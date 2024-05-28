從小每天存66元 65歲可能超過1億？專家：陪孩子用ETF養「金雞母」

【撰文／周靖璞】

現代人理財觀念進步，部份家長擔心孩子亂花壓歲錢、採「徵收代管」方式處理，直接幫孩子妥善安排固然有效率，卻也失去理財觀念的機會教育。親子理財教練豬力安強調：「人生不用贏在起跑點，贏在退休終點就好!」他透過親子活動，幫助各家庭建立理財素養，他自己的孩子也透過每年壓歲錢、進行金雞計畫實驗，運用少少的每天66元，讓孩子了解投資理財的威力效果。

如何跟孩子談投資理財？親子理財教練豬力安表示，「投資」與「理財」是兩個概念，投資可能是買股票、買基金，投入資金在財富增長工具上；而理財包括如何存錢、花錢、捐錢，投資只是理財其中一環，孩子要懂投資前，一定要具備一些理財概念。

從金雞計畫瞭解投資

豬力安認為，投資重要概念是「複利」，他在國中小學生理財課程透過「下金蛋的雞」故事說明複利。故事中農夫得到一隻會下金蛋的雞、金蛋替農夫賺取豐厚財富，不過農夫為了想得到更多金蛋選擇「殺雞取卵」，透過故事討論讓孩子學會「雞生蛋、蛋生雞」的複利思維。

豬力安從2019開始和小孩一起進行金雞計畫實驗，他把小孩2萬元壓歲錢分成12份，每月「定期定額」投資市值型ETF，換算下來等於每天只要投資66元。

他指出，台灣近年風行「高股息ETF」，但根據美國標普公司回測近十年股市週期，各項主動型、策略型ETF，90%以上績效都落後大盤S&P 500指數，「市值型ETF本身就有汰弱留強機制，不用去煩惱怎麼挑公司。」

過程中如果遇孩子不願意把錢拿出來投資。他會以自己小時候吃一碗麵價格，相較現在孩子自己去買麵價格，讓他們明瞭「通貨膨脹」會讓壓歲錢變少，進而願意一起參與金雞計畫。

「金雞計畫重點是：陪伴。但家長也要學會：適時放手。」豬力安認為，在進行計畫時，家長不要過度干涉孩子想法，要讓去孩子從中觀察與思考，「像家中兒子發現金雞母在長大，但手中戰鬥陀螺卻價值縮水，反而主動跟我說明年要多存一點壓歲錢。」

在計畫進行過程中難免會碰到空頭市場，不只小孩子，課程分享的家長也很常詢問：「該不該停損？」、「買ETF會不會賠錢？」豬力安表示不用過度擔心，自己與孩子進行計畫期間碰上疫情空頭市場，雖短期內震盪，不過長期下來仍是正報酬。

適度透過槓桿ETF做「金雞樂透」

豬力安表示，當金雞計畫每年投入2萬元一陣子後，可考慮安排額外資金，用原本投資金額的十分之一或更少金額，例如：一個月200元，投資元大台灣50正2（00631L）此種類型槓桿型ETF。「200元像是買樂透一樣，搏一個超額報酬機會，即使失敗了，也不會覺得太難過。」豬力安表示，槓桿型ETF雖波動幅度較大，但用小額度金錢嘗試，有時會有超乎預期報酬。

豬力安認為，金雞計畫雖是與孩子一起進行，但觀念在各年齡層一致，尤其未來年輕人也許更長壽、投資時間更長，更能發揮複利效果。「小學生做得到，成年人一定也可以！」

至於金雞計畫存到退休，會有多少「金蛋」？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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