快訊

中捷隨機砍人釀恐慌 醫專生殺人未遂台中地院裁定收押

佳世達在陸開醫院「曾虧一屁股」...陳其宏花16年造醫療大艦隊：搞技術只有死路

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／唐紹航
攝影／唐紹航

【撰文‧今周刊編輯團隊】

在AI浪潮成為資本市場主角之下，過去一年，生技股指數的表現可用「平庸」形容；但，多數人或許沒有注意，科技業巨頭們去年對生技業轉投資的投入金額，卻比前一年猛增1倍以上，除此之外，2023年台灣新藥開發國際授權金也直衝500億元。

根據財報顯示的轉投資事業明細，佳世達、和碩、仁寶、鴻海、緯創、華碩、廣達、宏碁等科技公司，近2年投資生技相關產業的總額都有增無減，再加上去年跨足保健領域的大立光，2023年這9家公司總計投入金額，比前一年增加逾71億元。

對於這個看似「逆勢」的數字，有「生技教母」之稱的黑木投資合夥人羅敏菁卻不意外，她強調：「現在，是台灣生技產業能見度最高的時刻！」

以佳世達來說，去年底對生技產業的轉投資總額首破百億大關，今年3月，佳世達董事長陳其宏更直言，去年科技產品需求下降，所幸，「醫療事業表現突出，全年成長20％以上。」

佳世達的醫療生技大艦隊，要從2010年收購三豐醫材說起。當時明基用淨值12元公開收購三豐，花了5年的時間上櫃，股價一度突破百元。2012年，再利用來自明基三豐的投資獲利，併購生產滴套管醫材的怡安，也讓怡安的市占率繼續衝高，全台灣約有60％、70％醫院使用。

「買下三豐與怡安的成功案例，我就有信心，短時間利用我們的人才資源進去加持，讓它能夠快速有效的產生質變與量變。」

其實早在2008年，佳世達就在中國南京設立了明基醫院，隨後也設立蘇州明基醫院，但這卻是陳其宏跨足醫療事業以來最辛苦的過程。他回想：「當時，整個集團沒有半個人懂醫院。2008年第一家醫院開幕，2013年第2家醫院開幕，我2014年回來，沒時間管，結果一看，虧了一屁股。2015年開始，我每個月跑去（中國），花了1年半終於損益兩平。」

原來，集團當時從台灣找名醫過去，但兩岸醫師觀念差很大，因此換了10幾任院長，「愈有名氣的待愈短，後來我找到問題了，一定要在地化。台灣的名醫去開門診，門可羅雀，因為沒有人認識他。院長在地化之後，徒子徒孫一大堆，打通電話一堆人就來，輩分高，可以請來很多大專家。」

事實上，醫院的經營整頓成功，也為佳世達日後陸續併購的醫材事業，奠定產品去化的通路基礎，「通路先行！」陳其宏道出他的布局邏輯，「這是革自己的命，通路先行，先賺第一桶金，靠併購把營收做大。」他領悟，在生技醫療的領域，「如果以我擅長的，找RD從零開始，搞技術、搞證照，只有死路一條。」

如今，醫療相關事業對佳世達整體獲利的貢獻度已將近一半，佳世達的下一步又是什麼？

陳其宏的回答讓人感到訝異，在他所規畫的下一步中，「我們可能朝上游製藥走，若有藥廠願意賣給我們，時機成熟，我們的通路都已經準備好了！」

佳世達在生技醫療產業一路走來的布局節奏和邏輯，從獲利相對穩健的通路、醫材出發，而走到今天，製藥產業也終於涵蓋在科技大咖的投資布局雷達範圍內。

整體而言，過去被外界稱為只有「本夢比」的台灣生技業，近年吸引科技大老進場，不計盈虧持續加碼，為醫材市場注入資本及技術活水，交出漂亮成績單。而在去年，新藥業者在國際授權也大有斬獲，向海外市場踏出第一步。台灣生技業者默默耕耘多年，看起來，如今終於逐一進入收割期。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1431期)

延伸閱讀》

股票基金房產...40歲前投資全軍覆沒，他只花5年財富自由、45歲提早退休：給年輕人的6個建議

影／中捷砍人嫌犯背景曝光，父母震驚不知情…這群人為何能壓制他？關鍵「3大密閉空間防身術」都辦到了

國會改革五法懶人包／立院大亂鬥到底吵什麼？法案內容、黨派立場、藍綠白攻防重點一次看

延伸閱讀

懸缺近3年 許乃文升任行政院南部聯合服務中心執行長

聯發科、緯創 四檔耀眼

緯創首季股價均價114.4元…成定錨地板價

協助媽媽開創職涯 中市推堆高機操作證照女性專班

相關新聞

彷彿置身哈利波特...全台最美圖書館它操刀！「潤泰小金雞」潤德3優勢 殺出室內設計紅海

暌違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

「Beyond meat植物肉」比爾蓋茲也投資 5年股價跌逾9成⋯雀巢、聯合利華為何相繼投入？

植物肉風潮在全球愈來愈熱，對於環境更友好的植物肉也受環保人士喜愛，美國專門生產植物肉的公司超越肉類(Beyond Meat)在2019年風光上市後，更將植物肉的流行推向高峰，但近年Beyond Meat的銷售數字卻每下愈況，股價和2019年最高時相比，也大跌將近96%，也讓投資人好奇植物肉的未來發展。

00913、00927⋯台股半導體ETF這檔3個月賺逾1成！聚焦IC設計能買？00947成分股1次看

全球AI熱度持續在發燒，日前OpenAI新模型GPT-4問世，意味著AI科技將持續引領全球科技發展，全球半導體產業下半年有望全面復甦。投資人若想卡位AI行情不用捨近求遠，布局台股半導體ETF是不錯的選擇。

星巴克買1送1「限時2天」 這次有3款星冰樂…為何被說「不再是財富象徵」？

星巴克買一送一又來了，這次高達12個品項，讓你選擇障礙。星巴克推出「夏日推薦指定品項 好友分享日」，除了那堤、焦糖瑪奇朵等常見品項外，星粉愛喝的「摩卡可可碎片星冰樂」、「焦糖可可碎片星冰樂」、「香草星冰樂」都能買一送一。

看到小強千萬別打！拿拖鞋伺候會如何？環保署親曝「治標又治本」1招

夏日炎炎百蟲生，居家環境中最常見又討厭的衛生害蟲就是蟑螂，不過，環保署表示，看到蟑螂時，千萬不能打！因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。