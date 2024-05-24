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合點壽司、錢都菜盤為何都有活蛞蝓？鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

聯合新聞網／ 今周刊
圖／Ingimage
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【撰文／翁申霖整理】

日前才傳出迴轉壽司名店「合點壽司」餐點出現蛞蝓的可怕畫面，事後，合點壽司也於5月22日晚間發布聲明致歉，表示蛞蝓來自餐點中的「紅卷鬚生菜」；然而，同樣在5月22日那日，連鎖火鍋店「錢都」也被爆出菜盤上出現活生生的蛞蝓在爬動，嚇壞消費者，對此，錢都總部也立即道歉滅火。食安風波一波接一波，究竟蔬菜食材要怎麼清洗才能乾淨安心吃下肚？「無毒教母」譚敦慈傳授洗菜撇步。

有一民眾在社群平台Dcard上發文指出，日前在錢都內湖IKEA店用餐時，竟發現有一隻仍活著的蛞蝓在白菜上爬動，由於日前才爆出「合點壽司」也出現活蛞蝓的離譜情況，讓該網友無奈道「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了……」

針對菜盤出現蛞蝓的出包事件，錢都表示，顧客於5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。「經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現，進而依照正常程序出餐給客人，造成賓客不安，深表歉意。」

北市衛生局科長林冠蓁也在今(24)日指出，將派員前往稽查，將針對產品責任險及衛生局良好衛生規範準則進行瞭解，也對人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，若有缺失會要求餐廳限期改善。

別用鹽、醋、小蘇打！譚敦慈：用「竹筷般細長」的流動水洗菜

對於食安風波不斷，有愈來愈多民眾傾向在家自煮，然而，事前食材的準備也是需留意的一環。

林口長庚醫院資深護理師、「防毒教母」譚敦慈過去曾在《聚焦2.0》節目中表示，洗菜用清水即可，不要加鹽、醋或小蘇打，建議用竹筷子般細長的流動清水，來洗蔬菜最佳！

許多民眾會在清洗蔬菜時，一併加入鹽巴或醋或小蘇打粉一起洗，認為這樣才可將蔬菜洗得乾淨，然而，譚敦慈直呼「這是錯誤的！」她解釋，鹽會讓蔬菜上的農藥更易進入蔬菜中，至於醋和小蘇打則會讓農藥附著在蔬菜上。

譚敦慈指出，經國內外研究證實，以流動的清水來洗菜，效果最好，才會乾淨，不要額外添加鹽、醋、小蘇打或麵粉。

用「洗米水」洗菜易讓蔬菜藏蟲卵、農藥

另外，也有一些人會習慣洗完米後，直接利用洗米水來洗菜，譚敦慈強調「千萬別這麼做！」原因在於，生米常伴雜著蟲卵，且種植時可添加合法的農藥，如果用洗米水洗菜，反而會加重污染青菜水果，建議以清水洗即可。

正確洗菜3步驟：

1.準備一個水盆。

2.將菜切掉蒂頭一同放進水盆內。

3.用竹筷子般細長的流動水柱沖洗12至15分鐘。

本文授權自今周刊，原文見此

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