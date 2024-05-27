台股漲不停 AI狂潮何時停？ 股市老手：見「2指標」反轉要開始留意！

【文．張孝瑜】

利率高低往往牽動個人、產業、國家的經濟活動，英國金融史作家愛德華．錢思樂(Edward Chancellor)藉由爬梳歷史，發現利率過低經常引發「副作用」，例如：貧富差距加大、房價高漲、不穩定的金融市場等，變成全民要共同承擔的業力。

利率高低，跟大眾生活最直接相關在於是否願意「借錢」投資、購屋、買車等消費，當利率愈低，房市、車市都會相對熱絡，反之則會降低。不過當資金取得過度容易時，也極有可能引發資本市場亂象，如：次級房貸風暴。

翻開歷史，會發現過去很長一段時間，人們對於把錢借出並收取利息的人，稱呼為「吸血鬼」，認為是一件有道德瑕疵的事。但曾有創業經驗的「麥克風的市場求生手冊」創辦人麥克風(陳彥文)直言，新創公司要能發展，甚至經濟得以成長、創新，都是有賴於新創公司願意借錢冒險，才有日後的成就。

差別在於，過去沒有中央銀行，所有的借還錢以「供需」角度出發，供給愈少、需求愈熱絡、利率就會愈高；反之利率則降低。如今受科技影響，資訊更加公開透明，中央銀行的出現，提供了利率基準，雖然沒有統一的中性利率，但仍有大致方向。

此外，中央銀行的另一功能，即是壓制通貨膨脹，與經濟熱度呈現反向控制力道，當通貨膨脹，央行會升息壓抑；當經濟過度緊縮，央行則降息鼓勵經濟活動。經濟會循環往復，熱絡上漲又冷卻下跌，但「人性的貪婪會把循環擴大，泡沫太大會造成巨大負面效應，所以央行會需要救市。」

然而難解的問題是，處在當下無法得知正在泡沫中，必須得等到泡沫破裂後，回頭看才知正在泡沫中；就像2000年網路泡沫，當時一家公司即便沒有獲利，但只要掛上「.com」股價就如日中天。「現在看很瘋狂，但當下不會知道。」陳彥文無奈說。

對比如今AI狂潮，他指出不同之處在於目前多數AI公司有獲利，但「估值有些偏高」，接下來要觀察AI需求是否依舊強勁；此外，一般而言多頭趨勢約持續1至3年左右，基本準則是順勢操作即可，不過台股自2023年上漲至今已1年多，可謂進入「(多頭)中年」，若行情再延續半年，或聯準會開始降息，建議投資人要開始謹慎以對。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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