快訊

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多！立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

新購屋平均房貸970萬又拉高 關鍵是新青安？補貼後利率最低 已逾4萬人申辦…為何說「別為貸而買」

聯合新聞網／ 今周刊
圖／ingimage
圖／ingimage

【撰文／彭蕙珍】

根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已達到970.5萬元，1年期間平均房貸多出85萬元，房價壓力問題正在累積。

內政部指出，受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國大多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去政策包括平均地權條例等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，在大環境對於房市偏向有利的條件下，包括台股創新高的資金動能，通膨預期與民眾對於房價上漲預期，都推升房市仍在緩步創高，高房價問題相當難解，過去還曾變成10大民怨之首，只是現在房價水準比當時還更高。

聯徵中心的統計顯示，去年第4季房貸族平均貸款970.5萬元，相較1年前增加85.2萬元，而2022年第四季房貸族房貸金額年增約18.8萬元，去年1年房貸增長顯著，並且房貸金額寫下歷史新高。

新青安利率低 吸引買氣

從去年政府推出新青安房貸以來，房市受到不少激勵，因最高可貸1千萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，吸引首購族購屋。統計3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。

統計顯示，從2023年9月新青安的撥貸數量就達4768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，累計新青安房貸統計數字，到3月底累計已經撥貸約4.28萬戶，撥貸金額達3122億元，新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。

曾敬德指出，新青安政策對於首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用。

若擔憂到期後利率問題，也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求。

他也建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。

本文授權自今周刊，原文見此

《延伸閱讀》

勞工們領錢要快！3大補貼這時候就截止「失業也有份」　這項獎勵最優惠每月進帳1.3萬，申請資格一次看

中共環台軍演有在怕？Google熱搜第1是星野源外遇八卦…為何台灣人這麼勇？BBC報導給答案

40歲才存股，每天100元定期定額「這1檔」，退休滾出4千萬：財富自由這麼簡單，為何要勉強做不喜歡的工作？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

彷彿置身哈利波特...全台最美圖書館它操刀！「潤泰小金雞」潤德3優勢 殺出室內設計紅海

暌違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

「Beyond meat植物肉」比爾蓋茲也投資 5年股價跌逾9成⋯雀巢、聯合利華為何相繼投入？

植物肉風潮在全球愈來愈熱，對於環境更友好的植物肉也受環保人士喜愛，美國專門生產植物肉的公司超越肉類(Beyond Meat)在2019年風光上市後，更將植物肉的流行推向高峰，但近年Beyond Meat的銷售數字卻每下愈況，股價和2019年最高時相比，也大跌將近96%，也讓投資人好奇植物肉的未來發展。

00913、00927⋯台股半導體ETF這檔3個月賺逾1成！聚焦IC設計能買？00947成分股1次看

全球AI熱度持續在發燒，日前OpenAI新模型GPT-4問世，意味著AI科技將持續引領全球科技發展，全球半導體產業下半年有望全面復甦。投資人若想卡位AI行情不用捨近求遠，布局台股半導體ETF是不錯的選擇。

星巴克買1送1「限時2天」 這次有3款星冰樂…為何被說「不再是財富象徵」？

星巴克買一送一又來了，這次高達12個品項，讓你選擇障礙。星巴克推出「夏日推薦指定品項 好友分享日」，除了那堤、焦糖瑪奇朵等常見品項外，星粉愛喝的「摩卡可可碎片星冰樂」、「焦糖可可碎片星冰樂」、「香草星冰樂」都能買一送一。

看到小強千萬別打！拿拖鞋伺候會如何？環保署親曝「治標又治本」1招

夏日炎炎百蟲生，居家環境中最常見又討厭的衛生害蟲就是蟑螂，不過，環保署表示，看到蟑螂時，千萬不能打！因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。