大陸市場還在下滑！台泥董座張安平：未來不偏重兩岸水泥 要「四足鼎立」

【文．徐采薇】

「不偏重兩岸水泥，未來要收入多元且『四足鼎立』。」台泥董事長張安平週二（5/21）在股東會上分享，台泥的全球布局和低碳轉型策略已反應在獲利上，未來此投資方向不變，將持續降低兩岸市場占比。

週二（5/21）台泥股東會上，不僅通過董事改選，10席董事和5席獨立董事全數當選，以及通每股配息1元，台泥也對公司前景進行報告。

台泥董事長張安平明指台泥未來方向，將在既有的台灣與中國兩岸市場外，朝「歐非」及「新能源」發展。

他指出，2017年，台泥僅有16家子公司，主要營收超過8成仍來自兩岸水泥市場；但到了2024年，台泥已經有27家子公司，跨足11種產業，遍佈全球13個市場。

6年前部署海外 歐洲低碳水泥占營收45％

轉變之所以如此明顯，源於台泥早在2018年即意識到，中國大陸市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是提早布局兩岸以外的跨國市場。

首先，他們與土耳其OYAK成立合資公司，再透過轉投資葡萄牙水泥公司 Cimpor，得以在非洲取得超低碳替代原燃料，成功研發出以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術。

而今，低碳水泥的效益已具體反映在台泥2023年的獲利表現上，高達45％營收來自歐洲低碳水泥。

去年11月底，台泥更決定進一步擴大投資歐、亞、非低碳水泥市場，將土耳其OYAK持股由40％提高為60％，葡萄牙Cimpor持股也由40％增為100％。

台泥總經理程耀輝表示，今年3月6日台泥已完成213億元的土、葡投資交割，從參股變成控股，以期擴大全球水泥產能及市場，且當地管理階層全數留任，有助加速台泥的國際化進程。

充電站佈歐亞 還獲僅次特斯拉補貼金

除此之外，儲能業務是台泥射出的第二支箭。近六年來，台泥積極建置儲能案場、智能電網，以及生產安全而高功率的三元鋰電池。

截至目前，台泥在全球儲能併網及建置中的案場達2253MWh（兆瓦時），並在兩岸設有226個充電站，意、法、西、葡則擁有4111個充電站，主要分布於葡萄亞連鎖超市、羅馬機場、法國高速高路等地。

「我們還獲得歐盟補貼獎勵金7300萬歐元，這在同業排名第二，僅次於特斯拉。」程耀輝自豪地說。

他也指出，如今荷蘭已經成為台泥海外發展的新控股平台，包括低碳水泥、歐洲儲能和充電樁業務，「公司設在荷蘭就是希望能夠規避匯率風險，雖然土耳其這幾年有通貨膨脹跟匯率影響，經過台泥設計，對整財務上的影響都是可控的。」

全球布局見效，讓台泥2023年的兩岸水泥營收占比，從2022年的68％降至43％，土葡水泥佔據31％，能源及電力則占的24％。

「原本希望在2025年前達成兩岸水泥營收占比能降低至50％，但2023年已經提前達標。」程耀輝點出。

地震災損無礙 張安平：四月仍有獲利

對於外界關注的花蓮大地震帶來的影響，張安平則回應，「兩天前和平電廠才完全恢復，雖然遭逢巨變，但四月份台泥確定仍有賺錢，證明即使主力事業無法生產，仍能用其他產業撐起來。」

程耀輝也說明，和平礦場一號窯已恢復運轉，二號窯仍在修復中；另外，地震當下和平港移動式裝船機行走裝置脫軌，修復後已恢復作業。

談及後市，張安平坦言，中國市場第一季還在下滑，能賺到錢的機會渺茫，預計未來一年到一年半一些廠會陸續關閉，但他仍會繼續經營大陸，也不排除和其他水泥廠策略性合作；相對地，土、葡、非洲的市場，今年都相對樂觀。

同時，台泥亦有諸多挑戰。首先在儲能案場上，目前在歐洲已通過安規測試，並收到報價，但考量後續的建置工程，極有可能需要在當地設廠，將又是一筆投資；其次，低碳水泥才剛通過可用於台灣建材，台灣廠商對其特性也還不熟悉，出貨量低，未來仍須持續與市場溝通。

本文授權自今周刊，原文見此。

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