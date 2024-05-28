看好台積電上千元「以為開玩笑」⋯黃仁勳帶世界！輝達市值暴增 5台廠股價跟著轉

【撰文／謝金河】

過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！ 黃仁勳再度來台，整個資本市場又再掀起一陣旋風！去年的這個時候，黃仁勳到台大為應屆畢業生致詞，前一天，他到饒河街逛夜市，手上提著麻花捲，這個畫面瘋傳全台灣，黃仁勳要同學用力奔跑，不要用走的，不要成為被獵食者⋯⋯

Nvidia股價就在這一天大漲，22年底，輝達股價只有108.13美元，市值266億美元，如今飛奔到1064.75美元，市值2.619兆美元，成為僅次於微軟，蘋果的全球第三大企業，而且，輝達市值也超過Aramco石油公司的2.458兆美元，這也意味著晶片的重要性已超過石油。

過去一年，輝達的市值幾乎成長近10倍，Ai貫穿整個資本市場，幾乎所有大咖的企業家都必須為Ai的未來說幾句話，Ai也成為今年畢業典禮最熱門的話題。今天台股的台積電，聯發科，鴻海，廣達，華碩電腦等股價都跟著輝達而轉變。

幾年前，我說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，台積電資深副總張曉強表示：半導體黃金時刻已經到了，2030年產值上看一兆美元，台積電股價到878元，市值跑到22.48兆台幣，美國Adr到160.66美元，市值跑到8299.21億美元，看起來新台幣1000元，Adr市值破一兆美元的可能性愈來愈高，台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置！

這種財富現場也愈來愈可怕，一家輝達市值超過整個德國股市的總和，這也是一個不可思議的現象！這次黃仁勳再度來台，會再刮起什麼樣的旋風？大家拭目以待！

本文授權自今周刊，原文見此。

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