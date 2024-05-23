國中會考剛結束 家長狂問有無「醫科保證班」！誰能保證孩子人生 父母心中「殘酷鐵床」怎解？

【文．黃明惠整理】

113年國中教育會考落幕，各名校落點預估：建中34.6分、北一女33.8分、台中一中及台中女中則鼓勵考生分數達92點以上，就可選填。至於高雄中學，補教名師預估積分30(5A)、積點31；雄女30(5A)、積點27。 不少家長心心念念孩子成績能錄取哪間學校，高雄中學在臉書粉專透露，會考結束後接到許多家長詢問校內是否有「醫科保證班」，校方發4點聲明澄清，雄中只有音樂班、體育班及科學班，也喊話「尊重同學自己的人生規劃」。 當孩子的志向，無法符合父母的期望時，怎麼辦？

對於許多家長致電詢問有無「醫科保證班」，高雄中學臉書發文列出4點說明：

1.雄中沒有醫科保證班，真的沒有，我們哪敢做甚麼保證?我們尊重同學自己的人生規劃。

2.雄中除了政府依法設立的音樂班、體育班和科學班(實驗教育法)之外，沒有其他特殊班級，這三個班是透過專屬的招生管道招生的。

3.雄中透過高中免試入學分發的學生，編在21個普通班，沒有數理資優班、沒有國際雙語班、沒有人工智慧班，沒有..............同一入學管道的學生都是一樣的班級，就是高中的普通學程。班級名稱就是很單調的高一1組、2組、3組..........21組(很無聊吧!)。

4.在高二會依據學生的自由選擇，分到不同的班群，以對應加深加廣課程的選擇。

不少過去雄中校友在該則貼文下方留言「那些家長是有多恐龍啊」、「醫科保證班？什麼年代了啦！」、「誰能保證自己的人生？20年前，都是各班自治風氣好壞決定一切」。

（示意圖／Ingimage）

念醫科人生就完美？如何拋棄「普羅克瑞提斯的鐵床」

讀醫學系就是人生勝利組？孩子求學過程到底該順從自己的志向，還是要遷就父母的期望？

青少年心理親子教育家陳美儒曾經分享觀點，在古希臘神話裡，有個大壞蛋名叫「普羅克瑞提斯」（Procrustes），他聲稱擁有一張適合任何人的鐵床。但事實上，他遇到較矮小的人，就用鐵鍊把人的手腳拉長；太高大的，則殘忍的把人裁截成適合鐵床的大小。

與那張殘酷的鐵床相比較，許多爸媽在孩子身上追求的心願或期待，是否也是另一種無形的「鐵床」？

孩子的表現如果不合「鐵床」的規格，很可能就引起心有「鐵床」的父母的焦慮，這種焦慮如果不斷的投射到孩子身上，生性較溫和、乖巧、聽話的孩子，為了符合爸媽的期望，只好拚命「壓抑」自己的想法和舉止。

而個性比較強硬、不愛順從的孩子，很可能就會跟爸媽爆發強烈的爭執，甚至故意「叛逆、對立」，用以對抗爸媽的那張「鐵床」，以至於決裂。

當爸媽的期望、執著，與兒女夢幻理想產生對抗時，親子之間的意志溝通，往往也就沉溺在極欲說服對方的拉鋸、拔河間而不自覺。

那麼當孩子的志向，無法符合父母的期望時，怎麼辦？

專家認為，為了避免彼此「硬碰硬」，為消弭彼此無謂的傷害，以「事緩則圓」為最佳原則；建議爸媽先拆除心底的「鐵床」，身為兒女的也試著站在爸媽的立場多些著想；再加上有信任的師長或親友做為溝通橋樑，相信一切將可以有喜樂圓滿的收場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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