等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

【撰文‧陳葦庭】

Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

「Uber和Delivery Hero SE已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元（約308億新台幣）現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業……，預計於2025上半年完成交易。」5月14日，美國共享叫車平台巨頭Uber一紙新聞稿，為台灣外送市場投下震撼彈。

「早年外送剛起步時，二家業者彼此就心知肚明，這是一場等誰先認輸的戰爭，一方撐不住，另一方就能接管對方資源。」一名知情人士如此形容Uber Eats和foodpanda之間的競爭關係。

翻開資策會產業情報研究所（MIC）2023年發布的《外送大調查》，和2022年相比，外送平台使用人數約少了2.3％，也顯示台灣外送市場已經進入穩定平緩期。

儘管foodpanda台灣去年仍有5.5億歐元（約192億新台幣）營收，但不具名foodpanda前員工認為，由於解封後業績一直無法突破疫情高峰，加上母公司近年接連虧損、啟動多波裁員。這時Uber又願意出高價買下台灣業務，Delivery Hero自然樂於出售這個小金雞，讓現金入袋為安。

事實上，分別在2012年和2016年進軍台灣市場的foodpanda和Uber Eats，至今都仍有攻不下的版圖和客群。

「二家外送平台競爭這麼久，花了無數資源，但再怎麼燒錢，Uber Eats在南台灣就是很辛苦，foodpanda就是抓不到ABC或某些特質的人。」一名電商業者觀察，對去年首次實現獲利、野心勃勃的Uber母公司而言，最好的方法就是買下整個市場。

對Uber來說，買下foodpanda，在合作店家、外送員管理上，更能產生綜效。

「他們再也不需要花雙倍的成本、時間，去跟著對手做促銷，或爭取特定商家來合作。」這名電商業者舉例，過去流量高的業者，往往必須讓利，像是二大平台各自為了爭取麥當勞上架，每一次談合作，都只能自主喊出比對手低的抽成費，但未來Uber將有更大的掌控能力。

效應一》對大廠商衝擊有限

只是，二大外送平台在台灣市占率高達八成，大家都擔心，一旦公平會通過併購，在Uber獨大下，合作商家、外送員將受影響，就連與Uber Eats合作的全聯「小時達」，也會成為海嘯第一排？

「外送的規模，取決於大家願意為最後一哩路付出多少代價！」對此，全聯前副董事長謝健南點出關鍵，直言從成本效益來看，外送屬於店家的變動成本，並不會因為訂單增加產生規模經濟。一旦外送費超過消費者或店家可以負擔的範圍，使用人數就會減少，因此就算未來Uber Eats獨大，也不見得會直接對業者造成衝擊。

謝健南不諱言，「如果外送費太多，乾脆把這筆錢回饋給顧客，商品打9折也不一定要送到家，大概有7、8成消費者會回到店裡。」

「除非Uber宣布要全力發展超市，否則全聯根本不需要緊張！」資深電商主管指出，熊貓超市五月底結束營業，Uber的生鮮雜貨平台「優市」也早已不再擴張，而全聯的生鮮產品，放眼市場暫時沒有其他業者可以超越，相信就算未來合作對象只剩Uber，仍可以保有其優勢，維持目前互利的關係。「畢竟生鮮訂貨頻率很高，Uber還是得靠它創造流量。」他說。

效應二》小店難談判 恐倒閉

與全台8成百貨、連鎖餐飲業者合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽點出，手握銀彈和品牌資源的大集團，當然有能力與Uber談判，但疫情後有不少小型店家，外送占比都超過5成，屆時恐怕真的得面臨配合漲價或倒閉的情況。

效應三》可能逼出新玩家

話鋒一轉，林剛羽提醒，無論什麼產業，當市場一家獨大時，經營反而更該如履薄冰，否則可能會逼出新的玩家。屆時被抽成過高的店家或是外送員，也可能轉投靠另一個新陣營。

「這可能是讓其他廠商出來拚一次的機會！」而他也點名旗下有外送平台foodomo的統一，和全聯可能是國內最有實力挑戰的業者。

不過，有別於Uber Eats和foodpanda都屬第三方平台，林剛羽認為，台灣本土餐飲、零售業者若想自建平台，第一關就得先說服其他品牌加入，同時還得具備一定的資本，才能扛得住前期的虧損。

另一名不具名外送平台業者也直言，經營外送平台具備管理、媒合十萬多家餐廳和通路的能力，若是只靠補貼卻沒做好服務，一次性的流量反倒可能毀了當下體驗，留不住消費者。

一樁冤家可能變親家的併購案，攪亂早已穩定許久的台灣外送市場。無論最終是由Uber Eats稱霸，或是催出其他競爭對手，可以預期的是，台灣外送產業勢必將迎來新局面。

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