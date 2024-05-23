從少棒冠軍投手變半導體專家 如今接國科會主委、執掌千億科技預算 棒球為吳誠文帶來什麼驚奇人生？

聯合新聞網／ 今周刊

【文．劉煥彥】

本周走馬上任的國家科學及技術委員會主任委員吳誠文，擔任國立清華大學電機系教授多年，並曾任清大及成功大學副校長，還兩次借調至工研院，也是國內學界知名的IC設計及測試領域的專家。

但或許大家更熟悉的是，1960~1970年代台灣從少棒開始掀起一股棒球熱潮時，吳誠文不僅躬逢其盛，1971年還隨著台南巨人少棒隊站上了世界少棒大賽的球場，在美國賓州威廉波特連闖三關，最後抱回世界冠軍獎杯。

即使在美國學成後歸國服務，吳誠文依然未忘情棒球，曾參與清大教職員壘球隊及棒球隊，2023年接任國家運動科學中心董事長，還曾經與時任副總統賴清德一起披上球衣，出席2023科技棒球嘉年華開幕式。

原來在吳誠文心中，棒球帶給他的不只是運動而已，甚至還有人生的大道理。

1971年隨台南巨人少棒隊奪下世界冠軍　53年後成為國科會主委

時間拉回1971年8月，當時台南巨人少棒隊已過關斬將，接連奪下全國少棒冠軍及遠東區少棒冠軍，並前往世界少棒聖地、美國賓州的威廉波特，參加世界少棒大賽

台南巨人隊從半準決賽、準決賽到決賽，一路擊敗各方強敵，當時吳誠文在三場賽事中於第一場及第三場（冠軍戰）擔任游擊手；第二戰對美西代表隊一役則擔任主投，以11比零完封對手。

在當時美國ABC電視台的轉播鏡頭前，看來活力十足惟略顯稚嫩的少棒國手吳誠文，或許完全不會想到，將近53年後的今天，自己將成為我國政府內閣的新閣員，擔任國科會主委，不僅執掌每年1000多億台幣的政府科技預算，也是台灣三個科學園區的大家長。

▲1971年8月在美國威廉波特的世界少棒大賽，在美國電視台轉播前亮相的國手吳誠文（電視台誤植為李居明）。
▲1971年8月在美國威廉波特的世界少棒大賽，在美國電視台轉播前亮相的國手吳誠文（電視台誤植為李居明）。

吳誠文4月以棒球科技為題　發表專題演講

翻開吳誠文的經歷，可以看出他在求學或進入職場後，依然與棒球有不解之緣，例如他就讀台大電機系時，也是台大棒球隊的一員；赴清大任教時，也參與校內的棒壘球活動。

2016年，吳誠文與多位當年的台南巨人少棒隊隊友，重回清大練球現場合影。1971年巨人少棒隊開赴美國參賽前，曾在清大校園的棒球場集訓多時。

即使年過60歲，吳誠文依然與棒球多有接觸，例如在2023年9月，他接任國家運動科學中心董事長，同年11月也與賴清德一身球衣打扮，出席科技棒球活動

今年4月在新竹舉行的年度VLSI國際會議，吳誠文也南台科技大學校長的身分，以「棒球科技創新及球迷交流」為題發表專題演講。

▲2023年11月，吳誠文與賴清德一同出席科技棒球嘉年華開幕式。
▲2023年11月，吳誠文與賴清德一同出席科技棒球嘉年華開幕式。

棒球的人生啟發：團隊成功的成就感大於個人成功

從少年時光到人生黃金期，吳誠文都持續投入棒球，這項運動究竟為他帶來什麼啟發或幫助？

吳誠文周三（22日）在國科會新主委及副主委媒體見面茶會中，對於棒球給他的人生啟發，他在回答媒體提問時表示，一個就是團隊成功的成就感大於個人成功。

「其實我一輩子都非常關注運動，特別是棒球，因為從小就接觸這個運動。」

「我是在美國加州的大學求學的，美國社會跟台灣社會有個很重要的文化差異，就是在美國或歐洲，運動是文化非常重要的元素。」

「運動這個元素有非常多的意義，運動讓你很容易接觸不認識的人，特別是競技運動，你隨時會面對不同的對手，這會讓小朋友從小就可以體會，團隊跟個人在發展過程中，怎麼樣去平衡，去取捨。」

「是你要堅持一個人、英雄主義，還是說因為團隊的成功，讓你的成就感更大於你個人表現，團隊成功是個人可能達不到。」

「我搞棒球我就知道，我當投手，可是不能讓投手從頭到尾在那邊累得要死。你的隊友都在那邊站著，球就讓他跑過去，對手一直得分。你投手戰力再好，都不可能贏球啊。」

棒球的人生啟發：台灣要培養系統人才及能力　提高產業價值

棒球給吳誠文的另一個啟發，就是希望以打造團隊，建立台灣科技業在培養系統人才的能力，而非僅在個別領域有卓越成就。

「過去我們習慣是，學生進到大學，聯考你選一個系進去，這個系就是你未來生涯發展的最主要領域。很多系其實非常專業，特別是在工學院，要走得非常專精。」

「所以，台灣的代工產業發展得非常好，就是我們有一群人非常專注，在他的領域把每個環節都做得很好，我們各個環節的人都有，都做得很好。」

「但是，我們沒有辦法做整個系統，別人在做整個系統的時候，全世界這些系統的大公司，最後找供應鏈都找到台灣來，但是他找到台灣來，台灣沒有（把各個環節）串起來，而是他幫你串，回去他把價值提升十倍上來，我們現在要放棄這個？」

「我們希望能夠在教育上，在國科會協助下，學術界開始能夠做系統性的東西，這系統性的東西也不見得非常複雜，傳統產業就需要把不同專長的人才整合在一起，他的價值可以提升到十倍以上。」

「這以我過去運動的經驗，其實是協助非常大的。怎樣把一個球隊整合起來，怎樣當教練，怎樣讓不同專長的人發揮才能、技術，而不是在團隊裡彼此互相消耗。」

「團隊的力量如果能夠形成，我們的成就就會更高。」

本文授權自今周刊，原文見此

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