導致市場操縱，例如大資金持有者可以通過聯合起來，操縱以太幣的價格，故對以太坊 ETF 的批准持審慎態度。

全球加密貨幣交易所表達樂觀態度

美國上市的加密貨幣交易所Coinbase日前報告也表示，對於以太坊ETF的批准持樂觀態度，也看好以太坊未來更多的技術應用。

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長Richard Teng也表示，SEC 批准了多檔以太坊現貨 ETF，是數位資產產業的一個指標性里程碑，他補充表示，在這次獲得批准之前，已有 27 支以太坊 ETF 在七個區域市場進行交易，同時，還有 32 種現貨比特幣 ETF 在五個不同的區域市場上提供和交易。

SEC 的批准，其不僅鞏固了以太坊作為一種資產的合法性，且提升了更廣泛的數位資產生態圈的地位、可及性和成長潛力， 以太坊現貨 ETF 的資本配置可能會持續、穩定。

幣安以數據為例，美國比特幣現貨ETF在SEC通過後，在前五個月內帶來了超過 133億美元的資金流入，幣安預期在這種情況下，以太坊也會出現相同的發展軌跡。

香港也加入加密貨幣ETF大戰

其實不只美國，香港在4月底時，已經批准多檔比特幣及以太幣現貨ETF的發行，期望讓香港成為加密資產金融中心，但目前在香港發行的以太坊現貨ETF，近期流入資金卻不如預期的多，只有 62.8 枚以太幣的交易量，和歐美市場的現貨 ETF交易量相比，差距更是高達一千倍，能看出這類加密貨幣資金，還是以歐美市場為交易首選。

台灣即將開放複委託購買比特幣ETF，但優先開放法人且需要簽風險預告書

台灣是否跟上全球這波加密貨幣ETF熱潮呢?金管會新任主委彭金隆於 22 日備詢時表示，證券商公會已於 4 月下旬提出建議，希望未來開放專業投資人透過複委託方式購買海外比特幣 ETF，但僅限於機構法人或資產超過 3000 萬新台幣的自然人，投資人也須於交易前簽署風險揭示書，金管會將於今年底前決定是否開放虛擬資產 ETF。

本文授權自今周刊，原文見此。

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