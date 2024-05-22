彷彿置身哈利波特...全台最美圖書館它操刀！「潤泰小金雞」潤德3優勢 殺出室內設計紅海

【撰文．梁任瑋】

暌違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

來到台北政大附近指南路，走進近年有全台最美圖書館之稱的網紅朝聖打卡景點「政大達賢圖書館」，彷彿置身在哈利波特電影場景中，其內部空間就是由近期上櫃的潤德設計操刀。

在台灣，登記成立的室內設計公司高達10萬家，產值逾5千億元，然而多年來能夠真正走向資本市場者卻屈指可數，除了2020年曾出現專攻商場空間的匯僑上市之外，另一家就是在5月21日上櫃的潤德設計。

「大家都以為室內設計很好做，其實不然。」潤德設計總經理盧玉璜說，「室內設計是高度人力密集的產業，最重要的資產就是設計師，在成本主導一切的情況下，如何拉高潤德獲利，一直是我們想要突破的重點。」

攤開潤德財報，2021年營收9.11億元、EPS（每股稅後純益）5.2元，到了2023年，營收15.22億元、EPS10.97元，堪稱是潤泰集團孵育多年的小金雞。

「富爸爸」資源多

業務發展具廣度深度優勢

潤德能有今天的成績，和三個優勢有關。第一個優勢，便是有「富爸爸」的資源。

成立已33年的潤德，最早是因應潤泰集團持續發展所需，也因此，早期業績有超過5至6成來自於集團內部關係企業，包括書田診所、集團內中高齡專用住宅、銀行總部、科技廠辦、潤泰創新住宅社區的公設規畫，以及上海安泰大樓，給了潤德業務發展的廣度及深度，更奠定了室內裝修設計工程的基礎。

這樣的奧援，既有助潤德的業務組成比其他同業更多元、分散，透過一個又一個實績，又能讓口碑被更多客戶看到。盧玉璜觀察，目前台灣室內設計公司業務集中在特定領域，有的只做商場，有的只做住宅，潤德則因早年累積許多辦公室與住宅大樓的公設空間實績延續下來，業務比重相當平均。

盧玉璜直言，想要走向資本市場的潤德，曾面臨櫃買中心上櫃審查法規要求，「按法令規定，室內設計公司要上櫃，非關係人業務比重須高於關係人，也就是說，外案營收比重須超過五○％，因此，這幾年潤德非常努力分散客戶來源。」所幸經過多年耕耘，隨著口碑的累積，潤德已達到櫃買中心的審查標準，二三年非關係人營收占比達到五二％，客戶分散化成效已逐步顯現。

「潤德可以在極短時間內切入集團之外訂單，關鍵在於集團關係建案打出名號。」盧玉璜透露，包括大陸建設位於台中七期重劃區豪宅案寶格與麗格，與辦公大樓，都是因為觀察到潤德的施工品質，才委託潤德執行國外設計師公設裝修案。「這些知名建商將建案興建最後一棒交給潤德，靠的就是口碑。」

垂直整合模組化管理

縮短時間風險成本增競爭力

垂直整合與模組化管理，是潤德的第二個優勢。

裝修從細部設計到施工共包含十幾個流程，潤德將多年來服務客戶所累積的經驗整合成許多模組化的解決方案可套用，讓客製化服務不須從零開始，大幅縮短了客戶的時間成本與風險成本，成為潤德核心的競爭力。

不只如此，隨著業務量愈來愈大，潤德也開始發展成一條龍服務，從設計與裝修工程，到設計藝術、建築工程與專案管理技術統包，這樣的模組化管理也讓潤德可以接到微軟與谷歌等國際科技大廠實驗室裝修案。

盧玉璜以最近開幕Google板橋最新的台北遠東通訊園區（TPKE）內的五十間實驗室為例，就是以不同功能劃分實驗區域、等級，如無響室、聲學實驗室、手機實驗室等。因應這些高規格的實驗室，從建築樓高設計、樓板載重規畫到室裝隔間的聲學規畫、隔音規格與實驗室的材料等級及整體MEP規畫需考量空調的溫、溼度及專業Busway匯流排配電等也都有特殊的規範，這些都考驗工程團隊的專業。

他觀察，近期的科技類辦公室、實驗室，已不再是以往傳統的研發產業，辦公環境設計需求也從以往的簡單實用，轉為強烈企業精神及當地文化特色。例如微軟辦公室將一般辦公與研發部門結合，業主希望融合感性與理性，因此設計上結合了非常多台灣當地的文化，並在室內置入燈籠、紅磚牆、竹籐、鞦韆等挑戰裝修結構工法的設計。

設計巧思注重小細節

層峰富豪客戶拿捏有眉角

潤德的第三個優勢，則是對於空間設計的巧思、用心與效率。

在因應名人或富豪及客戶時，設計「眉角」的拿捏特別重要。潤德董事長簡滄圳分享當年自己替前總統李登輝寓所翠山莊裝修的小故事，直指一位室內設計師是否用心，關鍵在於連小細節都會注意。

「我考量到女主人的更衣間是非常私密的空間，在設計時就特別將冷氣主機移至其他地方，日後即使要維修，也不會出現汗流浹背的施工人員進入到主臥室的場景，甚至為了方便總統夫人出席各種不同場合作出最適合的打扮，我們在室內也設計三種不一樣的燈光效果，因應彩妝師進行不同濃淡的妝容。」簡滄圳說。

另一個特殊且具重大意義的案例，是在2021年5月下旬疫情嚴峻時刻，潤德團隊日夜趕工，短短四天內讓台北榮總思源樓的重症病房改裝工程提前移交院方，增加35間負壓病房，給COVID-19重症病人更完善的照顧，也讓醫護人員有更安全的工作區域。

能以高效率執行專案，關鍵在於潤德有強大的設計檢討團隊，及與營造配合的多年經驗，在施工前可協助客戶進行全面的圖面、法規檢討，避免重工、提出價值工程以協助業主能將時間金錢花在刀口上。

另一件潤德投入相當多資源的指標案，是將在明年夏天開幕的新北市第一家五星級酒店板橋馥華艾美酒店，潤德也以國內唯一能整合建築、室內空間設計、景觀、機電的團隊實力，打敗同業，脫穎而出。

回想當初潤德提案過程，馥華集團執行長陳詠霖表示，在飯店裝修過程中，多會形容客房是「雞腿」，公共區包括餐廳、大廳、宴會廳是「雞胸」，因為以利潤來考量，公共區未必是最賺錢的設計空間，因此大部分的施工廠商會要求做雞腿，不會想做雞胸，但潤德反而先選擇最困難的來做，這點讓他印象很深刻。

陳詠霖說，大部分客人對一家飯店的好感度，是從公共區域開始，賓客或許不見得住過飯店客房，但一定會經過大廳，因此他也特別重視板橋馥華艾美酒店所有公共區的燈光氛圍、藝術品擺設美感，雖然潤德參與過的飯店經驗不多，但在簡報階段就感受到他們很在意自己的羽毛與完成作品度，所以展開合作。

另一家潤德曾負責室內設計的科技業客戶、優達科技董事長何文裕表示，因為他常常與國外客戶周旋，了解到現在要吸引Z世代求職者到職，科技業也要營造出高互動的工作環境，尤其年輕人很喜歡開放式的辦公空間，透過潤德的硬體裝修，的確對這一年多來的人力招募產生明顯加分，「很多新人都說真的不像傳統設計代工廠，在面試後馬上就決定上班。」

敢拚敢創新，讓潤德手握至少三大優勢，成功與其他室內設計公司做出差異化，也順利走向資本市場，這才在紅海市場走出了一條自己的新路。

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